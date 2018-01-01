ПожарНавеяно вот этим постом.
Не помню свой точный возраст, но, кажется, было мне тогда около 10 лет. Под Новый год дядя как раз достроил новый дом на даче. Большой такой, четырехэтажный, но жилым был только первый этаж. Семья у нас не такая маленькая, друзей много, поэтому в старый дом и баню все гости всегда не помещались. А вот и хороший повод отпраздновать Новый год большой и шумной компанией (тогда даже рабочие, которые строили дом, были полным составом с нами).
И вот мы, дети, уже вдоволь наскакались и наигрались с новыми игрушками, а взрослые тоже время зря не теряли и успели изрядно убавить запасы алкоголя в погребе.
Было решено, что в новый дом отправятся семьи с детьми, чтобы всем было удобнее и просторнее. Маленькими группками все начали уходить спать.
В какой-то момент я просыпаюсь оттого, что меня кто-то очень сильно трясёт. Это был папа. Он будил меня и параллельно объяснял маме, что мы горим и нужно бежать. Мой сонный мозг абсолютно отказывался понимать, что происходит. Дыма нет, огня нет, зачем так всех пугать? Мама уже проснулась. Папа очень быстро говорит ей, чтобы брала меня с братом, и чтобы мы бежали, а он пойдёт будить всех остальных. И убежал. Мама кинулась к брату, а он всегда спал очень глубоко (лунатик). Она его по-всякому пытается разбудить, а он ну никак не просыпается. Глаза открывает и плачет, что хочет спать и где его новая игрушка. Мама в панике пытается хоть как-то брата расшевелить, но ничего не выходит. Опять вбегает папа, кричит маме, чтоб хватала брата на руки и бежала в основной дом - будить мужчин и рабочих, а он сам будет дальше пытаться разбудить всех остальных (так как все пьяные и не просыпаются) и меня выведет.
На улице -31, что для пригорода Санкт-Петербурга довольно холодно. Целый этаж выпивших людей, которые не просыпаются. Да в доме была даже не пьяная кошка, которая тоже спала сладким сном. Брат всего на год младше меня. Тяжелый. Мама хватает его и убегает с ним. Меня попросили подождать взрослых.
Через пару минут слышу крик рабочих, чтобы я начала пробираться к выходу. Мой маленький мозг не понимает, почему мне кричат, но за мной не идут. Выйдя в коридор, уже понимаю, почему так: лестница, ведущая на второй этаж, горит уже на самой первой ступеньке, над главным входом и крыльцом сверху сплошное пламя и искры. Куча рабочих и мой дядя бегут ко входу и кричат, чтобы выбегала и очень быстро. Мама их разбудила и сказала, что я осталась там одна. А у меня ступор. Но все же животворящий грозный крик меня испугал больше пожара, и я выбежала.
Через некоторое время уже и отец с рабочими вывели всех, кто оставался в доме. Мы были все раздетые, на улице холодно. Нас завели в основной дом, но все успели изрядно подмерзнуть. Один из рабочих как будто сошёл с ума и побежал в горящий дом опять, когда уже горел первый этаж. Пытался спасти батареи, картины и ковры. В очередной раз, как он выносил какое-то барахло, его скрутили мужики, чтобы больше не лез в огонь.
Пожарные ехали два часа. К их приезду уже тлели остатки дома. Сгорело все. В соседней бане выбило стекла. Но никто не пострадал. Пожар не заметил никто из моих родных, никто из соседних участков, ни наши две собаки на улице, ни кошка, которая спала вместе с нами. Оказалось, что и мой папа его тоже не замечал. Он спал. Но ему приснились его знакомые - мертвые и живые - в каком-то новом доме. Он всех их был рад видеть, по всем скучал и хотел подольше с ними побыть, но мертвые предупредили, что, если он с ними останется, то и живые знакомые тоже погибнут. Папа не понимал, почему все должны погибнуть, все же хорошо. Вот сидим все вместе и общаемся. Что может случиться? Но один из мертвых друзей попросил его открыть подвал и самому посмотреть и решить. Он открыл дверь, а там все полыхает, и лестница к ним уже догорает, и вот-вот огонь перекинется к ним в комнату.
На этом отец проснулся. Пару минут лежал, раздумывая над этим странным сном. Решил выкинуть всю ерунду из головы и продолжить спать, но тут его внимание привлёк свет за окном. Ещё пару минут раздумывал, откуда этот свет, фонаря под окном же нет. В этот момент он подскочил, кинулся к окну, а все, что было дальше, я уже рассказала.
Дом загорелся из-за ошибки при строительстве. Труба от камина была немного ниже, чем должна была быть.
Автор - LePerv.
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