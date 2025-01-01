Пугающий смертельный файл Evil Noise

Пугающий смертельный файл Evil NoiseКогда-то давно это видео было на просторах всего интернета и Ютуба под названием Evil Noise.mp4 примерно в 2016–2017 годах, возможно, о нем была еще какая-то краткая история, которую я уже не помню (и была ли она вообще на самом деле).
Собственно, само видео идет 6 минут, в начале которого видны криповые фотографии, затем идет черный экран, но помимо этого видео имеет сильный демонический звук и картинку смайл дога.
Но самое интересное и заодно пугающее — это то, что данное видео было полностью удалено со всех известных видеохостингов вместе со всеми возможными упоминаниями о нем на всех возможных источниках, и оно имеет URL-код 66666666, как и у всех других жутких видосов у данного автора на Мейл.ру, а такое обычно случается только тогда, когда видео убивает или может нанести серьезный вред человеку, или когда каналы таких видео вовсе нечеловеческие.
И, как видим, единственное место, где видео нынче можно найти, так это Яндекс, и единственный его источник — это заброшенный «Мэйл.ру», на котором всего 6 просмотров, из-за чего видео до сих пор живет и оно не удалено.
Так что, если вы реально экстремист и не боитесь тяжелых последствий от самого видео, о котором интернет забыл как страшный сон, то прошу к полному просмотру!
Вот ссылка на само видео, против которого даже система бессильна и выставила его URL-код как 66666666. https://my.mail.ru/mail/jngmthbjytgn/video/66666666/47.html
Думаю, после такого случая с кодом URL это видео уже можно считать интересным или проклятым, и заодно возможность появления мистических и тревожных слухов о нем.
Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:23
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 09:23 by Nameless333Просмотров: 168Комментарии: 0
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