Ты только мой сундук не выбрасывай!

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 00:53

Причина: Авторская стилистика сохранена, изменена категория

Pmariam Просмотров: 8 Комментарии: 0 0 Сегодня, 00:53 by

Два года назад летом у Татьяны умерла мать.Старушке было на момент смерти 93 года, она чувствовала себя хорошо, была в ясном уме и твёрдой памяти. До последнего давала ценные указания всему многочисленному семейству, особенно переживала за свой огромный расписной сундук, в коем хранились все её богатства – документы, заветный узелок с деньгами, отрезы, платья на «выход», туфли и платки.Кроме Татьяны за мамой ухаживали по очереди ещё три сестры, да ещё нет-нет да заезжали проведать старушку снохи (у Татьяны ещё два брата). В общем, благодаря хорошему уходу всех своих шести детей, старушка ушла в мир иной в ладу с собой.Прошло два месяца, как вдруг мама приснилась Татьяне.— Танюшка, — радостно сообщила мама, — скоро увидимся! Я к вам вернусь! Ты только мой сундук не выбрасывай! Он мне пригодится ещё.Утром Татьяна позвонила одной из сестёр.Каково же было её удивление, когда сестра Варвара сказала, что видела точно такой же сон. За Варварой сюжет сна пересказала Света и младшая Иринка – все сны совпали.В одну ночь мама приснилась всем своим дочерям и сообщила им, что очень скоро вернётся обратно и просила сберечь её сундук.Прошло ещё полгода. Мама снова приснилась Татьяне.— Танюшка, всё, бумаги мне подписали, я точно к вам возвращаюсь, скоро увидимся! — с ликованием в голосе сказала мама. — Осталось буквально одна печать и всё! Можешь даже вытряхнуть всё из моего сундука! Вещи мне те вряд ли понадобятся, они уже старые совсем, такое никто носить не будет. А сундук не выбрасывай! Сундук мне очень нужен.Татьяна утром проснулась, сама не своя. У неё было ощущение, что она видела маму в реальности, настолько ясным был сон.Прошло ещё некоторое время. Мама за всё это время ни разу не дала о себе знать и Татьяна уже подумала, что вся эта тема с «возвращением» мамы исчерпала себя. Как вдруг мама снова приснилась сразу всем четырём дочерям. Она сидела на тонком коврике, поджав под себя ноги и сложив перед грудью в молитвенном жесте ладони. На голове её был белый платок, ниспадающий вниз длинными концами.Мама горько плакала.— Танюшка, — сквозь слёзы вымолвила мама, — я возвращаюсь. Только я никогда больше не буду православной…Утром все сестры собрались у Татьяны. Они и так, и этак перебирали возможные расшифровки этого сна. Может, маме не нравится, что на могилу заказали памятник в фирме, где работают мусульмане? Да нет же, мама при жизни хорошо относилась ко всем вероисповеданиям. Тем более, что Лешка, племянник Татьяны, сын старшего брата Игоря, женился на мусульманке, брак смешанный, живут душа в душу.И тут позвонил сам Лёшка.— Тёть Тань! Папа сказал, что наши все у вас! Поздравьте меня, у меня дочь родилась! Правда, Амине ставили срок на конец июля, но в малышкой всё в порядке, и Амина тоже чувствует себя хорошо.— Как дочка? Амине ведь на УЗИ сказали, что у вас мальчик!— А вот! — радовался Лёшка. — Как видишь, техника тоже ошибается. Я чего ещё звоню… Предупредить, чтобы ни для кого не стало сюрпризом. Мы с Аминой давно договорились, что старший сын будет христианином, а если родится дочь — она будет мусульманкой, как мама. Мы с Аминой приглашаем всех на праздник в августе. Отметим появление на свет маленькой мусульманки Марьям.И сестры поняли, почему плакала их мать…При жизни она была истинной верующей, соблюдала пост до той поры, пока позволял возраст, ходила в церковь.Только они так и не поняли, почему у племянника родилась дочь, когда все УЗИ подтверждали младенца мужского пола.P.S. Сундук Татьяна до сих пор хранит. На всякий случай. И всё семейство собирается в гости, праздновать рождение ещё одного члена рода. Без разницы, какого вероисповедания.Aвтор - Дефектолог.

Ключевые слова: Вещий сон реинкарнация сундук семья

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