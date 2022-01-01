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Сказки

Как люди исказили смысл сказки про Русалочку Андерсена

Как люди исказили смысл сказки про Русалочку Андерсена


Из урезанной советской цензурой сказки Андерсена и большинства её экранизаций 90% людей воспринимают "Русалочку" исключительно как трагичную и поучительную историю о том, что влюбляться и слепо следовать за своей мечтой, бегать за объектом обожания и жертвовать собой ради него - это в высшей степени неразумно, что нужно уважать чувства других людей и уметь отпускать их, если им и без тебя хорошо, что ты можешь лишиться голоса, видоизменить себя, но человек тебя всё равно не полюбит, потому что ты - не та, и т.д.. Но так ли это на самом деле?

Я Вас огорчу: на самом деле, никакой любовью там даже и не пахло. С одной стороны, Русалочка это - подросток по нынешним меркам, постоянно живущий в фантазиях, выдавший желаемое за действительное и обломавшийся в конце, глубоко разочаровавшийся в любви. Вопреки общепринятому мнению, в оригинале так вообще героиня этой сказки озабочена скорее не поисками личного семейного счастья, а бессмертия. Это прослеживается именно в переводе сказки четой Ганзен, а не в адаптированных вариантах, а конкретно - в диалоге Русалочки с её Бабушкой, как раз после сцены спасения утопающего Принца во время шторма, когда главная героиня всего лишь поинтересовалась у неё, УМИРАЮТ ли люди на земле или живут вечно:

"– Если люди не тонут, – спрашивала русалочка, – тогда они живут вечно, не умирают, как мы?

– Как же! – отвечала старуха. – Они тоже умирают, их век даже короче нашего. Мы живем триста лет, зато когда нам приходит конец, от нас остается одна пена морская, у нас нет даже могил близких нам. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда уже не будем жить, мы – как тростник; раз срезанный, он не зазеленеет вновь! У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах; она улетает тогда в синее небо, туда, к ясным звездочкам! Как мы можем подняться со дна морского и увидать землю, где живут люди, так они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда!"


Как мы видим, устами Бабушки Андерсен отвечает утвердительно на вопрос, приводит нам зашифрованную цитату из Библии: «Он будет мягок, даже изломанный тростник не переломит, Он не погасит даже тлеющих углей. По справедливости судить Он будет» (Ис 42,3), а затем объясняет читателям, что дело вовсе не в наличии хвоста и ножек, как мы предполагали ранее, а в бессмертной душе, которая является залогом для попадания в Рай/Царствие Божие и имеется ТОЛЬКО у людей. Именно в этом заключается разница между морскими обитателями и людьми! Далее сказка повествует о том, каким образом Морские Девы могут получить возможность обрести эту самую душу:

"– Можешь, – сказала Бабушка, – пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери, пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу.Тогда частица его души сообщится тебе, и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою".

Здесь снова зашифрована библейская цитата: «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть» (Быт 2,24). Иными словами, Русалочке завуалированно предлагалось не просто добиться взаимности чувств, но и совершить Таинство Венчания! А поскольку она была не крещёная, то данный план также потерпел крах. Хотя, странно, не так ли, что совсем юное создание ведет беседы о СМЕРТИ людей и бессмертной душе, а не о том, какие у них нравы, достижения и т.д., как завоевать их расположение, чем они живут, что и должно было в первую очередь интересовать любопытного подростка...

Русалочка, естественно, испугалась смерти, намотала на ус бабушкины нравоучения и начала действовать. То есть, по факту, сама родительница собственными руками подтолкнула любимую внучку на принятие необдуманного решения и невольно даже поспособствовала той трагедии, которая случилась потом с героиней!! Ох, не той даме Ведьма отрезала язык, получается! Тогда, как в экранизациях обычно Русалочка додумывается до этого сама. Бабушка же почему-то бесследно пропадает.

Но, стоит заметить, что с самого начала героиня была описана тихой, задумчивой, погружённой в мечты, которая постоянно стремилась куда-то ввысь - сперва в мир надводный, к людям, а потом - и в заоблачный. Даже сад у неё был оформлен в виде Солнца! Экранные интерпретации данного персонажа, конечно же, слишком далеки от книги. У Диснея и в аниме, известном в русском дубляже как "Принцесса подводного царства" есть определённые сходства: у обеих героинь есть имена собственные: у американцев - Ариэль, а у японцев - Марина, обе находят мраморную статую не у себя в саду, а на заброшенном корабле. Обе исследуют человеческие вещи и неправильно трактуют их предназначение. Кроме того, мультик и аниме показывали, что у Русалочки обязательно должен был быть хоть и пугливый, но закадычный друг в лице рыбки Флаундера или дельфинёнка Фритца, которого у нас переименовали в Фрика из-за нежелательных ассоциаций. В книге же Русалочка была эдакой белой вороной, вечно одинокой, а корабли исследовали в основном её сёстры.

С самого начала Русалочка была вынуждена терпеть боль - когда в день её совершеннолетия ей надели венок из белых лилий и нацепили на хвост шесть или восемь устриц. Этот момент в экранизациях также был опущен. Правда, в аниме русалочка Марина носила нечто вроде заколки с каким-то цветком и жемчугом внутри него. Затем - неизменная встреча с Ведьмой, которая сказала Русалочке всё в точности, как и Бабушка, но при этом добавила свои условия и в уплату за напиток безо всякого наркоза отрезала героине язык, а не просто лишила голоса. Так, Ведьма здесь являлась исключительно посредником, тогда как в большинстве экранизаций, кроме советского фильма, ей выделялась роль сугубо отрицательного персонажа, антагонистки и даже узурпатора в диснеевской версии.

Далее по сюжету снадобье обжигало хуже серной кислоты вплоть до обморока, каждый шаг отдавался болью, ноги кровоточили. Но Русалочка терпела это всё ради получения желаемого. И лишь когда ей предложили либо совершить уголовное деяние - убить Принца из ревности и обрести прежний облик, либо умереть с восходом Солнца, та выбрала последнее и совершила суицид, бросившись с корабля в море. Причем, стоит обратить особое внимание на поведение главной героини в данном эпизоде. Остаётся непонятным, почему в этот момент Русалочка не покачала головой отрицательно, дослушав сестёр до конца, не испугалась за Принца, а более того - взяла этот кинжал и так вот прямо поперлась с ним в спальню Принца и его жены? То есть, она была прямо таки решительно настроена на убийство и лишь в последний момент передумала? В чём же тогда тут любовь проявилась? То есть, какая бы ни была положительная, наивная, милая и добрая героиня, а в мыслях уже согрешила, готова буквально в клочья разорвать Принца за то, что он не ответил ей взаимностью? Ведь ей вовсе необязательно было являться в шатёр/каюту, чтобы доказать своё благородство и совершить тяжёлый нравственный выбор...

Или неважно, ЧТО именно она подумала в этот момент, когда в руках у неё был нож, а главным оказался её поступок, что она устояла от искушения и не совершила ничего ужасного? За что же ей в Рай путёвку то обеспечили в итоге? Убей она Принца, финал был бы, как в песне группы Виа-Гра "Цветок и нож", да ещё и сказку бы детям запретили бы читать из-за пропаганды уголовных наклонностей на почве ревности и обиды! Но у Андерсена даже такой аспект пропадает...Героиня просто смотрит на Принца полуугасшим взором, целует его, как покойника, в лоб, выкидывает нож и смиряется с неизбежным, ждёт восхода Солнца. Ещё смущает момент, когда она в воду бросается и пеной становится. Это Русалочка вернулась в свою же стихию, получается, а не утопиться с горя хотела? Так, стоп! Она же уже человеком была, а не русалкой-амфибией! Тогда она при погружении в воду должна была задыхаться начать! Да и смысл был ей фактически совершать суицид, если и так всё было предрешено, Русалочка и с самого начала прекрасно знала, что всенепременно умрёт?

Ещё стоит обратить внимание на ПОВЕДЕНИЕ Принца и Принцессы в данном эпизоде. Они не уединяются, как в мультике 1968 года, Принц не бросается в погоню за Русалочкой, как в советском фильме, не наблюдает, как она прыгает с носа корабля, не стоит столбом, как в аниме. Молодожёны начинают ИСКАТЬ Русалочку по всему кораблю, а когда они осознают, что та утопилась (да и утопилась ли, остаётся под вопросом), то СКОРБЯТ о ней! А это уже говорит о том, что им не всё равно, что люди способны к эмпатии. И в данном эпизоде эгоизм Принца, который искал ту, что его спасла и был зациклен лишь на себе, уже подвергается сомнению!

Но тут в конце выясняется, что всё это было лишь её испытанием на проявление светлых чувств, и Дочери Воздуха разнесчастной отчаявшейся Русалочке дали второй шанс хотя бы обрести бессмертную душу, триста лет творя добро вместе с ними (странно, что по Андерсену даже сильфы души не имеют, но стремятся её заполучить) и напрямую зависеть теперь уже от хорошего поведения детей, тогда как плохое добавляло к изнурительному испытанию ещё кучу лишних дней. То есть, в этом великом деле главная героиня так и не обрела СВОБОДУ ВОЛИ, что самое важное. Андерсен в финале сказки говорит: ведите, дети, себя хорошо, и лишь от этого зависит благополучие Русалочки в достижении своей сокровенной мечты.

И всё, никакой трагедии, оказывается, и нет с точки зрения религии, всё закончилось хорошо для Русалочки! У Андерсена вон даже та девочка со спичками, хоть и умирает от холода и голода посреди улицы, а возносится в Рай к любимой своей Бабушке в оригинале! С другой стороны, эта погоня за Принцем ради бессмертной души с точки зрения обывателя, далёкого от тонкостей мифологии и религии в целом, делает героиню Русалочку уже какой-то меркантильной религиозной фанатичкой, таки добившейся потом своего! Она же практически ИСПОЛЬЗОВАЛА бедного человека!

А убери момент с душой - выйдет странная история о том, что Принц должен был чуть ли не телепатически угадывать, КТО его спас и заключать брак ТОЛЬКО с этой самой девушкой, да ещё и с пропагандой суицида в финале! И любовью чистой и искренней, не требующей НИЧЕГО взамен, опять же здесь не пахнет - на деле чистейший брак по расчёту: типа я тебя когда-то от смерти спасла, в шторм из воды вытащила, теперь твой черёд сделать тоже самое, ведь теперь я ради тебя оказалась в беде, терплю адскую боль в ногах, мне отрезали язык, да и с восходом солнца стану пеной морской! Она и выйти-то замуж за Принца именно должна была, чтобы СЕБЕ ЖИЗНЬ СОХРАНИТЬ! Если бы свадьба состоялась - таки, герои были бы квиты! Да и союз такой долго бы не продержался... Налицо эгоизм чистейший и доминирующее чувство долга. Плюс ещё и чёрная магия замешана оказалась...

Хотелось бы сказать отдельно кое-что про Принца и Принцессу. В большинстве экранизаций в одном видят негодяя, который предал Русалочку или вовсе не замечал её, а в другой - коварную разлучницу, которая увела мужика у соперницы. Ничего подобного в книге не было. Принц Русалочку толком не знал, а когда его вытащили из воды, лежал в отключке и не помнил, как та девушка выглядела. Никаких обещаний жениться на ней он не давал, в человека превращаться тоже не просил - то была инициатива самой Русалочки. Да и относился он к ней то как к ребёнку, то как к танцующей рабыне, но никогда не воспринимал её, как жену. Что касается Принцессы, её предысторию нам не рассказывают. Девушка просто воспитывается в монастыре, и тут замечает оставленного Русалочкой на берегу Принца. Разлучницей её назвать нельзя - она всего лишь оказывала помощь человеку, попавшему в беду, и знать не знала, что ей вскоре придётся за него выходить замуж!

Это скорее обстоятельства сложились столь странным образом, а собственно, и вины Принцессы в этом нет никакой. Единственное, в чем заключается противопоставление Русалочки и Принцессы - это в наличии набожности и бессмертной души у последней, а если учесть, что Принцесса является точным подобием Русалочки, то напрашивается вывод о том, что она является её альтер-эго. Благочестивая девушка из монастыря имела все шансы заполучить Принца, в отличие от бездушной Морской Девы. И нет в этой сказке никакой драмы, измены или ревности со стороны всех действующих лиц друг к другу, как мы привыкли это воспринимать, судя по многочисленным экранизациям. Но, поскольку у нас, людей, по определению и с точки зрения религии, на которую и опирался Андерсен, УЖЕ имеется бессмертная душа, то проходить через то, что прошла Русалочка - не нужно!

И зачем вообще сказку с религиозной моралью рассматривать с точки зрения психологии, выдумывать что-то про созависимые отношения, что путь героини к обретению бессмертия - это взросление, хотя это неправда - героиня по сюжету сказки ведь в буквальном смысле умерла, стала морской пеной и упорхнула в Небеса, кровоточащие ноги - вообще у некоторых метафора месячных, а встреча с Принцем так превратилась в чуть ли не абьюзерство, а далее по списку следуют сценарии из жизни каждой женщины мира: созависимые отношения, обман, измена и пр.? Ничего такого в оригинальном источнике и близко нет, так зачем так искажать смысл написанного?! Для чего, ответьте мне?!

Да и мотив обретения бессмертной души Морской Девой через взаимность чувств к человеку стар, как мир. Это отнюдь не Андерсен его выдумал. Он всего лишь переработал его с точки зрения христианства, а опирался, в свою очередь, на произведение Фридриха де Ла Мотта "Ундина", которое у нас было переведено в прозе и в стихах - Жуковским. В нем тоже обитательница моря через любовь к рыцарю пытается обрести бессмертную душу и даже добивается венчания с ним. После этого характер героини меняется, она становится тише и спокойнее, но тут появляется другой персонаж в лице несостоявшейся невесты рыцаря. Возникает любовный треугольник, рыцарь изменяет Ундине, и в конечном итоге главная героиня его убивает и погибает сама. И бессмертную душу она, кстати, тоже теряет, превращается в ручей, как Снегурочка из пьесы Островского. Андерсен сам ссылался на Фуке в своих письмах, даже кое-что позаимствовал для описания собственного подводного мира.

Многие литературоведы, включая и автора книг про няню Мэри Поппинс, Памелу Трэверс, обвиняли Андерсена в нелогичности и абсурдности финала, ведь Русалочка должна была погибнуть навсегда. Однако, другие критики, включая Серена Баггесена и Джеймса Массенгейла, утверждали, что концовка сюжета сказки является естественной частью структуры истории как религиозного повествования. В 1837 году, вскоре после завершения своей рукописи про Русалочку, Андерсен написал другу:

"Я не позволял, как де ла Мотт Фуке в "Ундине", чтобы обретение русалкой бессмертной души зависело от чужеродного существа, от любви человека. Я уверен, что это неправильно! Это во многом зависит от случая, не так ли? Я не потерплю такого в этом мире. Я позволил моей русалке следовать более естественным, более божественным путем".

Сам Фридрих де ла Мотт Фуке опирался на старинную легенду, где Морская Дева полюбила монаха, решила обрести бессмертную душу через любовь к нему, но не нашла в себе силы оставить море и печально уплыла. А основоположником данной идеи оказался алхимик Парацельс, который описал четырёх элементалей мира - земли (это были Гномы), огня (Саламандры), воздуха (Сильфы) и воды, соответственно, которых также называли Ундинами. Согласно Парацельсу, у элементалей воды, прекрасных ундин, облик женщины, хотя иногда они могут являться в виде рыб или змей. У ундин нежная холодная кожа и прекрасные голоса, которые можно различать в шуме водопадов. Подобно духам воды, ундины обитают в лесных омутах, озерах, ручьях и даже водопадах.

Как и русалки, ундины могут принимать полностью человеческий вид, чтобы вступать в браки с земными мужчинами. В некоторых сказаниях они делают это, желая обрести человеческую душу. Однако месть ундины земному возлюбленному, предавшему ее, может быть ужасной. В одной немецкой легенде рассказывается об «ондине», которая обнаруживает рыцаря, поклявшегося быть ей верной «с каждым дыханием, пока он бодрствует», спящим в объятиях другой женщины. В отместку она насылает на него проклятье: если он когда-нибудь заснет, его дыхание будет у него отнято, и он умрет.

Напоследок хочу сказать: во многих экранизациях сказки вопрос бессмертия души отбросили за ненадобностью, как и эпизод отрезания ведьмой русалочкиного языка в уплату за волшебный напиток. Садистскую концепцию "ходьбы по ножам" - той адской боли, которой сопровождался каждый шаг Русалочки, убрали лишь в чехословацкой и диснеевской версиях, и аниме "Принцесса подводного царства". На философии, тем более имеющей христианские мотивы, как в оригинальной сказке, не заработаешь. А вот на любовной истории, да еще с трагическим финалом, кроме Диснея, разумеется, - другое дело. Хотя, теперь встречаются произведения про русалок, где преобладает и любовная линия, и счастливый финал.

Вчера, 12:57 by Nadezda_lucifer666Просмотров: 414Комментарии: 0
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Ключевые слова: Русалочка Ганс сказки бессмертная душа религия

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