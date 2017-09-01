Зависть

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 18:04

Причина: Изменён раздел.

TiTaN_2017 Просмотров: 29 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 18:04 by

В августе 2012 года я на поезде отправилась к своему любимому человеку в армию на присягу. Путь мне предстоял долгий – 5 дней, так как служил он в Уссурийске, а я сама из Братска. Очень люблю спать в поездах, укачивает, поэтому в первую ночь на своей верхней полке я уснула очень быстро.Через какое-то время я поняла, что у меня затекают ноги. Решила сменить положение – перевернулась на спину. Буквально через несколько секунд явно ощущаю, что у меня на груди кто-то сидит и очень медленно сдавливает горло. Такое впечатление, что забралась кошка и не дает мне свободно дышать. Начинаю соображать, что в поезде кошки быть не должно. Открываю глаза, но ничего не вижу! Абсолютно! Будто туман в глазах. Начинаю быстро моргать, но ничего не меняется. Пытаюсь потереть глаза, но к своему ужасу понимаю, что не могу пошевелиться – ни рукой, ни ногой, ни даже пальцами. К общему ужасу добавляется то, что и сказать я ничего не могу. Рот будто бы зашили. Вот тут мне стало невероятно страшно, ведь подобного со мной никогда не случалось!До этого случая в мистику я не верила – всегда находила логические объяснения всему, но тут меня охватила такая паника, что не возникло даже мысли обдумывать происходящее. Я изо всех сил пытаюсь повернуть голову к соседке с нижней полки, чтобы хоть как-то дать понять, что мне плохо. Однако мои усилия тщетны – пошевелиться невозможно. К тому же, чувствую, что начинаю задыхаться.Откуда-то из глубин памяти всплывают бабушкины слова, что когда происходит что-то непонятное, нужно искренне помолиться. Мысленно прошу Господа избавить меня от всего этого. И через несколько секунд, показавшихся мне вечностью, чувствую, что тяжесть с груди уходит.– Что ты делаешь? – слышу я тихий шепот. Чуть ли не физически ощущаю, как волосы встают от страха дыбом. Откуда этот голос!? К чему эта фраза!? Ничего не поддается моей логике.Как только я почувствовала силу в ногах, то буквально слетела с верхней полки вниз. Подо мной сидел парень, который собирался выходить на станции. Я забралась на его место с ногами и забилась в угол. В ответ на его ошарашенный взгляд, я пробормотала что-то про страшный сон. В эту ночь я больше так и не уснула.Все остальные 4 ночи прошли нормально. Спать я ложилась лишь тогда, когда чувствовала, что глаза слипаются и терпеть больше нет сил, а едва проснувшись, вскакивала с полки и несколько минут шевелила руками и ногами, желая убедиться, что они еще меня слушаются.Приехав в Уссурийск, я сняла номер в маленькой гостинице на «Сопке Любви» и стала собираться на свидание в воинскую часть. Идти до нее было минут 15, но города я совсем не знаю, поэтому останавливала почти каждого прохожего, чтоб спросить дорогу.Одна из остановленных мною женщин уже было раскрыла рот, чтоб ответить на вопрос, но, взглянув на меня, осеклась и вместо ответа проговорила:– Прям зависть тебя душит… - и пошла дальше.До меня лишь через несколько минут дошло, что она имела в виду происшествие в поезде. Что за зависть? Моя к кому-то или мне кто-то сильно завидует? Вопросов в этой истории больше, чем ответов.С тех пор прошло 4 года, но этот случай я до сих пор вспоминаю с содроганием. Рассказывала маме, она говорит, что, возможно, это был сонный паралич. Но откуда тогда непонятный шепот и эта женщина (ведунья?). К счастью, подобного со мной больше не случалось.Автор: Юлия.

Ключевые слова: Присяга поезд память женщина -ведунья

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