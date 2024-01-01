agor.ioВсем привет! Сегодня мы поговорим о таком сайте, как agor.io.
agor.io - сайт, похожий названием на agar.io (игру), не так ли? Но agor.io содержит совсем другое...
Зайдя на этот сайт, выскакивает резкий скример с картинкой джеффа убийцы меняющая цвет. Сайт похож на donfree.space, но в агор ио, вместо крика, на фоне ультразвук. Но сейчас, что и донфриспайс, что и агор ио заблокированы.
Ссылка на видео с заходом на agor.io
https://youtu.be/azR_HLABIGc?si=VabEYe-fjCF1Bx2g
(убавьте звук, прежде чем посмотреть)
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:08 by hhhor1zonПросмотров: 78Комментарии: 0
Ключевые слова: Сайты скримеры джефф убийца видео