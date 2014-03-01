Dormouse.jpg

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:51

BAbYGUy Просмотров: 160 Комментарии: 3 +1 Вчера, 13:51 by

Это, пожалуй, самый коварный и опасный файл, который можно обнаружить в свободном доступе в сети Интернет. На картинке изображено стилизованное женское лицо… Впервые он появился в октябре 2009 года на англоязычном небольшом форуме (ныне не существующем), посвященном обсуждению различных графических редакторов и арт-работ. Файл был выставлен в общей галерее, однако, ни имя его автора, ни точная дата создания (особенность CMS форума была таковой, что при копировании на сервер, менялись все даты в атрибутах файла, поэтому можно лишь с уверенностью назвать дату загрузки на форум) – по сей день не известны.Файл возможно и не был замечен пользователями среди множества схожих работ, если бы перед Рождественскими праздниками администрация форума не решила устроить конкурс на лучшую работу, куда выставила всю общую галерею. А дальше то и началась вся мистика. Началось с того, что буквально через сутки в соответствующей теме сразу несколько пользователей форума назвали эту работу ужасной и просили немедленно удалить ее из галереи. На резонный вопрос модераторов – почему? Эти люди просто просили посмотреть на изображение в течении 30-40 секунд. И вот после этого началась самая настоящая вакханалия! Многие пользователи, последовали совету этих «первооткрывателей» загадочного эффекта файла и также познакомились с ним непосредственно. Дело все в том, что если сосредоточенно смотреть на изображение в течении указанных 30-40 секунд, то многие зрители впадают в легкую форму транса (гипноза) и начинают видеть зрительные иллюзии, заключающиеся в появлении легкой мимики на лице изображенной девушки, затем их пронизывает чувство беспочвенного беспокойства, одновременно с легкой или средней по силе тошнотой, затем большинство из подвергшихся воздействию людей, начинают слышать у себя в голове тихий, спокойный женский голос, обладающий низким тембром и говорящий на чистом родном для зрителя языке. Девушка обычно сообщает некий самый постыдный или преступный факт из прошлой жизни человека, или имевший место в действительности, но тщательно скрываемый или не существовавший, но человек в этом состоянии начинает верить в него полностью. После этого у зрителя возникает страшное чувство вины и стыда, которое может привести к различной реакции. Под действием этого изображения многие пользователи сознавались в преступлениях, на самом деле не имевших место быть, прятались, впадали в отчаяние, и т.п. Были случаи и суицида.После того как контакт с изображением был завершен, то человек испытывал последствия после него еще в течении 24 часов, с постепенным ослабеванием эффекта. После истечения этого срока человек полностью приходил в себя, четко осознавая, что не совершал преступления или переставал испытывать стыд за тот или иной поступок, но часто было поздно (человек уже всем признался в этом). Итог: долгие разбирательства с близкими, друзьями, работодателями, а в некоторых случаях и полицией.Примечательный факт, если человек даже после того, как девушка сообщала ему такой «факт» из его же биографии (мнимой или реальной) не испытывал «муки совести или стыд», то девушка прощалась с ним и обещала вскорости навестить. Обычно после этого или во сне ночью или, как утверждают некоторые пользователи, наяву, в форме плотного (осязаемого духа) девушка приходила к ним и совершала с ними действия сексуального характера в столь извращенной форме, что цензура не позволяет даже намекнуть на них… В общей сложности от рисунка пострадало 124 человека по всему миру, было совершенно 13 самоубийств (из них 9 в Японии), предположительно под воздействием этого изображения. Скольким удалось, скрыть факт воздействия или не успели о нем сообщить – неизвестно. Загадочным остается и факт распространения файла, ведь уже через двое суток, администрация удалила файл с ресурса форума. Но, многие стали получать этот файл по почте, через ряд автоматических рассылок… Кто стоял за этим – также неизвестно. Администратор форума подвергся жестким нападкам нескольких пользователей и был два раза серьезно избит неизвестными. Позже форум был закрыт по решению хостинговой копании, при этом администрации форума было предъявлено нарушение за размещение «нежелательного контента на форуме», о каком именно контенте идет речь в официальном заявлении – не понятно.Файл продолжает гулять по сети, хотя уже и с меньшей интенсивностью…И так, время разоблачений! Дело в том, что картинка существует, а это уже намекает на то, что история может быть не фейком. Найти админа сайта, где впервые появился данный файл - не удалось, ровным счётом как и очевидцев, от чего найти истоки данного файла очень сложно.Если взять воздействие данного файла - он не опасен, раз. Два: он даже не пугает, как будто бы стандартная картинка. Откуда я это узнал? Я залил эту картинку на один форум социальной инженерии (ахаха) и когда я читал комментарии, люди сказали, что картинка никак не пугает, что вполне странно. Никто из этих ребят даже не услышал никакой голос. Эта картинка - как и 99% стори - фейк.Описание: на фото представлена нарисованная женщина, с довольно злым лицом. Само лицо у неё монохромное, хотя глаза очень хорошо прорисованные - они всегда направлены на вас, не смотря под каким углом будете смотреть. Факт рассылки всё же есть, но картинка из себя ничего не представляет

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