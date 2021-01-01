Sefectia.rar

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:00

Спрашивающий Просмотров: 44 Комментарии: 0 0 Вчера, 20:00 by

Распространение: через интернет и DarkNet (сети Tor).Первое упоминание: сентябрь 2009 года и по сей день.Описание> Все взято из оригинала исследовательского отчета... <Впервые этот архив появился в сети Tor в сентябре 2009 года на одном из англоязычных ресурсов посвященных хакерской тематике, в разделе обсуждения взлома паролей. Некто под логином agent_007 создал тему, в которой предложил организовать небольшое соревнование среди пользователей по взлому обычного архива .rar. В награду за получения доступа к файлам из архива первые три пользователя выложившие любой файл из получат по солидной сумме на кошелек BitCoin. Тема провисела на форуме около 12 месяцев (за это время сам форум сменил несколько раз свое местоположение в сети — обычное дело для DarkNet) и в ней обозначился некто и разместивший некое непонятное фото в доказательство вскрытия архива. Ответ от agent_007 последовал только через 20 дней, но в итоге пользователь подтвердил, что деньги были переведены на его кошелек. После этого пользователи форума ринулись взламывать архив…Через несколько недель в теме было выложено еще одно фото от другого пользователя. И вновь он подтвердил, что получил от agent_007 некоторое вознаграждение. Затем последовало еще несколько таких фотографий с отпиской от людей их выложивших подтверждающих перевод денег от agent_007. А далее в декабре 2009 года, некий анонимный пользователь (без ника) выложил в теме предупреждение о том, что все те взломал архив — мертвы. И за ним самим ведется серьезная охота. В доказательство он выложил ссылки на документы по делам об исчезновении и смерти людей, якобы и являющимися теми самыми пользователями…Известно, что ими по крайней мере были двое парней (студенты Massachusetts Institute of Technology и University of Denver), а также девушка 23 лет (данных о месте работы или учебы — нет). Получалось, что один из парней, просто не вернулся домой с лекций и его объявили пропавшим без вести, второй — попал под колеса грузовика. У обоих парней были с собой ноутбуки, но в первом случае ноутбук пропал вместе с хозяином, во втором — пришел в негодность (прим.: парня переехала фура укатав в асфальт вместе с сумкой!). А вот девушка погибла криминальной смертью — была застрелена через окно своего дома. Так как документы приводились со ссылками на вполне официальные ресурсы юстиции США, то многие вероятно поверили в них — ни кто больше так и не выкладывал файлы из злополучного архива в течении пары месяцев, а после тема была стерта с форума.Но, файл, конечно, осел на средствах хранения информации многих пользователей и был выложен на несколько подобных ресурсов. Так и зародилась криппи стори. Но дальнейшие события связанные с этим файлом, только доказывали факт, что история эта не выдумка, а ужасающая реальность. Вначале 2011 года, файл попал на один германский «хакерский» форум, где неудачный взломщик, пытался найти помощь по взлому архива. В итоге собралась целая группа программистов. В декабре 2011 года, они фактически подобрались к последней фазе перебора паролей и должны были получить доступ к его содержимому. По этому поводу они собрались в гараже (где была расположена их подпольная «хакерская лаборатория») и… погибли тем же вечером, отравившись контрафактным спиртным (для Германии — это нонсенс!). Итого за 2 года существования в сети файл косвенно причастен к 9 смертям — показатель в духе криппи стори. После этого события, в сети еще несколько раз появлялись слухи о гибели тех, кто добирался до содержимого архива — при этом смерти были самые разные и казались лишь случайным совпадением…ИсследованиеОригинальный файл _Sefectia.rar (был предоставлен пользователем сети Tor, в открытом сегменте Интернета он распространен мало) является стандартным архивом WinRar не ниже версии 3.хх, что соответствует дате его создания 08.09.2009 года. Размер оригинального файла 315 281 408 байт (~300 Мб). Архив закрыт несложным паролем [в связи с некоторыми результатами исследования файла, было принято не сообщать в открытые источники о паролях от архива], внутри которого содержится следующий запароленный архив, и так несколько раз. Содержимое оригинального файла:— _Sefectia.rar — пароль 6 символов, имена файлов зашифрованы;— _Dark_Secret.rar — пароль 8 символов;— _Vita_Templum.rar — пароль 12 символов, имена файлов зашифрованы;— _Project_oRION.rar — пароль ??? символов;— _Project.De-c.secret_.rar — пароль ??? символов.Таким образом, последние два вложенных архива открыть не удалось. Если предположить прогрессию, то длинна их паролей должна быть равно 14 и 16 символов, что фактически не позволяет вскрыть их простым перебором.Истории описанные в криппи до конца проверить на так и не удалось, но, с нами в переписку вступило несколько человек, подтверждающие факт, выкладывания в первоначальную ветку, неких фотографий: их содержание заключалась в неком техническом помещении со странными агрегатами. Фотографии были весьма низкого качества и сделаны словно наспех. Более ничего конкретного про эти фотографии узнать не удалось. По имеющимся вторичным источникам (лица владеющие информации со слов третьих лиц) в архиве содержится около сотни графических файлов, большинство из которых являются фотографиями некого технического проекта. Также есть файлы баз данных содержащий огромный объем неких координат по всей планете…Один из источников, якобы наиболее серьезно увлекшийся исследованием файла, стал утверждать, что подозревает за собой слежку… Впрочем, возможно это просто параноя…Один из источников поведал слух о том, что данный архив является инсайдерской (шпионской) информацией о неком сверхсекретном проекте, однако, о его назначении ничего не известно.Так как у нашей группы нет возможности получить доступ к содержимому архива, то мы воздержимся от каких-либо комментариев подобных слухов, так как, не имея материальных данных о содержимом архива, можно предполагать все что угодно…Анализ имен файлов:Sefectia — значение слова неизвестно (прим. автора: упоминается в некоторых средневековых трактатах в значении СМЕРТЬ). Оно нигде не встречается в открытом сегменте сети Интернет.Dark_Secret — «темный секрет», вероятный намек на DarkNet.Vita_Templum — латынь, «живой храм» или «храм жизни» (прим. автора: связанно с темой Ананербе, конкретно проект по созданию портала в иное измерение).Project_oRION — может иметь к проекту разработки межзвездных космических ядерных двигателей, которым занималось NASA в 1950—1960-х годах. Впрочем, проектов с таким наименованием — куча! [Это бы могло объяснить наличие на фото неких технических агрегатов и помещений, впрочем, проект с 1965 считается полностью не актуальным и давно закрыт!] (прим. автора: туда же, кодовое название проекта "oRION" 1942 год)Project.De-c.secret — [информация удалена]Дальнейшее исследование файла произведено не будет, за отсутствием актуальности![Ссылки на файл удалены!]Примечания автораСсылка на файл:https://my-files.su/hwzbq3Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Смертельные файлы архив файл история

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