fenestram.mp4Неделю назад я выкладывал историю, про то, как мы нашли на крыше дома диск с видео verum.mp4.
Мы показали это видео ещё одному нашему другу, который очень любит страшные истории, мистику, загадки и т.п. Посмотрев видео, он сказал, что нужно посмотреть, что внутри того дома.
Мы все вместе вернулись в деревню и пошли смотреть тот дом. Дверь дома была заперта, но из окон уже давно были выбиты стекла, поэтому мы попали в дом через окно. Внутри дома очень сильно воняло какой-то тухлятиной, мы даже надели маски, чтобы этим поменьше дышать. Однако, что источало этот запах, мы так и не поняли. Все стены, пол и потолок были в плесени, паутине и пыли. Мы очень внимательно исследовали этот дом, хотя и исследовать там было почти нечего. Во всех комнатах валялись какие-то тряпки, обломки досок, осколки. Также были какие-то засохшие красные лужи. На одной из стен эта жидкость была в виде стрелки вверх. Наш друг сразу понял, что нужно смотреть чердак. Однако вход туда мы не нашли. Чтобы туда попасть, пришлось немного сломать крышу. На чердаке была такая же грязь, однако никакого мусора там не было. Посреди комнаты стоял старый телевизор с разбитым экраном. Друг стал смотреть, что внутри этого телевизора и нашел там диск. Точно такой же: с черным верхом, в царапинах и с красным пятнышком.
На этом диске также было два файла: вот это видео под названием "fenestram.mp4" и текстовый документ "creatura.txt" с текстом "αποδείχτηκες πιο έξυπνοι από ό, τι νόμιζα" (перевод: "Ты оказался умнее, чем я думал").
Но самое странное, что на следующий день к дому приехали строители и начали его сносить. То есть, если бы мы решили исследовать дом на день позже (а мы ведь, приехав в деревню, хотели пойти туда на следующий день утром, но наш друг уговорил пойти в этот день вечером), то это видео было бы уничтожено. Мы даже пошли к строителям, спросить, зачем они его сносят (30 лет ведь стоял и никому не мешал, а тут вдруг сносят). Сначала они не хотели с нами разговаривать и послали нас на 3 буквы, но позже всё-таки сказали, что участок продан, и тут будут строить новый дом.
В видео опять какие-то загадки. Также там сказано, что есть еще видео, и нам нужно их найти, чтобы разгадать эту загадку. И там дана какая-то подсказка, где искать новое видео. Друг сказал, что ему надо подумать насчёт этого видео, и пока у него нет предположений, где может скрываться новое видео.
Опять же, предупреждаю, что людям с неустойчивой психикой, беременным, пожилым, людям с сердечными заболеваниями, маленьким детям, кто просто боится, а также эпилептикам (в видео есть сцены мелькания!) НЕ СМОТРЕТЬ!!! Если посмотрите, я за вас ответственность не несу!
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:03 by SmArterПросмотров: 111Комментарии: 0
Ключевые слова: Видео диск дом авторская история