Странное мистическое видеопослание, или ещё раз о «дне шести двоек»

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 13:41

Psih22 Просмотров: 298 Комментарии: 0 0 Вчера, 13:41 by

Доброго времени суток аудитории 4stor...Написать данную публикацию меня побудило не графоманство, а невозможность держать в себе то, о чём далее пойдёт речь, и желание поделиться этим хоть с кем-нибудь, кто специализируется на подобных вещах. Вообще, это первый раз у меня в жизни, когда я что-то добровольно публикую от себя: по жизни я скромный, замкнутый в себе интроверт, и моим хобби в плане всего таинственного и неразгаданного до сих пор был только просмотр материалов, опубликованных другими, и я никогда бы не подумал, что когда-нибудь решусь выдавить из себя что-то сам. Поэтому прошу не судить мою публикацию строго, если можно. Пишу не для рейтинга и не для самоутверждения (я не из тех).К сожалению, кратким здесь быть не получится, потому как история того, как это видео само меня нашло (именно так, а не наоборот), не без важных мистических особенностей, и, как ни странно, косвенно связана с недавней кончиной Владимира Вольфовича... Но обо всём по порядку. Сейчас отмечу лишь, что и приукрашать её специально с целью создания красивой легенды и для рейтинга я не буду: мой приоритет - честность. А пока вот ссылка наАх да, опубликовано оно тоже как раз 22 февраля, и в описании к нему написано «2022-02-22».Итак, речь идёт о таинственном видеопослании на сайте Rumble.com, которое имеет отношение к мистической дате 22.02.2022, aka «день шести двоек», на который Ванга и Жириновский предсказывали ужасы (как мы теперь видим, не безосновательно, увы), и здесь я просто обязан пояснить следующие моменты (а заодно, быть может, в этих пояснениях и большую часть самой истории нахождения видео рассказать):1. 22 февраля 2022 года уже почти два месяца как в прошлом; зачем опять поднимать тему этой даты? Ответ: просто видео попалось мне 22 марта (снова 22!), и я после этого долго пытался выкинуть его из головы, но после того, как со смертью ВВЖ потом произошла такая мистика (если кто не знает, с ним простились 8 апреля в Колонном зале, который он при жизни себе забронировал как раз на 8 апреля для выступления!), я решил для себя, что держать в себе это больше не буду, и вообще все мы, очевидно, не до конца знаем всё об этой дате.2. А причём тут вообще какой-то Rumble? Ответ: дело в том, что в моём увлечении паранормальщиной я ищу что-нибудь «этакое» не только на YouTube, но и, как минимум, на BitChute и Rumble, а эти сайты пользуются славой сайтов-оплотов для материалов, которые YouTube выпиливал бы, особенно в последние несколько лет, когда и паранормальщины это тоже стало касаться. Возможно, тот, кто выложил видео (его, или её, ник Edolamia22) мыслил также.3. Почему в разделе «Смертельные файлы», если видео скорее мистическое, чем вредоносное? Ответ: во-первых, видео сделано с явным закосом под «Вайомингский инцидент», с той разницей, что вместо «333-333-333» там «22-22-22» (не правда ли, с юмором сделана отсылка к количеству двоек в дате?); во-вторых, я не знаю, задумывалось ли оно как вредоносное или нет — возможно, что да, ибо на психику оно, как минимум, реально действует. Обратите также внимание, что «22-22-22» есть в самом URL. Возможно, и это тоже было сделано специально, т.е. видео специально залито на Rumble, так как YT не сформировал бы URL с учётом названия ролика.Что же касается того в части моей истории, что не вошло в приведённые выше вопросы-ответы, отмечу следующее. Собственно, 22 февраля я не лазил в сети в поисках мистики и паранормальщины, связанной с этой датой, хотя по идее должен был (просто было стрёмно), зато потом, когда в мире пошли такие изменения, я всё-таки ещё долго потом «нырял» за материалами, связанными с этой датой, но только 22 марта мне попалось это видео, и то, что я не сидел тогда в режиме инкогнито (он же «приватный режим») — это просто чудо, ведь ни в какие другие дни поиск на Rumble НЕ ВЫДАЛ мне больше этого видео, и только благодаря истории браузера у меня ссылочка сохранилась! По каким критериям это видео само находит людей, не понятно и даже стрёмно, если посмотреть на количество просмотров.На этом моменте я искренне хочу извиниться за длину текста... Но позвольте мне всё же поделиться своими наблюдениями касательно самого СОДЕРЖАНИЯ видео. Тем более, что те, кому не интересно, кто предпочёл бы выстраивать свои наблюдения сам, могут пропустить.Ну, а для тех, кому мои наблюдения интересны, я их изложу ниже, НО СНАЧАЛА опишу в целом то, что хоть как-то поддаётся описанию словами. В общем, там появляется какая-то зловещая баба... Нет, это не то, что вы подумали! Никакой очередной «девочки из Звонка» там нет! Появляется зловещая баба в капюшоне как у ку-клукс-клановца, и у неё почему-то косички складываются в число 11 (это ж надо было додуматься!..). Какие-то зелёные человечки на очередной анимации сосут лампочку... Я серьёзно! Есть ещё какой-то фашистский самолёт, который падает то ли из-за того, что на пилота направили некое психотронное облучение, то ли чёрт знает почему. Думаю, продолжать не стоит, и с тем, насколько это видео поехавшее, уже всё ясно. А вот обещанные наблюдения:Наблюдение №1. Звуковое сопровождение как-будто специально напичкано нисходящими по высоте звуками. Такими, знаете, медленными-медленными, как если бы это был намёк на то, что мир так же мучительно медленно и неотвратимо катится в пропасть...Наблюдение №2. На одном из этих экранов «22-22-22», где вместо «WE PRESENT A SPECIAL PRESENTATION» непонятная дичь, складывается «E-Do-La-Mi-A», что частично совпадает с ником того, кто залил видео — Edolamia22. Что за Edolamia, что за слово такое?Наблюдение №3. В видео я узнал ускоренного «Зелёного слоника» (НЕОЖИДАННО!). Причём на него наложены бегущие зелёные символы из «Матрицы». Это что, отсылка к тому, что эти фильмы в один год сняты? Но причём тут они?В общем, любопытство моё мне самому уже невыносимо. Обращаюсь к многоуважаемой аудитории 4stor... Может, кто-нибудь знает, из какого фильма ужасов эта пугающая баба и этот падающий самолёт? Уж больно интересно... Вообще, можно ли все использованные фрагменты идентифицировать? В «Вайомингском инциденте», в конце-концов всё разгадали и идентифицировали. А тут? И что означают числа 11 и 22 вместе? Правда ли всё-таки, что число 22 нехорошее, сатанистское? В одном месте встречается число 33, но с ним ясно, что оно мистическое, библейское, а вот 22? А эта тётка с капюшоном уже по ночам снится...

Ключевые слова: Файл история война авторская история

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