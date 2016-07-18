Странный сон

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 17:02

Гадюка Демона Просмотров: 75 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 13:28 by

Началось все с какой-то комнаты. Она была большая, просторная, а мебель вся стояла вдоль стен - в основном шкафы. Я находилась в ней, но не могу сказать, что я была хозяйка или гостья - просто я там должна была быть. И вот заходят люди - взрослые и дети. Лиц я не вижу, как-то не обращаю внимание, что ли. Среди них один мальчик, лет пяти и с грустным лицом. Я наклоняюсь к нему и спрашиваю: "Что ты грустишь? Держи, он тебя утешит". И даю ему маленького рыжего котенка. Мальчик сразу прижимает его к груди.Тут начинается паника, но какая-то... Спокойная, что ли... То есть... я понимаю, что все в панике, но ходят спокойно, никто не кричит. Я чувствую, что нужно срочно прятаться, открываю шкаф, расстояние между полками большое, я понимаю, что пролезу - но не могу, словно места мало. Я в другой шкаф - тоже. В третьем шкафу только спряталась, а щель в двери осталась. Вижу - заходят люди какие-то, с чем-то черным на плечах. Плащ - не плащ, накидка - не накидка... Что-то похожее. Ни криков, ни шума - тишина. Вылезаю из шкафа - никого нет, везде пятна и брызги крови, на полу след, будто кто-то труп окровавленный провез. Я понимаю, что мне повезло и надо уходить.Выхожу в коридор, а там все спокойно и тихо, только след от трупа по полу к лестнице тянется. Женщина говорит, что надо бы на общей кухне прибраться, а я ей ответила, что не хожу туда, и пошла к лестнице. Спустилась на первый этаж, подошла к входной двери, она была распахнута, там солнце все так заливало, что кроме белого прямоугольника дверного проема ничего не видно было, что на улице. Я понимаю, что стоит туда шагнуть - и я спасена. Тут кто-то меня аккуратно за плечи сзади приобнял и развернул обратно к лестнице. Я опустила голову и пошла вместе с ним. Это был высокий мужчина, крепкого телосложения, лицо не видела, но мне кажется, что он обаятельный. Он мягко подталкивая ведет меня по лестнице к той же комнате, где все началось. Тут мне попался этот котенок, которого я мальчику дарила. Я взяла котенка на руки и спросила у мужчины:- Это все вы сделали?- Да.- Вы всех превратили в вампиров?- Да.- А зачем его убили? - я показала на след на полу.- Он не захотел.- А котенка вы можете превратить?- Да. Но не люблю этого.- Вы же меня сейчас превратите? Превратите сперва котенка, а то он совсем один останется. А так я его тому мальчику верну.Он усмехнулся, толкнул дверь в комнату и мягко подтолкнул меня к двери. Я сделала шаг и проснулась...***Перед сном я ничего остросюжетного не читала и не смотрела, даже слово "вампиры" не видела уже пару месяцев - так что просто не могла насмотреться или начитаться чего-то такого. Засыпала под какую-то скучную для меня передачу, которую смотрел муж. Ничего не волновало особенно, никаких всплесков эмоций - обычный спокойный день и вечер. Страшно не было во сне - какая-то спокойная уверенность, что так и должно быть. Но сам сон будто засел где-то во мне - уже вечер, а я все не могу его выбросить из головы. Искала в интернете - противоречивые ответы какие-то... Помогите разобраться, если есть знающие...

Ключевые слова: Сон вампир котенок авторская история

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