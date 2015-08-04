Самые мрачные, мистические, жуткие и пугающие музыкальные проекты. Часть 3

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 06:55

ТурбоХОЙ Просмотров: 99 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 06:55 by

1.Российский музыкальный проект, основанный в 1995 году. Основателем, вокалистом и идейным вдохновителем проекта был ныне покойный Алексей Чулков. Музыкальный жанр, в котором работал проект, точно определить сложно (можно сказать, что это эмбиент). За всю свою недолгую деятельность ШМБ записали всего шесть кассет, и, хоть проект существует и до сих пор (по некоторым данным ШМБ по сей день дают выступления во многих городах России), новый материал перестал записываться после смерти Алексея. Музыка проекта напоминает некие ритуальные и этнические мелодии, некоторые из которых умиротворяют, а некоторые вызывают лёгкую тревогу.Как уже было сказано выше, музыка «Болгар» способна вызывать как умиротворение и успокаивать слушателя, так и вызывать лёгкую тревогу.2.Чилийский музыкальный проект в стилях дарк-эмбиент/дроун, основанный в 2001 году. О проекте практически ничего не известно вплоть до имени единственного участника проекта (известен лишь его псевдоним – A/C). Сам A/C позиционирует свою музыку, как «электронный голосовой феномен».Тут я сделаю небольшое отступление и объясню, что это такое:Электронный голосовой феномен - это спонтанное или намеренно вызванное проявление на записывающей и передающей аппаратуре (к примеру: магнитофон, радио, телефон и т.д.) голос из неизвестных разумных источников, часто отождествляющих себя с уже умершими людьми.Говоря более простым языком, «ЭГФ» это запись, взятая с какого-либо записывающего устройства, из какого-либо радио- или телеэфира, голос на которой принадлежит уже умершему человеку.Музыка проекта поистине жуткая, давящая на психику и крайне атмосферная. Музыкальное составляющее вместе с записями голосов людей, уже покинувших наш мир, создаёт мрачную, гнетущую атмосферу.Способна вызывать лёгкий страх благодаря тяжёлой атмосфере.3.Французкий сольный музыкальный проект в стиле блэк-метал музыканта по имени Vordb Dréagvor Uèzréèvb, который, по совместительству, является основателем и лидером другого блэк-метал проекта под названием «Les Légions Noires». Основан проект был в 1995 году, прекратил своё существование в 1997. По сути, проект представляет собой типичный блэк-метал в крайне низкокачественной записи (такой блэк обычно называют «рау-блэк-метал», от анг. «raw» - «сырой»), однако данный проект считается одним из самых жутких и антимузыкальных явлений данного жанра, музыка данного проекта местами даже напоминает нойз. Что касается вокала, на одном из форумов его описывали как «колеблющийся от жуткого крика до плача, каких-то странных звуков и невротического скрипения», и с данным высказыванием сложно не согласиться.Музыка «Brenoritvrezorkre», называемая некоторыми людьми «катакомбный эмбиент», способна вызывать страх у слушателей, скорее всего, в силу своего звучания, душераздирающего вокала и ненависти, переданной музыкантом в его музыке.4.(иногда The Black Legions)Французский андеграундный музыкальный проект в стилях блэк-метал/дарк-эмбиент, основанный в 1993 году. Прекратил своё существование в 1996 году. Данный проект является объединением нескольких французских блэк-металистов, которые противопоставляли себя существовавшей блэк-метал сцене, обвиняя её в «трендовости» и несерьёзном отношении к жанру.В проекте принимали участие следующие музыканты: Vordb Báthor Ecsed, Meyhna’ch, Wlad Drakksteim, Vorlok Drakksteim, Aäkon Këëtrëh (Lord Aäkon Këetreh, AK), Laimnambre, Krissagrazabeth, Mørdrëd.Деятельность LLN никогда не была афиширована, участники практически не давали интервью, что послужило появлению различных слухов о проекте (например, слух о самоубийствах участников группы, который, в итоге, был опровергнут).Интересным фактом является то, что тексты всех песен с демоальбома «Abgzvoryathre», записанном в 1003 году, написаны на вымыленном Vordb’ом (тем самым единственным участником «Brenoritvrezorkre») языке – «Gloatre».Также проект прославился из-за неосторожных высказываний и действий в адрес других блэк-метал проектов и лейблов звукозаписи. Так, например, Vordb критиковал «Osmose Productions» за то, что лейбл содействовал развитию «трендового», по его мнению, стиля «блэк-дэт-метал». Также, по слухам, Vordb отправил посылку с дохлыми крысами в офис лейбла.Участники проекта также угрожали участникам «Impaled Nazarene» и «Sigillum Diaboli», обвиняя проекты в «насмешке над Сатаной» и необоснованном причислении своего творчества к блэк-металу.В итоге проект начали бойкотировать, что привело к усилению изоляционистских настроений среди участников проекта, сами музыканты ещё больше ожесточились, стали скрывать свою деятельность и свели к минимуму контакты с остальным андеграундом.Никакого воздействия, по большей степени, не оказывает.5.Шведский музыкальный проект в стилях блэк-метал/дарк-эмбиент/нойз, основанный в 1989 году. В 2005 году проект прекратил своё существование, однако в 2011 вновь вернулся на сцену. Начиная с 1999 года и по сей день в группе всего один участник – Evil (Morgan Håkansson), который в качестве гитариста принимал участие в одном из самых известных проектов на блэк-метал сцене – «Marduk».Изначально проект исполнял смесь блэк-метала и нойза, а начиная с альбома «Casus Luciferi», перешли к более спокойному дарк-эмбиенту. Наиболее сложной для восприятия является, как раз-таки, музыка проекта периода 2000-х годов. Некоторые критики характеризовали её, как «оргии треска и шумовых эффектов, лишённые всякой атмосферности» и «чистую пытку».Известно, что проект входил в состав сатанинской организации True Satanic Horde, которая впоследствии вступила в конфронтацию с другой сатанинской организацией, «MLO», после чего IT’у (Tony Särkkä), бывшему лидеру проекта, пришлось покинуть Швецию, по слухам, из-за угроз в его адрес и адрес его семьи.Никакого влияния на психику не оказывает. Исключением является только раннее творчество, слушать которое и вправду достаточно сложно.На этом всё, дорогие друзья. Надеюсь, вы останетесь довольны.

Ключевые слова: Музыка страх тревога авторская история

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