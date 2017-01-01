Девушка и гроб

Новость отредактировал Mina Harker - Вчера, 19:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 90 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:31 by

На улице стоит глухая ночь. Очень чёрная ночь. Кажется, что глаза не могут привыкнуть к темноте и чем больше ты в неё вглядываешься, тем сильнее она становится. Кое-где, скажем так, по углам обзора, если можно так выразиться, виднеются яркие огни. Что это? Сложно сказать. То ли фонари, то ли ядовитый свет ламп, совершенно непонятно. И самое интересное, что они не распространяют свет вокруг себя и вовсе не освещают предметы рядом находящиеся, а являются будто бы обособленными цветными пятнами или картинками, придающими окружающей атмосфере ещё более загадочные и зловещие очертания.События происходят с молниеносной скоростью. Едва успеваешь поспевать сознанием за ними. Компания из четырёх человек устремляется вглубь здания, расположенного на каком-то городском отшибе. Один из этой четвёрки – я сам. Ещё двое человек – мужчины. Они кажутся совершенно незнакомыми, и я не помню, чтобы где-то раньше их встречал. Четвёртая - девушка, которая среди нас всех выглядит самой весёлой и жизнерадостной. Однако, за её смехом, улыбками и будто бы какими-то изредка отпускаемыми шутками, которых не разобрать вовсе и тем более не вспомнить, скрывается сильнейшее волнение и даже растерянность. Губы её широко улыбаются, а в глазах - заметен панический ужас, леденящий душу. Мы минуем комнату за комнатой… Наконец, заходим в какой-то широкий зал. Здесь кажется, что практически нет освещения. Однако, лица моих приятелей и девушки странным образом очень заметны, словно на них падают лучи невидимых фонарей, которые как будто тут же за нами таскает всюду неведомая прислуга. Через какое-то время до моего сознания доходит цель нашего прибытия. И всё становится более-менее очевидным. Девушка должна остаться здесь одна, на несколько суток. Но не просто так… В дальнем конце зала на широком столе расположен деревянный гроб. Девушке предстоит провести всё назначенное время именно там, в закрытом гробу. Она аккуратно и с поддельной улыбкой задирает неловко свои обнажённые ноги и укладывается в этот коричневый ящик. Мы помогаем ей. Затем девушка облегчённо вздыхает и закрывает глаза. Крышка гроба опускается, и тень её накрывает тело девушки, погружая лежащую во тьму… Гроб закрыт. Мы спешно покидаем зал, оставляя испытательницу судьбы наедине с собой и темнотой лежать там, в замкнутом пространстве в течение нескольких дней.Выдержит ли девушка это испытание? Вот вопрос, который обсуждают те двое человек. Мы находимся, возможно, уже где-то за несколько километров от того здания. Я вроде как отстранённо размышляю о своём и представляю себя самого на месте девушки, лежащей сейчас далеко в кромешной тьме. Двое человек в конце своих обсуждений приходят всё-таки к выводу, что девушка скорее всего не справится со своей задачей и погибнет. Однако, они вовсе не спешат предпринять какие-то спасительные меры и нарушить весь безумный план этого более чем странного и пугающего эксперимента.Я незаметно покидаю их под благовидным предлогом, а сам спешу со всех ног туда, в то здание, чтобы помочь испытательнице выбраться живой из гробового плена. Кажется, что уже прошло много часов, и давно должен наступить рассвет, однако ночь не спешит отдавать свои полномочия и продолжает царствовать на чёрном троне звёздного неба.В здании теперь я уже совершенно один. Минуя комнаты одну за другой, я осторожно захожу в тот злосчастный зал…Удивлению, с которым я озираюсь вокруг себя, нет предела. В зале полным-полно народу. Тусклый, мертвенно-бледный свет освещает лица и одежду незнакомых людей. Очевидно, что в зале устроено торжество в честь какого-то события. Я не могу понять, что происходит и установить временную связь между тем, что было недавно, и тем, что происходит сейчас на моих глазах.Толпа медленно движется, словно по замкнутому кругу, перемещаясь еле заметно в своём направлении. Присмотревшись в глубину зала, я замечаю, что один человек из толпы в течение всей этой церемонии отстраняется, куда-то подходит, а затем снова занимает своё место в людском скоплении. Аккуратно протискиваясь между людей, я устремляю свой взор в конец зала и вижу тот самый деревянный, коричневый гроб… Но теперь он открыт. Тело девушки заметно похудело. Ноги её также обнажены, но теперь выглядят, словно две палки, и заметно покрыты проступающими кое-где тёмными пятнами. Глаза закрыты, а тонкие губы, словно нитки, сошлись в одну широкую и неприятную улыбку…Один из людей наклоняется к гробу и словно задерживает своё прощание. Кажется, будто бы он прислушивается к тому, что хотела бы сказать ему покойница, но уже не может. Затем он медленно поднимает свою голову, и взгляд его устремляется на меня. Толпа медленно приостанавливает своё шествие. Разговоры и шёпот затихают. Все разворачиваются в мою сторону…Я обращаюсь в бегство. Минуя множество комнат, тёмных и светлых, прыгаю в шахту лифта… Зачем-то взбегаю и спускаюсь по заброшенной лестничной клетке… Наконец-таки оказываюсь на открытом пространстве и уже на улице с большим облегчением обнаруживаю, что никакой погони за мной нет и, вероятно, быть не могло.

Ключевые слова: Девушка гроб ночь сон ужас авторская история

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