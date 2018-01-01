"JIHAVE"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:04

avdey fedorov Просмотров: 39 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:03 by

Около полугода назад я снял квартиру в одном из многочисленных домов на Днепровском переулке города Ростова-на-Дону. Мое внимание привлекла его необычная конструкция: это было не отдельное строение, а часть образовательного учреждения, около которого располагалась детская игровая площадка, а после нее начиналась Темерницкая роща. Поскольку почти все детство я провел в деревне, мне нравилось, что недалеко от дома лесополоса.Через пару дней после переезда я разговорился с одним из жильцов и узнал, что на этом интересные детали, связанные со зданием, не заканчиваются. Хотя в интернете я нашел информацию, что кирпичное строение с развалившейся лестницей и ямами вокруг относится к застройке 1961 года, оказалось, оно существовало и раньше, но не являлось жилым фондом. До Второй мировой войны здесь находился затерянный в лесу детский приют, куда попадали испуганные сироты, а во времена войны это здание стало госпиталем, в который свозили многочисленных раненых на Южном фронте. Не самое веселое было место, мягко говоря.Привлекло мое внимание и то, что большая часть первого этажа оказалась заброшена; сквозь пыльные стекла с трудом можно было различить старые школьные парты. Дверь в тамбур этого этажа была заколочена досками. Никто из жильцов внятно не мог объяснить, почему этаж так долго оставался незаселенным. Только насмешливый сосед Николай, с которым мы вечерами потягивали пиво у подъезда, сказал, что это было сделано, чтобы первый этаж не превратился в сквот. Будучи ребенком, он с друзьями смог проникнуть туда через старую дверь, одна из досок которой в то время была выломана, но ничего интересного, кроме стопки старых школьных учебников, там не обнаружил.В один из вечеров я снова завел речь о первом этаже, и изрядно припивший Николай рассказал историю, сначала показавшуюся наивной, но чем дальше сосед углублялся в детали, тем более жутко мне становилось. В тот день, когда Коля с друзьями пробрался на закрытый этаж, его друг Миша в качестве трофея прихватил одну из лежащих там книг; это был ничем не примечательный советский учебник физики, если бы не обгоревшая обложка. Дальнейшие события показались мне и вовсе не здоровыми. Коля утверждал, что его друг Мишка, листая тот самый учебник, на 22 странице обнаружил странную надпись красными чернилами, идущую поверх печатного текста: «Cледуй от края круга к центру, не отрывая взгляда, не останавливайся», а чуть ниже детским почерком было приписано: «Будем смотреть сны с открытыми глазами». Там же находился сложенный лист, на котором был изображен круг, заключавший в себе множество линий. Удивленный находкой, Миша принял изображение за оптическую иллюзию. Он решил посмотреть, какой обман зрения повлечет за собой разглядывание этой картинки, и стал следовать инструкции, переводя глаза от края к центру, но никакого результата не получил.По словам соседа, вскоре его друг начал жаловаться, что небольшое мутное пятно в глазу мешает ему, но ни визиты к окулисту, ни прочие обследования не приносили результата. Сосед вспоминал, что в это время Миша перестал посещать занятия в школе, и однажды, наведавшись к нему в гости, Николай обнаружил не прежнего весельчака, всегда готового к любой авантюре, а подавленного и издерганного подростка, сидящего на диване и монотонно твердящего: «Пятно растет. Оно питается всем, на что я смотрю». В руке он комкал бумажку, которую затем бросил на пол, и Коля, когда Миша ушел, поднял ее, по пути домой обнаружив, что это и есть найденная его другом геометрическая фигура. Говорят, что примерно в это время мама Миши водила его несколько раз к психиатру, но тот не обнаружил никаких отклонений.Вскоре родители Михаила забрали документы из школы, утверждая, что по семейным обстоятельствам отправили сына к родственникам в Волгоград на неопределенный срок, но некоторые из соседей утверждали, что на самом деле Мишу определили в одно из известных заведений Ростовской области и теперь он находится под постоянным контролем врачей, после того как неоднократно пытался удалить себе левый глаз в домашних условиях.Во время рассказа Коли на улице потемнело, и мне стало не по себе, когда я посмотрел на слабо освещенные тусклым светом единственной лампочки у нашего подъезда темные очертания гаражей, деревьев и теряющуюся во тьме тропинку, которая вела к роще. Я уже было собрался подниматься на свой этаж, как Николай протянул мне многократно сложенный замусоленный лист, утверждая, что это «та самая бумажка с картинкой». На мой удивленный вопрос, почему он дает это мне, а не пытается сам разобраться, сосед, нервно улыбнувшись, ответил: «Я уже там гуляю».………………….Не знаю, что повлияло на мое решение сменить место жительства: рассказ соседа, который до сих пор не дает мне покоя, или то, что спустя неделю он покончил с собой, а его мать в кратчайшие сроки за бесценок продала квартиру и уехала.…………………..Куда делась книга, неизвестно, однако рисунок все еще у меня; так называемую процедуру «погружения» в него я не проводил, но при беглом взгляде заметил надпись простым карандашом «JIHAVE». Ни интернет, ни словари не помогли мне понять, что означает это слово. Ниже публикую ссылку на отсканированное изображение с единственной целью: если кому-то попадалось подобное, помогите разобраться. Более того, я готов выслать почтой оригинал рисунка тому, кто найдет в себе силы заняться этим вопросом.Благодарю за внимание.

Ключевые слова: JIHAVE рисунок сосед авторская история

Другие, подобные истории: