Странный звонок от деда посреди ночи

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:31

Talisha Просмотров: 336 Комментарии: 5 +5 Вчера, 21:31 by

"Это случилось несколько месяцев назад и точной даты я не помню, кроме того я старался забыть об этом опыте, однако месяц назад оно снова отчетливо мне вспомнилось.Стояла ночь, было где-то между 4 и 5 часами, я заснул, держа на матрасе рядом с подушкой свой мобильный телефон, но проснулся от сильной вибрации. Кто-то звонил мне, и на экране был номер стационарного телефона из дома моей бабушки и дедушки. Мне никогда не звонят по ночам и тем более родные, поэтому я тут же встревожился и подумал, что случилась какая-то беда. Тем более что мои бабушка и дедушка уже очень старые, им по 90 и 89 лет соответственно. Но с ними в доме живет еще и мой дядя, у которого синдром Дауна.Я ответил на звонок и услышал голос дедушки, причем он говорил так, словно уже давно беседует со мной по телефону, а не только что позвонил мне. Я спросил у него все ли в порядке и напомнил ему, что это я, на всякий случай. Он ответил на это совершенно невпопад, словно и не услышал меня, однако я и тут не заподозрил ничего странного, у дедушки были проблемы со слухом, и я решил, что он забыл настроить свой слуховой аппарат. Но потом он просто начал громко кричать в трубку и вызов отключился. Я, конечно же, тут же набрал их номер и стал звонить, потому что реально напугался, что там случилось что-то плохое. Но мне никто не отвечал, и я еще больше впал в панику.Я вышел из спальни и разбудил отца, рассказав ему о необычном звонке от дедушки. Потом даже показал ему запись вызова в журнале на своем телефоне. Однако он сказал, что проверит утром, и снова лег спать. Я же наоборот никак не мог заснуть, все думая и думая об этом звонке. Я был напуган и представлял самое худшее, однако логически я не мог понять, что все это означало. Мой дед не особо дружен с техникой, поэтому в основном нам звонит бабушка, используя для этого свой мобильный или стационарный телефон в их доме. При этом я знал, что я не самый любимый человек у дедушки и, что если что-то случится, он навряд ли кинется звонить именно мне. Я даже не уверен, что он знал номер моего мобильного телефона. При этом, добавлю, мой дедушка был уважаемым врачом со множеством наград, и до сих пор сохраняет свой рассудок в полном порядке. Он вообще практически самый здоровый человек из тех, кого я знаю. Как говорится, он не потерял ни один из своих шариков в голове.Рано утром мой отец позвонил в дом дедушки и бабушки, и бабушка подняла трубку. Она ответила ему, что все нормально и, что она точно знает, что никто этой ночью мне не звонил, ни дед, ни она. Тогда мой отец сказал мне, что, наверное, мне все это приснилось, но я снова показал ему запись о вызове в своем журнале на мобильном. После этого отец вообще стал делать вид, что ничего не произошло, и перевел разговор на другую тему. Я же, в свою очередь, проверил мобильные у всех членов своей семьи и выяснил, что никто им ночью не звонил. Этот жуткий звонок был лишь мне. После я, как и отец, постарался похоронить этот странный случай в своей памяти".Автор - littlemissabnormal.

Ключевые слова: Ночной звонок голос дедушка телефон

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