Файл isy.opj.bmp

Файл isy.opj.bmpЭтот файл я обнаружил в сети на сайте uptodown, сейчас он удален. Я искал программу isy block и наткнулся на zip архив..
Скачав его, я увидел это (См тут) Дата создания файла 1979 год!! Это возможно? Наплевав на это, я открыл файл и был шокирован тем, что на нем было.. На нем были изображены шестерки, ВЕЗДЕ! И что-то в них меня пугало, они что-то мне напоминали, а фон.. Фон просто ужасен.. Он синий и казалось выжгет глаза. Но что-то меня потянуло открыть файл через блокнот, вот что там было скрин скрин 2Это было странно, что-то было еще, но я уже не хотел смотреть... Если хотите проверьте сами (ссылка: Файл ) Я не знаю, чего еще ожидать. Кстати, файл с uptodown удалила администрация через два дня. Помогите разгадать смысл файла. На самой картинке я заметил надпись I hear you. Поищите ее на картинке.
Странности: ZIP — популярный формат архивации файлов и сжатия данных без потерь. Архив ZIP может содержать один или несколько файлов и каталогов, которые могут быть сжаты разными алгоритмами. Наиболее часто в ZIP используется алгоритм сжатия Deflate. Формат был создан в 1989 году Филом Кацем и реализован в программе PKZIP компании PKWARE[2] в качестве замены формату архивов ARC Тома Хендерсона. Формат ZIP поддерживается множеством программ, в том числе операционными системами Microsoft Windows (с 1998 года) и Apple Mac OS X (с версии 10.3). Многие свободные операционные системы также имеют встроенную поддержку ZIP-архивов.
А в 1979 году не было формата zip и конечно же bmp.
UPD
До сих пор загадка этого файла не разгадана мной.
Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 16:22
Сегодня, 16:22 by МаксКрипиПросмотров: 87Комментарии: 0
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