YouTube-канал "cpnf bfeih"









На 1 кадре что-то отдаленно напоминающее плечи и голову человека. Но не факт, что это человек.



А здесь более-менее похоже на лицо человека, видно нос, глазницы, щеки. Если это реально человеческое лицо, значит и предыдущий кадр - человек.













Надпись lst video.







Открытие двери на чердак.



Коробки.







Текст.



Фрагмент из видео, на котором видно 2 светящихся пятна, обведенные кружком.







-Я заснял что то на своем чердаке. Это было последнее видео.



-Я зашел на свой чердак. Я посмотрел направо, но ничего не увидел. Когда я отвернулся, я услышал стук.



*Идет показ фрагмента из прошлого видео*



-Я повернул направо, но ничего не увидел там. После этого я ушел. Только после пересмотра видео я увидел это...



*Идет показ фрагмента из прошлого видео*



MishaGold Просмотров: 408 Комментарии: 8 +3 Сегодня, 10:22 by

Где-то 3-4 месяца назад я интересовался разными смертельными файлами, паранормальщиной и прочим. Я лез сразу вглубь, по самые дарквебы, но решил, что надо начать с внешнего, а потом лезть вглубь за подсказками. Поэтому я занялся банальным вещами - искал ссылки на смертельные файлы на мракопедии, том же 4сторе, искал во всяких имиджбордах, но о последнем решил подумать, ведь люди там не простаки, вдруг скинут какой нибудь вишмастер. Также смотрел страшные сайты, а-ля jodi.org, но все эти сайты - фейки, либо хоть и страшные, но бесполезные. Ну и конечно искал разные странные YouTube-каналы, но находил либо обзоры Username 666 от обычных ютуберов, либо nana825763, которая вообще арт-проект, либо прочие баяны. А еще тех чуваков в Припяти, которые едят крыс и снимают видео на телефон, молят о помощи, но скорее всего они уже сдохли или им надоело (если хотите, могу скинуть тот канал в комментариях, но я забыл, как он называется, видео были там черно-белые).Решил я поискать поглубже, в самые дебри, где максимум 20 просмотров на всех видео подряд. Находил всяких школьников, у которых по одному "страшному" видео, в котором они снимали свои губы, пальцы, свои стоны и вставляли страшную музыку из "Пилы" и какой-то набор букв в комментах. Кроме школьников, я находил прочие "страшные" фейки куда покачественней, но они легко разоблачались, на один из них даже видео-обзор от другого ютубера был. Спустя время мне это надоело, и я решил на этом закончить. И все мои поиски, естественно, повлияли на ютубовский фильтр рекомендуемых видео.Именно поэтому у меня где-то неделю назад в рекомендуемых вышло видео от одного просмотренных мною каналов, "cpnf bfeih", с пометкой "новинка". Я заглянул на его канал - это точно один из них. Когда я последний раз смотрел на него, там было 2 видео с какими-то цифрами, я решил не рассматривать его и пошел искать другие каналы дальше. Я не ожидал, что на этом канале еще проявится активность. Новое видео называлось film 01 1, длилось оно 31 секунду. Тогда я подписался на cpnf bfeih'а, ожидая возможной дальнейшей активности. К этому моменту от канала вышло уже 2 новых видео, и вот я и решил написать ту историю сюда, чтобы вы могли разобраться с этим каналом. Почему я не рассказываю о видео? Потому что я хочу рассказать все по порядку, о самом канале и его видео, с самого старого.Канал называется "cpnf bfeih", обычный набор букв.Вот, собственно, ссылка У него стоит стандартный темно-серо-бирюзовый аватар YouTube.На момент писания поста(26.02.2017) он снял 5 видео, последнее было выложено около недели назад, а первое еще 25 мая 2016 года. Перейдем к видео.Видео длится 0:36. Дата публикации - 25 мая 2016.Этот ролик содержит цифры и буквы на фоне помех. Звуковой ряд состоит из приглушенного звука, который к концу видео становится громче.Между сменами кадров есть мелькающие изображения:Видео длится 0:12, опубликовано, как и прошлое, 25 мая 2016.На видео изображен лист бумаги с кривым рисунком. Вверху надписи LOOR и CAM. Сбоку видна клякса. На фоне слышен звук, видимо, телевизора.Длится 0:30, опубликовано 11 февраля 2017.Третий по счету ролик. На протяжении всего ролика мы видим надпись lst video(последнее видео, однако, видео далеко не последнее). На фоне видео азбука морзе (кто умеет, расшифруйте).Длится 0:26, опубликовано 12 февраля 2017.На видео видно, как оператор открывает дверь в чердак, склад, кладовку или любое подобное помещение. Потом он куда-то уходит.Видео длится 0:56. Опубликовано 18 февраля 2017.Последний по счету ролик. Видео на английском, оно объясняет суть прошлого видео, автор заснял что то на своем чердаке. После этого он объясняет, что услышал стук справа, но когда повернулся, ничего там не увидел. Он показывает тот момент. Дальше автор пишет, что после этого он обернулся и, ничего не увидев, ушел оттуда. Дальше он объясняет, что после просмотра своей работы он заметил это. После этого идет показ осветленного момента с прошлого видео, на котором красным кружком обведены 2 белых пятна, которые вскоре пропадают.Дословный перевод видео:Примечания.Во время просмотра одного из роликов у меня случился странный баг с проигрывателем (внимание на таймкод):Скорее всего, это просто случайность.Напоминаю, что вы можете расшифровать азбуку морзе, ибо сам не умею.

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