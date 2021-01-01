verum.mp4

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 20:07

SmArter Просмотров: 50 Комментарии: 0 0 Сегодня, 20:07 by

В моей деревне есть заброшенный дом. По словам местных жителей, давным давно там жила какая-то странная пожилая женщина. Вроде как она была гадалкой. И якобы она даже заколдовала своего мужа, который ей изменил, что он вдруг посреди ночи ушел в лес и так и не вернулся. А та женщина, с которой он изменил, через 3 дня утопилась в реке. Не очень верю в весь этот бред, и это не главное. Но тем не менее 30 лет назад ее нашли повесившейся в своем доме. После этого там никто не жил.Но сейчас, проходя мимо этого дома, я заметил, что на крыше лежит какой-то диск. Мне стало любопытно, и мы с другом залезли на крышу и забрали его.На вид обычная болванка, верх весь черного цвета и в царапинах, также есть какое-то красное пятно, как будто что то капнуло (может, кровь?).В деревне у нас нет компьютеров, поэтому чтобы посмотреть что там, пришлось вернутся в город. Вернувшись, мы пошли домой к другу, так как только у него есть старый ноут с дисководом. На диске было 2 файла: первый файл - вот это видео под названием "verum.mp4"; второй файл - текстовый документ "lusus naturae.txt", в котором была только одна строчка с текстом: "δεν θα καταλάβετε τίποτα ούτως ή άλλως". Мы забили эту фразу в Гугл переводчик и выяснили, что с греческого это переводится как "Вы все равно ничего не поймете".И, посмотрев видео, мы действительно ничего не поняли. Нас оно напугало: во первых, из-за жутковатой музыки; во вторых из-за резких громких звуков; и в третьих само содержание видео какое-то стремное: какие-то темные коридоры, подвалы, даты. Также там предлагается разгадать какую-то загадку, но мы вообще ничего там не поняли, и переводчик это никак не переводит.После просмотра видео у нас заболела голова и уши. А ночью я долго не мог уснуть, а когда все же уснул, мне снилось, что я хожу по этим коридорам. Друг тоже долго не мог уснуть, а приснилось ему лицо из видео, которое говорило, что он грешник, живет неправильно и т.д.Людям с неустойчивой психикой, беременным, пожилым, людям с сердечными заболеваниями, маленьким детям, и кто просто боится НЕ СМОТРЕТЬ!!! Если посмотрите, я за вас ответственность не несу!

Ключевые слова: Диск файл видео авторское видео

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