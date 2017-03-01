Что же это было

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 04:02

Причина: Стилистика автора сохранена; изменён раздел.

Dan4ik Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:27 by

В общем, дело было года 3 назад, мне тогда было 10 лет. Как-то раз, в один солнечный апрельский день, мне позвонил мой лучший друг (одноклассник), с которым мы дружим буквально с 1 класса. Телефон гремит на всю комнату, а я моюсь и не могу поднять трубку. После второго звонка я закончил свои дела и ответил. В тот момент, когда я только нажал на кнопку "принять вызов", мой друг начал кричать что-то непонятное. Я попросил его успокоиться и рассказать мне всё чётко, не крича, спокойным тоном и внятно.Далее буду вести рассказ от лица моего друга."Сейчас, сейчас, просто... Просто не могу успокоиться после того, что случилось. Помнишь, я тебе рассказывал, что мне на протяжении трёх дней снился один и тот же сон? Так вот, ты уже, наверное, забыл, всё же месяц прошёл, но знаешь, что самое главное? Этот гребанный сон слился до вчерашнего дня! Стой-стой-стой... Сейчас успокоюсь. Итак, уже месяц мне снится, как я оказываюсь возле крыльца своей многоэтажки. Думаю, ты знаешь, как размещены дома возле меня, большая недостроенная церковь и две соседские многоэтажки, торговый центр напротив. В тот момент я не понимал, что сплю: все было настолько реалистичным. Ну, ступаю я на дорожку, которая ведёт к детской площадке, а за ней — к этой церкви. Проходя мимо качели, я заметил, что все "мамочки", которые сидят с колясками на скамейке очень странно на меня смотрят, как будто я чем-то обмазан или грязный. Справа была многоэтажка, как я уже тебе это говорил. И на крыльце увидел своего папу. Но он был не как всегда: увереным, веселым. Отец как будто чуствовал что-то необъяснимое. Папа задал очень странный вопрос: "Куда путь держишь? Хотя, я знаю. Но это опасно". Я вообще не понимал, о чем он говорит, ведь никуда не хотел идти . А ноги сами начали идти в магазинчик, недалеко от меня. Со мной пошёл мой папа со всё еще грустным лицом. Мы зашли в магазин и тут он резко попрощался со мной и выбежал из магазина. В тот момент мне стало очень грустно и страшно, это было необъяснимо, ко мне подошла продавщица и начала меня жалеть. Я уже, подавленный, выхожу из помещения, а там стоит счастливый отец, с ясной, доброй улыбкой. Мне тоже захотелось улыбаться, я чувствовал себя очень счастливо. Но он со мной не говорил. Это было странно, мы пришли домой. И тут, как будто скачок во времени. Я появился в своей ванной, вышел и посмотрел в коридор. Я увидел стандартную домашнюю суету, ко мне подошёл отец: "Поможешь огурчиков на салат покрошить?". На что я согласился. И потом уже просыпался в реальности. Все это повторялось на протяжении 1 месяца. Но как-то этой ночью мне это не снилось. "Ну, наконец-то!" Подумал я и пошел умываться. Подходит мама и говорит, что нам не хватает огурцов. "Пойди-ка в магазин". Начал собираться и тут у меня какое-то дежавю случилось. Как-то все будто предсказано и я знал, что будет дальше. Вышел на улицу: на лавочке как всегда сидели мамочки и обсуждали рецепты кулинарии и уход за ребёнком. Я увидел отца, который шёл домой с роботы, подбежал к нему и спросил, не хочет ли он составить мне компанию в поход за огурцами. Папа был не против, но выглядел как-то нехорошо. Мы вошли в магазин... Извини, тяжело говорить... Мой отец резко падает на землю. Продавщица начинает звонить в скорую. А я без остановки трясу его... Приехала "скорая помощь". Инсульт. Прошло два часа. "С отцом всё будет хорошо". Я сразу же вспомнил сон. И понял суть. Вот, что это такое. До сих пор... Валерьянку у мамы прошу".Я услышал голос его матери, которая звала кушать, и мы попрощались.

Ключевые слова: Детский сон Пророчество Пророческий сон Дежавю Инсульт Авторская история

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