Пережитый страх

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:48

Helldog Просмотров: 49 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:48 by

Дело было в далеком 2008 году. Субботний вечер, родители уехали на свадьбу студенческого друга, я остался дома один. Я доделал свои уроки и принялся стелить себе постель, поскольку ежедневно вставал очень рано, и уже к десяти хотелось спать.Прилег, квартира у нас довольно-таки просторная, везде повыключал свет, кроме прихожей. Оставил на всякий случай включенным. Прошло, наверное, часа три, как сплю, точно не помню, но появилось такое странное чувство, словно мое тело взмывает вверх к потолку. В ушах появился ужасный гул, сопровождающийся глухим эхом, как будто тысячи людей кричали что-то одновременно и издалека.И в тот момент я понял, что не сплю, но, черт возьми, я не мог управлять телом, меня будто бы парализовало. Пытаюсь закричать, но не могу. Слишком сложно. По телу пробежал холодок, кажется, я начал ощущать животный страх. Глаза закрыты, но я словно видел все сквозь закрытые веки: комната, где я спал, несколько оживилась из-за яркого света, который доносился то ли из окна, то ли еще откуда. Попытка махнуть руками обернулась так себе, они стали ватными, ими очень трудно было управлять.И еще один всплеск, меня снова потянуло к потолку. Чувство, словно я находился в каком-то бешеном аттракционе. Началась паника. А за ней и глюки. Слева от меня послышались голоса, говорящие на непонятном мне языке, справа какие-то стуки, грохот. Чувствую, как вспотел лоб. Думаю, когда в очередной раз, когда меня потянет к потолку, я постараюсь дать отпор и прекратить это все. Так и получилось. Я начал кричать, пытаясь активно двигаться, и тут начал про себя молиться, и наконец-то отпустило.Открываю глаза, все на месте, все в порядке, единственное, что волосы на коже встали дыбом. В комнате стоял холод, несмотря на хорошее отопление. Руки мои были ледяными. Я просидел минут десять, пока полностью не пришел в себя. Голова, кстати, после того, как меня покинул этот непонятный глюк, так сильно заболела, как будто бы я перед этим хорошенько злоупотребил алкоголем! На тот момент я, конечно, не мог о таком подумать и прийти к такому сравнению, ведь я был обычным школьником, чистым как белый лист. Ну… почти чистым.Знаете, после непонятного состояния я включил свет в комнате, включил телевизор, поставил на хорошую громкость первый включившийся канал. Через несколько минут прозвучал звонок в дверь, я сильно испугался. Звонок у нас был громким. «Хорошо, что пришли родители,» - подумал я, скорее стараясь забыть о произошедшем.Автор: Бугага Бугагаевич.

Ключевые слова: страх свет голоса тело глюк паралич

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