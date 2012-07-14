Лазутчик, помогший осознаться во сне

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:45

Причина: Изменён раздел.

Сатьякама Просмотров: 57 Комментарии: 12 +5 Сегодня, 14:24 by

Было это в далеком 1987 году. Будучи тогда еще обычным советским школьником, я не только не догадывался о том, что можно управлять своим сновидением, но даже о том, что в нем можно осознаться и понять, что ты спишь.Я тогда ходил во вторую смену и мог себе позволить подольше поспать, однако по утрам показывали новостную передачу (по моему «120 минут» называлась), а в середине этой передачи обязательно показывали какой-нибудь мультфильм. Мультфильмы в советские времена были не таким частым явлением, а компьютеров и видеомагнитофонов еще небыло. Поэтому я просыпался пораньше и лежал в полудреме, смотря эту передачу, дожидаясь долгожданного мультика.Такое состояние, как я теперь думаю, и выбросило меня тогда в пережитый опыт ОС. Приснилось мне, что я и другие дети в гостях в какой-то квартире. Взрослые готовили на кухне, а мы во что-то играли в другой комнате. Игру вела девочка, которая была заметно старше всех остальных. И вдруг у этой девочки вырос нос, как у бабы Яги. Морщинистый, серого цвета, кривой и непропорционально длинный. Девочка увидела, что я это заметил, и каким-то резким движением спрятала его. То есть нос исчез, как будто ничего и не было. Остальные дети ничего не заметили.Нас позвали обедать, и все пошли в зал, однако мне не хотелось сидеть за одним столом с «Бабой Ягой». Тут вдруг я понял, что сплю и возможно уже пропустил мультик. И так мне захотелось назад в реальность, что я начал придумывать, как мне разбудить себя. Первым, что пришло в голову, это упасть на кровати на спину и сделать страховку назад (я тогда ходилна дзюдо). Это когда падаешь на спину и ударяешь руками о поверхность падения, чтобы смягчить удар спины об пол. Если бы это не помогло, то я припас еще один способ – просто больно ущипнуть себя.Щипать себя не пришлось, после падения спиной на кровать я проснулся. Спросил сразу у бабушки, сколько спал, она сказала мне, что около 10 минут. Я никому не рассказывал об этом странном опыте и даже не понимал, что это было, когда услышал, что существуют осознанные сновидения, даже не сомневался в этом.P.S. Причём тут лазутчик? Так это из Карлоса Кастанеды, сейчас я думаю. что это лазутчик, проникший в мое сновидение и маскировавшийся там, а потом проявивший себя таким странным образом. В любом случае опыт был не страшен, а даже весьма интересен. Кстати, мультик тогда я все-таки посмотрел.

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