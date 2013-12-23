Валуев является мне по ночам и мешает мне спать

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 08:43

Причина: Стилистика автора сохранена

Охотник на Валуева Просмотров: 86 Комментарии: 1 0 Сегодня, 08:43 by

Это был один из тех дней, когда мир казался непредсказуемым и опасным. Я решил посмотреть странный файл, найденный на просторах «Двача». Файл имел странное название — «Валуев.avi», я еще тогда не знал, что меня ждет.Фильм начался с изображения альбома Кинчева «Нервная ночь», а позже я увидел Николая Валуева, известного боксера, который неожиданно начал исполнять танец лезгинка под странное музыкальное сопровождение. Его могучие движения казались неестественными и пугающими, заставляя меня чувствовать себя неловко и напряженно.Но самое страшное началось, когда Валуев неожиданно для всех взял молоток и начал бить по голове своих собеседников. Крики ужаса и стон жертв раздавались по всей комнате, но Николай продолжал свое жестокое действо, не останавливаясь ни на секунду.valuev zdes pomogiteВ конце файла появился загадочный текст про неизвестного военного Чудотворцева Никиту Сергеевича, который умер страшной смертью в бою с автомобилем.Я остался в ужасе от увиденного и решил удалить файл немедленно. Я понял, что встретился с чем-то невероятно зловещим и необъяснимым.История о страшном смертельном файле формата .avi оставила в моем сердце тень страха и недоумения, и я больше никогда не забывал о том, что в интернете можно встретить что угодно, даже самые неожиданные кошмары.

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