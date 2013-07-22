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Сны

Тощий человек

Он двигался по направлению ко мне, стремительно и уверенно, буквально перешагивая высокий бетонный забор, ограждающий спальный район от тёмного ночного леса. Ему было плевать на колючую проволоку и преграды, в виде машин впереди, и его белёсая изуродованная голова была обращена именно ко мне.

Он не отрывал от меня взгляда, продолжая с каждой секундой приближаться. В конце концов, он поравнялся с третьим этажом моего дома и наклонился к моему окну, согнувшись пополам.

Я не уверен, что когда-либо во сне чувствовал настолько непонятный мне ужас. Неизвестная мне природа его происхождения давила на моё сознание, калеча его и поселяя во мне необъяснимый животный страх. Я чувствовал абсолютное бессилие перед ним.

Тем вечером я только вернулся из университета домой и просто свалился спать из-за сильной усталости.

А тот сон прервался, когда я услышал крик вороны прямо под окном.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:18
Причина: Исправил ошибку, добавил тег.
Сегодня, 06:14 by mor_kavadarПросмотров: 55Комментарии: 3
+2

Ключевые слова: Сон странный человек лес авторская история

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Комментарии

#1 написал: Pmariam
Сегодня, 09:46
0
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как-то или незакончено, или неполно, но описано красиво
Зарегистрирован: 22.07.2013
     
#2 написал: Estellan
Сегодня, 14:23
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Комментариев: 1 536
Я плюсанул, но.
Для ИЖ вот прямо очень хорошо.
А для снов или творческих, хотелось бы немного больше деталей, тут все же желательно какое-то вступление, завязку, развитие сюжета... и т.д.
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 14:25
+1
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Комментариев: 3 623
Вот дался всем этот тощий))) Никак покоя не дает.
Написано поэтично.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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