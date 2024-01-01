Грешники

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 11:15

Причина: Стилистика автора сохранена

CreepyAlexander Просмотров: 78 Комментарии: 0 0 Вчера, 11:15 by

В страшном месте, в обителе тьмыВсюду там крики ужаса, боли...Горе! Вопят: "О, грешники мы!"Кляня свою лютую долю!Закованы в цепи, пламя их жжетОно никогда не угаснет...Сгорит мигом плоть и вновь оживет,Так будет всегда, ежечасно!Там змеи везде, не скрыться от них,И хищные вороны кружатся, летают.Много там тварей всяких лихих...Тела тех несчастных терзают!И бесы режут их на куски!И грудь их копьем протыкают!Воют они от безнадеги, тоски...Кровавые слезы рекою стекают!Их горло иссохло, им хочется пить...Безумная жажда их мучит!Но влаги там нет, ее не добыть...И капли никто не получит!И плавятся души в горниле страстей!Их их же пороки съедают...И с каждым мигом они орут все сильней!Покою им там не бывает!Смеется над ними сам Люцифер!Они поступали беспечно...Не выбраться им из адовых сфер,Они тут останутся вечно!

Ключевые слова: Ад грешники муки авторский стих

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