JapaneseFire.png

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Предисловие

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:27

ARCHANGELMICHAEL2 Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:27 by

В 2016 году я ездил на отдых в страну восходящего солнца, а конкретнее - на остров Хонсю. Там довелось познакомиться с парнем по имени Даичи, который работал в городе Осака, охранником крупного склада. В силу того, что я даже на сегодняшний день знаю японский язык процентов на 60, он помог мне с нахождением некоторых мест в городе, и мы подружились; с тех пор мы и по сей день общаемся по сети.Ну, думаю, теперь можно рассказать и саму историю. Вчера завод, на котором работал Дайчи, сгорел, слава богу, с ним ничего не случилось. Когда я узнал об этой новости, я написал Дайчи, чтобы уточнить в порядке ли он? В ходе переписки он рассказал, что в тот день он как обычно наблюдал через камеры за разными помещениями и увидел буквально на пару секунд на одной из камер фотографию, которая будет ниже. Он сразу подозвал другого охранника, но, когда тот подошел, камера вырубилась: позже выяснилось, что она перегорела. Примерно через полчаса поставили новую камеру, которая уже не показывала ничего необычного, но запись со старой камеры сохранилась, и Дайчи показал коллеге этот момент, тот в свою очередь удивился, но делать было нечего, не увольняться же с работы из-за какой-то фигни на записи?В итоге было решено показать это фото начальству уже завтра. Рассказав это, Дайчи кинул мне то фото, которое сохранил себе. По его словам, такого не было ни в первый раз, когда он увидел это фото на камере, ни после, когда показывал его уже своему напарнику, но после пожара, смотря на фото, он испытывает чувство тревоги, что в целом логично. Но все же даже у меня оно вызывает дискомфорт, поэтому решил залить это фото сюда, может кто сможет объяснить, что это такое.

Ключевые слова: Япония фотография пожар охранник камеры авторская история

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