Не Кейси я, конечно же, но на кое-что сгожусь...

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:49

Причина: Изменен раздел

SIBEERIA Просмотров: 6 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:49 by

Да, как мне тяжко вспоминать, но всё же.Начало августа 2008-го года. Дела у конторы, где я трудился личным водителем, идут из рук вон плохо (я бы сказал - совсем хреново). Долгожданный отпуск выдался не столь радостный, зарплаты и отпускных нет, но при всём этом "Волжанка", на которой возил директора, была при мне.Что делать? Детям не скажешь, мол: потерпите, у папы задерживают зарплату.Еду таксовать (на самом деле - бомбить). Когда густо, когда и совсем пусто, но на еду хватает.Приезжаю я шестого августа поздно домой, даже не поел - лег сразу спать.И снится мне (не рокот космодрома, конечно же ), как самолеты бомбят жилые дома, как солдаты стреляют во всё, что движется. Горы трупов, море крови, люди бегут в подвалы.Проснулся в ледяном поту, рассказал жене, а та сказала, что я переутомился и так далее, и тому подобное. Всякое после работы с людьми бывает.Но каково мне было на следующий день, когда по новостям показали Цхинвал... Я смотрел то же, что видел во сне: каждый кадр как будто был уже когда-то мне показан.P. S. Осенью контора прекратила свое существование, машину отдали мне за не выплату зарплаты и отпускных. Будучи владельцем ГАЗ 3110, я таксовал еще три месяца, пока не вернулся на скорую, но это совсем другая история...

Ключевые слова: Война вещий сон люди кровь авторская история

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