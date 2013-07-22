Тощий человек

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:18

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mor_kavadar Просмотров: 55 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 06:14 by

Он двигался по направлению ко мне, стремительно и уверенно, буквально перешагивая высокий бетонный забор, ограждающий спальный район от тёмного ночного леса. Ему было плевать на колючую проволоку и преграды, в виде машин впереди, и его белёсая изуродованная голова была обращена именно ко мне.Он не отрывал от меня взгляда, продолжая с каждой секундой приближаться. В конце концов, он поравнялся с третьим этажом моего дома и наклонился к моему окну, согнувшись пополам.Я не уверен, что когда-либо во сне чувствовал настолько непонятный мне ужас. Неизвестная мне природа его происхождения давила на моё сознание, калеча его и поселяя во мне необъяснимый животный страх. Я чувствовал абсолютное бессилие перед ним.Тем вечером я только вернулся из университета домой и просто свалился спать из-за сильной усталости.А тот сон прервался, когда я услышал крик вороны прямо под окном.

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