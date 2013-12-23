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Смертельные файлы

Валуев является мне по ночам и мешает мне спать

Это был один из тех дней, когда мир казался непредсказуемым и опасным. Я решил посмотреть странный файл, найденный на просторах «Двача». Файл имел странное название — «Валуев.avi», я еще тогда не знал, что меня ждет.

Фильм начался с изображения альбома Кинчева «Нервная ночь», а позже я увидел Николая Валуева, известного боксера, который неожиданно начал исполнять танец лезгинка под странное музыкальное сопровождение. Его могучие движения казались неестественными и пугающими, заставляя меня чувствовать себя неловко и напряженно.

Но самое страшное началось, когда Валуев неожиданно для всех взял молоток и начал бить по голове своих собеседников. Крики ужаса и стон жертв раздавались по всей комнате, но Николай продолжал свое жестокое действо, не останавливаясь ни на секунду.

valuev zdes pomogite


В конце файла появился загадочный текст про неизвестного военного Чудотворцева Никиту Сергеевича, который умер страшной смертью в бою с автомобилем.

Я остался в ужасе от увиденного и решил удалить файл немедленно. Я понял, что встретился с чем-то невероятно зловещим и необъяснимым.

История о страшном смертельном файле формата .avi оставила в моем сердце тень страха и недоумения, и я больше никогда не забывал о том, что в интернете можно встретить что угодно, даже самые неожиданные кошмары.



Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:43
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 08:43 by Охотник на ВалуеваПросмотров: 86Комментарии: 1
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Ключевые слова: Валуев файл странное видео авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:23
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А бедолага Валуёв живёт и не подозревает)))

И в танце ничего страшного, а молотка и нет вообще. В общем, пусть Николай за клевету подаёт на Охотника stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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