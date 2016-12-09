Сны, которые сбылись

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 20:04

Причина: Стилистика автора сохранена

Белошвейка Просмотров: 84 Комментарии: 1 +5 Вчера, 20:04 by

С детства я видела очень яркие цветные сны. Все в них было четко, ясно и логично. Они напоминали интересное кино, в котором я была обязательным, но не всегда главным, действующим лицом. Проснувшись, я могла подробно пересказать увиденное. А если сон оказывался особенно интересным и захватывающим, то "заказать" продолжение можно на следующую ночь: лежа в постели я мысленно вспоминала начало сна и настраивалась увидеть продолжение, как бы программирую саму себя. Однажды таким образом я посмотрела аж 4 серии.Но с возрастом снов становилось все меньше, ну или я просто утратила способность их помнить. Но те, что удавалось воспроизвести в памяти, по-прежнему были яркими и четкими.Я носила своего первенца. Срок был еще очень маленький, и на УЗИ мне не могли сказать пол ребенка. А мне очень хотелось девочку. И кто-то мне сказал, что если каждый день подолгу смотреть на картинку с красивым личиком ребенка, то малыш родится с похожими чертами лица. Уж и не знаю, что тогда происходило в моей голове, но я поверила и повесила над кроватью постер с хорошенькой малышкой: темно-каштановые волосы, карие (как у мужа) глаза, овальное личико с ямочками на щеках.И вот снится мне сон. Я бегу по полю и рву ромашки. Целое поле ромашек. Я оглядываюсь вокруг и вдруг думаю: "Это не ромашки, это моя белокурая дочка с зелеными глазами". Проснувшись, я изумилась, почему вдруг такая странная интерпретация сна? Почему вдруг белокурая, да еще и с зелеными глазами? У меня - синие, у мужа - карие, у меня волосы русые, у мужа - каштановые. Но перед глазами так и стояла девочка с вьющимися мелким бесом кудряшками белых волос, личиком сердечком и огромными зелеными глазами, а на подбородке - ямочка.Спустя 6,5 месяцев я родила дочку. Как у всех новорожденных, у нее были серо-голубые глаза и светлый пушок на голове. Но уже к 9 месяцам стало понятно, что глаза у дочки - изумрудно-зеленые, а волосы - белые и кудрявые. В годик, как водится, мы подстригли ее налысо. Но, вопреки нашим ожиданиям, снова выросли белокурые кучерявые волосы.Дочке уже 24 года. И у нее: личико сердечком, ямочка на подбородке, большие зеленые глаза и вьющая копна белокурых волос.Второй сон снова касается рождения ребенка, уже второго ребенка.Я даже не знала, что беременна. И снится мне сон, что я катаю на карусели щекастого белокурого мальчика и зову его Сережа. На УЗИ мне трижды сказали, что будет девочка:- Даже не сомневайтесь, это сто процентов!Но, помня о сне, я упорно покупала вещи голубого и салатного цвета. А коляску - темно-синюю.Конечно, родился мальчик. Встал вопрос об имени. Я хотела назвать Андреем. Но вдруг муж, который ничего не знал о моем сне, сказал, что сына должно звать Сергеем. Так сбылся мой второй сон.А третий связан с работой.В то время я находилась перед выбором: мне предложили кардинально сменить не только место работы, но и сферу деятельности. Плюсом были: высокая зарплата, соцпакет, оплачиваемый отпуск и больничные, официальные пенсионные отчисления и условия работы. А минусы: более низкая должность и отсутствие возможности карьерного роста.Все мои мысли были поглощены анализом выбора. Но я все никак не могла ни на что решиться. И вот тут-то и приснился мне сон.Снится мне, что я нахожусь в каком-то производственном здании. Оно все объято пламенем. Пожар уже полностью захватил первый и второй этаж, подбираясь к третьему. Но лестница пока еще не горит. И я бегу по этой лестнице на третий этаж, чтобы помочь оставшимся там людям.Я подбегаю к верхней площадке и вижу, что путь мне перегораживает железная решетка с навесным замком. Деревянная дверь за ней открыта, и там столпились люди. Они умоляют меня помочь и открыть решетку. А у меня нет ключей! Они кричат:- Ну как же у тебя нет ключей? Они должны быть именно у тебя!И тут я понимаю, что действительно - ключ у меня. Я торопливо открываю решетку и вывожу людей.Проснувшись и вспомнив сон, я испытала странные чувства. Вроде я герой - вон, людей из горящего здания спасла. Но чувство какое-то неприятное, как-будто я и не виновата, а все равно замешана в чем-то нехорошем.Предложение о новой работе я все-таки решила принять. Когда мне показали мое новое место работы, я невольно похолодела: третий этаж, отделенный от лестничной клетки сначала деревянной дверью, а затем... ну, да, железной решеткой на висячем замке. Первым делом я поинтересовалась у коллег: у кого находятся ключи от этой решетки. Мой вопрос вызвал удивление, но мне сказали, что у начальницы нашей конторы.В нашем офисе, помимо начальницы, работали еще 2 сотрудницы, я - третья. На третьем этаже, помимо нашего отдела, находилась еще лаборатория и еще один отдел.Работа мне очень нравилась. Начальница оказалась очень приятной и адекватной женщиной, под ее началом трудится было легко и приятно. Подружилась я и с одной из коллег. А вот со второй были просто ровные приятельские отношения. Но что-то в ее поведении меня настораживало.Как-то раз эта вторая коллега Оксана подошла ко мне в обеденный перерыв и завела странный разговор. А не хотела бы я поменять начальника? А хотела бы я, чтобы начальником стала она? А если она попросит меня что-то подтвердить, то сделаю ли я это? А она меня потом хорошо отблагодарит, когда окажется на вершине.Мне стало гадливо. И я сказала, что Люда (наша начальница) ничего плохого мне не сделала, и я ничего против нее говорить и делать не буду. Меня продолжали уговаривать:- Да делать ничего и не надо. Уже давно все делается. Тебе только надо будет подтвердить, когда спросят кое о чем.- Я буду говорить только правду, хочешь ты того или нет.- Смотри, еще пожалеешь!Люде я ничего не сказала. Во-первых, потому что и сама толком ничего не знала, а во вторых, потому что на следующий день мне уже было не до работы: сильно заболела моя мама, и мне пришлось написать заявление на отпуск за свой счет. Я уехала на родину. Через 2 недели мне позвонил заместитель директора нашего предприятия и срочно сказал выходить на работу. Маме было уже значительно лучше, операция прошла успешно, и я со спокойной совестью смогла уехать.Представьте мое изумление, когда по выходе на работу я обнаружила, что обе мои коллеги и начальница уволены, а я осталась одна! Оказывается, Оксана и Таня (вторая коллега) уже давно готовили внутренний маленький переворот и собирали компромат на свою начальницу. С этими документами они пошли к директору. А тот решил уволить всех троих:- Да, Люда, конечно, виновата, но мне на моем предприятии склочницы и интриганки не нужны!Изумленной мне он потом объяснял:- Ты единственная в этой некрасивой ситуации повела себя достойно. А потому будешь начальницей... над самой собой.И захохотал.Оказывается, уже давно планировалось сокращение штатов. И наш отдел в его полном составе стал не нужен. Вполне хватило одной меня. Сократили работников и второго отдела, находящегося на нашем этаже, а лабораторию перевели в другое здание. Вот так странно и сбылся мой сон: я вывела с 3 этажа всех людей и осталась там с ключом от железной решетки.

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