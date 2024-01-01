Сайт-челлендж со страшными видео из ютуба под названием "Мультики для мальчиков"

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:52

Причина: Изменен раздел.

4stor_uset Просмотров: 163 Комментарии: 0 -1 Вчера, 22:52 by

Здравствуйте! Сегодня я просто легла в кровать и сидела в телефоне. И мне какой то чел отправил какое то странное письмо, в котором было написано "Лучшие мультики для мальчиков от всех возрастов - смотрите лишь только самые лучшие мультики у нас!" и снизу после этого текста была ссылка на некий сайт-челлендж со страшными видео из ютуба, который почему то очень сильно напоминает сайт "Мультики для девочек". К сожалению, я не успела сделать скриншот, то письмо удалили. Захожу я на этот сайт, а там красное оформление и на обложке сайта Марио чё то делает.Там написано, что автор того сайта не несёт ответственности за психику того, кто перешёл по нему. Там есть 5 страшных видео и 5 уровней, чем больше уровень, тем страшнее. 5 уровень автор почему то не опубликовал на сайте, а вместо этого оставил ссылку на телеграм группу для данного уровня. Я попытаюсь максимально точно описать, что на каждом видео.На 1 уровне - это какой то эпизод из мультика "Happy tree friends (переводится, как: Счастливые лестные друзья)"...На 2 уровне - это какой то жуткий мультик на английском. Вроде бы не такой уж и страшный. Там собака похожа на скелета и все люди какие то криповые. Она забежала в мусорку и начала там рыться, потом ее увидел какой то мужик с ножом и захотел убить. Но какая то девка внезапно появилась и разрезала ему голову топором, а собаку приютила.На 3 уровне - это скример на 15 секунд. Там какая то криповая девка, мигающая то черным, то белым постоянно. Там присутствуют очень громкие звуки, среди них резкие крики женщины, я сама аж испугалась от неожиданности.На 4 уровне - это какой то скример. В начале там просто темная комната, без каких либо скримеров. Но в конце вдруг резко появляется какой то мужчина, у которого рот заклеен скотчем и он привязан к стулу.На 5 уровне - это ещё одна темная комната, но детская. Там младенец лежит на детской кровати и плачет. Потом вдруг резко выключается свет сам по себе. Приходит его мама, включает свет, успокаивает его. И только она ушла из комнаты и ее что то стало затаскивать дальше. Ей было страшно, она держалась за пол изо всех сил. Но то, что ее толкало было сильным. Она стекала по лестнице, а ее ноги были подняты вверх сами по себе. В конце ее вытоскало из лестницы. Я говорю оно, потому что там не было никого, кто мог бы ее вытаскивать. На видео все происходило само собой.Вот ссылка на этот сайт:multikidlyamalchikov.simdif.com

Ключевые слова: Мальчики сайты страшные видео ютуб мультики.

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