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Сны

Лазутчик, помогший осознаться во сне

Было это в далеком 1987 году. Будучи тогда еще обычным советским школьником, я не только не догадывался о том, что можно управлять своим сновидением, но даже о том, что в нем можно осознаться и понять, что ты спишь.

Я тогда ходил во вторую смену и мог себе позволить подольше поспать, однако по утрам показывали новостную передачу (по моему «120 минут» называлась), а в середине этой передачи обязательно показывали какой-нибудь мультфильм. Мультфильмы в советские времена были не таким частым явлением, а компьютеров и видеомагнитофонов еще не
было. Поэтому я просыпался пораньше и лежал в полудреме, смотря эту передачу, дожидаясь долгожданного мультика.

Такое состояние, как я теперь думаю, и выбросило меня тогда в пережитый опыт ОС. Приснилось мне, что я и другие дети в гостях в какой-то квартире. Взрослые готовили на кухне, а мы во что-то играли в другой комнате. Игру вела девочка, которая была заметно старше всех остальных. И вдруг у этой девочки вырос нос, как у бабы Яги. Морщинистый, серого цвета, кривой и непропорционально длинный. Девочка увидела, что я это заметил, и каким-то резким движением спрятала его. То есть нос исчез, как будто ничего и не было. Остальные дети ничего не заметили.

Нас позвали обедать, и все пошли в зал, однако мне не хотелось сидеть за одним столом с «Бабой Ягой». Тут вдруг я понял, что сплю и возможно уже пропустил мультик. И так мне захотелось назад в реальность, что я начал придумывать, как мне разбудить себя. Первым, что пришло в голову, это упасть на кровати на спину и сделать страховку назад (я тогда ходил
на дзюдо). Это когда падаешь на спину и ударяешь руками о поверхность падения, чтобы смягчить удар спины об пол. Если бы это не помогло, то я припас еще один способ – просто больно ущипнуть себя.

Щипать себя не пришлось, после падения спиной на кровать я проснулся. Спросил сразу у бабушки, сколько спал, она сказала мне, что около 10 минут. Я никому не рассказывал об этом странном опыте и даже не понимал, что это было, когда услышал, что существуют осознанные сновидения, даже не сомневался в этом.

P.S. Причём тут лазутчик? Так это из Карлоса Кастанеды, сейчас я думаю. что это лазутчик, проникший в мое сновидение и маскировавшийся там, а потом проявивший себя таким странным образом. В любом случае опыт был не страшен, а даже весьма интересен. Кстати, мультик тогда я все-таки посмотрел.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:45
Причина: Изменён раздел.
Сегодня, 14:24 by СатьякамаПросмотров: 57Комментарии: 12
+5

Ключевые слова: Осознанные сны лазутчик необъяснимое мистический случай авторская история

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 14:25
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Знакомо подобное, только я, понимая, что сплю, ложился спиной на землю или пол и говорил, что хочу проснуться - получалось, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 14:52
+3
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Увы, такого опыта не было, поделиться ощущениями не могу. Читать было интересно. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#3 написал: Asheera
Сегодня, 14:59
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Комментариев: 682
Причём тут лазутчик? Так это из Карлоса Кастанеды, сейчас я думаю. что это лазутчик, проникший в мое сновидение и маскировавшийся там, а потом проявивший себя таким странным образом.

Вполне возможно. Через процесс игры неорганик считывал Ваши реакции, подбирая к Вам ключи.
Но тогда он должен был постоянно пастись во снах. Их можно почуять, вычленить среди других проекций. От них ощущение "взгляда в спину" идёт.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#4 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 15:14
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Вот бы так тоже уметь просыпаться, а то порой такое снится, ужас...Рад бы тоже с кровати свалиться, да не умею)) Приходится смотреть "фильм" до конца. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#5 написал: Asheera
Сегодня, 15:23
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Комментариев: 682
Цитата: МертвецкиЖив
Вот бы так тоже уметь просыпаться, а то порой такое снится, ужас...Рад бы тоже с кровати свалиться, да не умею)) Приходится смотреть "фильм" до конца. +

А после таких снов чувствуется усталость и разбитость?
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#6 написал: Сатьякама
Сегодня, 15:37
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Комментариев: 5
Цитата: Asheera
Цитата: МертвецкиЖив
Вот бы так тоже уметь просыпаться, а то порой такое снится, ужас...Рад бы тоже с кровати свалиться, да не умею)) Приходится смотреть "фильм" до конца. +

А после таких снов чувствуется усталость и разбитость?

Нет, не чувствовалось, было удивление и какой-то восторг от того, что бывает еще что-то непонятное разуму )
Зарегистрирован: 5.09.2018
#7 написал: Сатьякама
Сегодня, 15:51
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Комментариев: 5
+[/quote]
А после таких снов чувствуется усталость и разбитость?[/quote]
Нет, не чувствовалось, было удивление и какой-то восторг от того, что бывает еще что-то непонятное разуму )[/quote]
Извините, подумал, что вы меня спрашиваете )
Зарегистрирован: 5.09.2018
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 15:54
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Комментариев: 3 373
У каждого видимо свой способ просыпаться, его придумываешь и он действует как якорек) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#9 написал: Asheera
Сегодня, 15:56
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Комментариев: 682
Цитата: Сатьякама
Нет, не чувствовалось, было удивление и какой-то восторг от того, что бывает еще что-то непонятное разуму.
Извините, подумал, что вы меня спрашиваете )


Эйфория от осознанного сна- это нормальная реакция) Мир новой гранью открылся! У меня тоже была, несмотря на стрёмного лазутчика)
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:25
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Комментариев: 3 653
А мне кажется, что все эти «управления» от лукавого. Дергают, наоборот, марионеток за ниточки. Быть не может, чтобы простому смертному большее было соизволено! Вот так и теряют крышу (можете минусовать До бесконечности)
Ну плюс ещё и гордыня от своих "способностей"
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#11 написал: Asheera
Сегодня, 16:34
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Комментариев: 682
Цитата: зелёное яблочко
А мне кажется, что все эти «управления» от лукавого. Дергают, наоборот, марионеток за ниточки. Быть не может, чтобы простому смертному большее было соизволено! Вот так и теряют крышу (можете минусовать До бесконечности)
Ну плюс ещё и гордыня от своих "способностей"

Все буддийские ламы полностью осознанными во сне ходят.
Сон- естественная способность человека.
Получается, всю музыку, литературу, живопись- уничтожить, так как вдохновение "оттуда" идёт, от сверхсознательного. Вдруг от лукавого?. Спалить всё нахрен на инквизиторских кострах.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#12 написал: Сатьякама
Сегодня, 16:42
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Комментариев: 5
Цитата: зелёное яблочко
А мне кажется, что все эти «управления» от лукавого. Дергают, наоборот, марионеток за ниточки. Быть не может, чтобы простому смертному большее было соизволено! Вот так и теряют крышу (можете минусовать До бесконечности)
Ну плюс ещё и гордыня от своих "способностей"

Я полагаю, что управления от лукавого, это конечно. И сны мы свои забываем и не можем ими сами управлять - тоже от лукавого. И так происходит с 99% людей, включая и меня грешного))) Однако тот момент, когда удается себя осознать и управлять ситуацией и кстати не только в локальном сновидении, но и в этом общественном, в котором мы все находимся в бодрствовании, разве это плохо??? )))
Зарегистрирован: 5.09.2018
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