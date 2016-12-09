Взрослый новорожденный

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:05

МертвецкиЖив Просмотров: 49 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:05 by

Эта история произошла со мной, когда меня ещё не было на свете. Я был в животе у мамы.Она часто любит мне рассказывать, как, когда она была беременная, то\ ей приснился очень яркий и запоминающийся сон, в котором видела меня уже взрослого. Говорит, что в ее сне было мне лет четырнадцать или шестнадцать, и она все не могла понять, почему родила меня уже такого большого, с волосами на голове и зубами. А я смотрел на неё во сне и только широко улыбался.Недавно мои друзья ездили на экскурсию в Санкт-Петербург. Звали с собой, но я, к сожалению, не смог поехать. Приехали оттуда довольные и сказали, что я многое потерял. "И тем более, когда ещё в жизни представится возможность хоть раз побывать в Питере?" - так они мне говорили.Но скажу вам по секрету, что там я уже побывал. Побывал, когда был в животе у мамы, и даже приобрёл там вторую жизнь, ещё не успев родиться... И такое бывает.Летали они туда вдвоем с отцом к его родственникам, а заодно и по магазинам. Прилетев в Питер, самолёт долго не мог сесть на посадку. Как оказалось, один шасси выпустился, а второй это делать отказывался. В общем, кружили они над городом более двадцати минут. У всех была паника. Мама сидела с закрытии глазами, пытаясь успокоиться, и вдруг вспомнила сон, в котором видела меня взрослым. Почему-то ей сразу стало спокойно на душе и появилась уверенность, что все будет хорошо.Так и вышло. Шасси выпустилось, они удачно приземлились, а я родился и вырос, став один в один, - таким, каким был во сне.

Ключевые слова: Сон ребенок юноша авторская история

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