Разговор с ИИ или AI.exe

Разговор с ИИ или AI.exeНадеюсь, что Вам понравится.
Предисловие для справки: Иску́сственный интелле́кт (ИИ; англ. artificial intelligence, AI) — свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека; наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных программ. Более того, такая программа будет не просто моделью разума; она в буквальном смысле слова сама и будет разумом, в том же смысле, в котором человеческий разум — это разум.
Когда я шел из института, я нашел на дороге бумажку с надписью: "Взгляни на это - ссылка" Мне стало очень интересно: "Что же там находится? Куда же ведет эта ссылка?" Я перешел по ней, и появилась ссылка на какой-то файл (а именно zip архив), я проверил его антивирусом и он ничего не обнаружил, внутри было четыре файла. Но меня интересовал AI.exe. Я запустил его. Открылось окно с надписью Я ChatMaster - искусственный интеллект. Давайте поговорим о чем-нибудь. Введите Вашу фразу в нижнее окошко ввода и нажмите Enter. И я офигел, настоящий ИИ как никак. Я начал задавать вопросы и завел диалог. Скрины приложены ниже. Меня напугали ответы ИИ и они заставили задуматься над тем, что он из себя вообще представляет. Всю оставшуюся ночь я пытался хоть что-нибудь понять об этом, если узнаю что-то новое, сразу сообщу вам. Файл можете скачать по указанной ссылке. Задайте свои вопросы ИИ и напишите в комментариях о том, что вы получили в ответ. На данный момент я пытаюсь выяснить что-нибудь новенькое.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:40
Сегодня, 16:40 by МаксКрипиПросмотров: 100Комментарии: 2
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