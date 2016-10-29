Неприятный сон с продолжением

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 10:25

Pavel Zakharov Просмотров: 51 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 10:25 by

Приветствую, дорогие читатели. Долго изучал истории на данном сайте (да и не только) и понял, что есть, что рассказать самому. Сразу оговорюсь: чем старше становлюсь, чем больше изучаю тему мистики и всего потустороннего, тем больше отношусь к этому со скептицизмом и осознанием того, что в основном все мистическое и ужасное происходит в наших головах.А думаю, что все эти мысли от того, что в детстве лет так до восемнадцати я был окружен всем этим плотной стеной… Из-за моей бабушки по отцовской линии. О, моя бабушка Вера была оплотом, царем и центральным стержнем всей своей многочисленной семьи. Если она принимала решение переехать на ПМЖ в другой город, то все её дети со своими семьями, будто кочевые цыгане, распродавали свое имущество и ехали за ней. И не то чтобы она заставляла или уговаривала, но это было в порядке вещей. В её доме всегда было полно народу, а все потому, что занималась она лечением! Не знахарством (травок и черепков у нее на полках не было) и не колдовством (хотя не уверен на сто процентов, что она этого не знала), она лечила молитвами, чуть реже гадала, в основном на картах. При этом все и я в том числе были крещёные, все церковные праздники, посты старались соблюдаться, а иконами, особенно у неё дома, были завешаны все углы во всех комнатах.Ну про бабушку - это лирика, для общего понимания, из какой я семьи, для заделов на будущее и интриги. Про неё, найдет вдохновение – напишу отдельно. В свое время, конец 80-х и все 90-е, она была довольно известным человеком в узких кругах. Лечила не только там, где жила, но ее приглашали из других городов. Кроме лечения, она отчитывала «нехорошие» места: дома, квартиры. Ездила по деревням…Итак, скептик, но при этом любитель пощекотать себе нервы мистикой, представляет первую историю. Случилось это лет двадцать назад. Возраст у меня был сложный, 15-17 лет примерно. Как сейчас помню: лето, ночи темные, жаркие. Жили мы тогда на Южном Урале, недалеко от казахских степей. И вот в одну из таких ночей снится мне сон. Иду я по улице, куда, зачем, не знаю, но настроение какое-то тревожное. Резко начинается непогода. Сильные порывы ветра, почти ураганные, тучи затягивают небо, несмотря на жару до этого, становится холодно. Вокруг народу много, но все какие-то серые, безликие. И вдруг из этой массы людей выделяется мужчина. Двадцать лет прошло, а я помню его до мельчайших деталей. Волосы черные, длинные, прямые, ниже плеч. Плащ, кожаный, темный, ниже колен, от ветра развивается, сапоги тоже темные до колен (в общем, заштатная такая рок-звезда). Стоит вдалеке среди толпы и смотрит на меня пристально. Я замер, смотрю в ответ. И вдруг стремительной походкой он направляется в мою сторону! Я понимаю, что ничего хорошего от него ждать не стоит, разворачиваюсь и бегу, расталкивая людей. Смотрю через плечо, а он хоть ходу и не прибавляет, а дистанция между нами сокращается! Гляжу, слева на остановке трамвай остановился, двери открыл, люди в нем сидят, но места достаточно – полупустой трамвайчик. Я со всего размаха запрыгиваю на заднюю площадку, не останавливаясь, пробегаю до стенки, отделяющей водителя и пассажиров, разворачиваюсь, а темный уже в паре метров от меня. Ноги онемели, руки тоже – понимаю, что нет спасения……А теперь ремарка. Конец 90-х. Уже становятся пережитком, но еще относительно популярны большие золотые цепи и такие же кресты. А мне буквально полгода назад бабушка подарила цепочку с мизинец толщиной и крестик нательный, чуть поменьше, чем священники носят…Так вот, приближается ко мне этот персонаж, а я смотрю по сторонам, вверх, вниз и замечаю, что крестик во время бега из-под футболки выскочил – вот оно, спасение!Беру его в руку и, насколько хватает цепочки, выставляю перед собой. Темный уже передо мной, ухмыляется и протягивает свою руку, помню перчатку белую, он хватает крестик и тот просто вытекает расплавленным металлом между его пальцев. Я понимаю, это конец! Начинаю истошно орать и… от собственного сдавленного крика просыпаюсь.Ночь, тишина, лунный свет из окна, страшно, аж жуть. Долго уснуть не мог. Ну, а утром при солнечных лучах, пробивающихся сквозь неплотно занавешенные шторы, улыбнулся, какое кино про вампиров посмотрел, и бесплатно при том. Сон за пару дней не то чтобы забылся, слишком был реалистичен, но ушел куда-то на задворки памяти.Примерно через неделю зацепился я крестом за что-то и оборвал его, цепочка выдержала. Подумал, что запаять бы нужно, да и убрал его в ящик, оставшись в одной цепочке. По воспоминаниям, даже не цепочке, а ошейнике, такой она была большой.А еще через неделю случился день города. Гуляли мы с другом до полночи, с девчонками познакомились, одну из них провожать пошли. Пешком идем, романтика, все такое, да и элементарно денег на такси нет. Болтаем, кварталы чужие темные, районы спальные. И просто классика: нарываемся на гопников. Их трое, нас двое – драка жуткая была, кровь, крики. Шрам у глаза у меня до сих пор остался. В процессе драки у меня еще и цепочку сорвали - либо потерялась, либо специально это сделали. До сих пор у меня уверенность, что одному из них я руку сломал, но это уже не важно.Следующее утро принесло с собою поездку в травму, похмелье и приход в гости участкового. Уже к вечеру, когда немного отпустило, я сопоставил факты, и холодок пробежал по спине – сон, потеря крестика, драка, которая могла закончиться трагично…Так вот, что это было – совпадение? Что-то надуманное? А если отбросить скептицизм – во сне меня предупреждали? Но кто пришел – нечистые силы или все-таки чистые? Но почему тогда такие страшные, если чистые???Вопрос, однако…

Ключевые слова: Сон странность мистика скептицизм авторская история

Другие, подобные истории: