Тощий человек

Тощий человекОн двигался по направлению ко мне, стремительно и уверенно, буквально перешагивая высокий бетонный забор, ограждающий спальный район от тёмного ночного леса. Ему было плевать на колючую проволоку и преграды, в виде машин впереди, и его белёсая изуродованная голова была обращена именно ко мне.
Он не отрывал от меня взгляда, продолжая с каждой секундой приближаться. В конце концов, он поравнялся с третьим этажом моего дома и наклонился к моему окну, согнувшись пополам.
Я не уверен, что когда-либо во сне чувствовал настолько непонятный мне ужас. Неизвестная мне природа его происхождения давила на моё сознание, калеча его и поселяя во мне необъяснимый животный страх. Я чувствовал абсолютное бессилие перед ним.
Тем вечером я только вернулся из университета домой и просто свалился спать из-за сильной усталости.
А тот сон прервался, когда я услышал крик вороны прямо под окном.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:18
Причина: Исправил ошибку, добавил тег.
Сегодня, 06:14 by mor_kavadarПросмотров: 55Комментарии: 3
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