Снежная Королева

Новость отредактировал Elfin - 2-07-2021, 07:40

Крокозябла Просмотров: 175 Комментарии: 0 +2 2-07-2021, 07:40 by

Снежная королева была красоты неописуемой. Всем её Бог одарил. И станом, и лицом, и сообразительностью. Только вот с сердцем неувязочка вышла. Когда она была ещё принцессой, кусочек вечного льда с далёких планет, пролетев миллионы световых лет, попал на нашу Землю. Он ворвался в атмосферу и с огромной скоростью помчался к земле, но по дороге…По дороге ему попалась принцесса и он поразил её точно в сердце. Принцесса вскрикнула и остановилась на секунду, а потом выпрямилась и её лицо…Её лицо стало ослепительно белого цвета и приобрело гордый и надменный вид. А когда она стала королевой, то показала себя во всей красе.Отца её любили за доброту, желание всем помочь, благородство и весёлый нрав. Когда же после его смерти Снежная королева начала править, всем стало понятно, что мелкие огрехи её отца теперь покажутся только милыми шутками.Правила она железной рукой, а если точнее, то ледяной.Особенно Снежная королева ненавидела взяточников. Но не за то, что они берут взятки. Нет. А за то, что взятка – это уклонение от налога в её казну, а значит…Значит, необходимо казнить того, кто, по сути, является вором её денег. И летели головы. И простого люда, и купцов, и дворян.Люди просто исчезали и всё. Из дворцов, из магазинов, и из постелей. И больше их никто и никогда не видел. Потому что самым распространённым наказанием была смерть. А в лучшем случае – пожизненная каторга на постройке дворцов королевы и дорог.Королеву начали все бояться. Но поскольку она была молода и очень хороша собой, то отбоя от женихов сперва у неё не было. Принцы, короли и знатные вельможи со всех королевств съезжались искать её руки. Да это и понятно. Под её железной, а точнее ледяной рукой королевство считалось самым доходным в этих краях.Но каждому соискателю надо было выполнить три задания, придуманных самой королевой. Первое – отрубить голову государственному преступнику. Второе – оседлать северный ветер и не отстать от него. И третье, самое последнее – поцеловать королеву. И ещё никто не сумел выполнить все три. Поцелуй королевы превращал везунчиков, сумевших справиться с первыми двумя, в ледяную глыбу. И они становились ледяными великанами, из которых и состояла королевская гвардия.Вы, наверное, думаете, что ледяные великаны – это такие огромные, размером с дом существа. Ничего подобного. Они совсем ненамного были выше обычных людей. Но благодаря вечному льду, из которого состояли, весили они так много, что пол трещал под их ногами, а вооружены они были топорами размером с человека. Никто не мог устоять в бою против такого великана.И постепенно широкий поток женихов превратился в речку, потом в ручеёк, а после и вовсе высох. Не престижно это, подумала королева и принялась за своих подданных. Раз заморские принцы не хотят умирать за возможность стать её мужем, значит, она найдёт желающих в своём собственном королевстве.Но жители давно уже знали, что это верная смерть… Как только появлялись гонцы королевы, а потом она сама выезжала из дворца, столица пустела. Знатные люди давно разъехались и забрали с собой свои семьи. Они предпочли потерять всё, чем расстаться с жизнью.Поэтому Снежная королева в окружении своих ледяных великанов рассекала улицы города в абсолютном одиночестве. Все ворота были закрыты, ставни опущены и на улицах не было ни одного человека. Королева гневалась.Она требовала от оставшихся придворных, чтобы те доставили ей женихов, а иначе – голова с плеч долой.Вот в таком совершенно мрачном настроении она и ехала по главной улице своей столицы. А точнее, колесила там уже пару часов и становилась всё мрачнее и мрачнее. А когда она была такая – северный ветер завывал злобно и летел, срывая всё на своём пути. Только тяжелый топот её королевской гвардии был слышен.Вдруг, окно одной из лавок распахнулось, и из неё вылетел большой серый кот. Он помчался куда-то наперерез королевской процессии, а вслед за ним из двери выскочил, судя по всему, подмастерье. В наспех накинутом худом пальтишке он с криком:- Серый. Серый, куда же ты? - Помчался за своим котом.Вот новое развлечение, подумала Снежная королева и приказала своей страже привести пред её светлые очи этого парнишку.- А что же ты, любезный, - обратилась она к подмастерью, стоявшему на коленях и прижимавшему к себе своего большого серого кота. - Что же ты зимой выскакиваешь за котом каким-то? Так ведь и замёрзнуть насмерть можно. Неужто кот этот для тебя так важен?Подмастерье поднял голову и ответил:- Этот кот, ваше величество, единственное, что у меня осталось от всей моей семьи. Я с ним ем из одной тарелки и сплю рядом. И готов за него жизнь свою отдать.- Вот как, - усмехнулась королева. - Жизнь, значит, говоришь, готов отдать? Ну что же, посмотрим, посмотрим, - и её лицо пронзила такая усмешка, что ледяные великаны отшатнулись.- Забирайте его во дворец, - приказала она своей страже. - Будет сей молодой человек новым претендентом на мою руку. А то давно что-то никого не было, - и она, развернувшись, поскакала в сторону своего дворца.Перегрина, а именно так звали подмастерье, проводили в специальную комнату, выделенную во дворце для женихов. Он проходил по длинной анфиладе огромных, средних и маленьких залов. Все были уставлены красивой мебелью, а стены расписаны лучшими художниками.Перегрин не мог сдержать своего восхищения. Он, привыкший жить у хозяина на кушетке в коридоре, был в полном восторге. Когда его привели в комнату, где ему предстояло провести несколько дней, он осмотрелся и охнул. Огромный камин. Стол, заставленный всякими вкусностями и огромная кровать под балдахином. Вот только дверь закрыли на ключ и с другой стороны оставили двух стражников. Чтобы не сбежал.Первым делом он поставил своего кота на стол и предложил подкрепиться. Они хорошо закусили и пошли спать. День на завтра предстоял особый. Первое испытание.Утром все придворные, а также Снежная королева и ледяные великаны из её охраны, собрались в тронном зале. Она приказала послать за Перегрином, а пока устанавливали плаху для казни, велела всем танцевать.Кот по имени Серый, в это время очень волновался. Ведь Перегрин – это был его единственный человек. Единственное существо, которому было не всё равно, жив он ещё или нет.- Ты вот что, - напутствовал он подмастерье. - Для королевы не важно, отрубишь ты голову преступнику или нет. Она всё одно казнит тебя. Ей бы лишь развлечься. А ты придумай, как выбраться из этого случая без ущерба для себя. Вот, что главное.- Да я и не смогу отрубить голову человеку, - вздохнул Перегрин. - Куда мне? Я вот и крыс с мышами подкармливаю.Кот тяжело вздохнул и приказал Перегрину положить в карман несколько золотых, свободно лежавших в сундуке. Королева не боялась воровства. Все боялись её.Перегрин, позванивая золотыми в кармане, пришел в тронный зал в сопровождении двух ледяных великанов.- Ну, - сказала Снежная королева. - Порадуй нас. Снеси голову этому взяточнику с одного удара.В руки Перегрина вложили большой и острый топор. Перегрин опустил его на мраморный пол и, наклонившись, заглянул в лицо преступника, лежавшего на плахе, и к своему изумлению и ужасу он узнал своего мастера-хозяина.Тот беззвучно плакал.- За что же вас так? - спросил он мастера.- Не знаю я, - ответил тот, - говорят, я взятку дал налоговому сборщику, чтобы меньше с меня брал.- И сколько же ты должен? - спросил Перегрин.- Очень много, - всхлипнул мастер. - Два золотых.Перегрин спустился с помоста, где была установлена плаха и, подойдя к королеве, опустился на колени.- Я выплачу его долг, - сказал он и положил на пол два золотых из кармана.Снежная королева была обескуражена. Ещё никогда, никто не предлагал ей деньги за другого человека. Все либо рубили головы, либо отказывались. После чего занимали место на плахе.- Хорошо, - улыбнулась она. - Первое испытание ты прошел. Удивил и рассмешил меня. - Она хлопнула в ладоши, мастера сняли с плахи и отпустили домой.- А теперь танцы, - сказала королева, и все начали танцевать.Сама королева танцевала с Перегрином. Надо вам сказать, дамы и господа, что парень он был видный. Высокий и широкоплечий, с сильными руками. Потому что всю свою жизнь работал.На следующий день надо было оседлать северный ветер и не упустить его. И тут Перегрин был, что называется, на коне. Все остальные погибшие женихи старались догнать ветер на самых лучших в мире скакунах. И это было их ошибкой. Разве можно догнать ветер на лошади? Но Перегрин…Он любил читать и помнил про одно изобретение, которое много столетий назад сделал один древнегреческий изобретатель. Поэтому весь оставшийся день и ночь он мастерил что-то на крыше дворца, а кот по имени Серый, помогал ему.Утром все придворные и Снежная королева собрались в тронном зале. И когда привели Перегрина, она предложила ему оседлать северный ветер.Все вышли из дворца и стали смеяться, представляя, как Перегрин будет бежать за ветром. Ведь коня у него не было. Снежная королева попыталась предложить ему любого на выбор из её конюшни, но он отказался, чем ввёл всех в ещё большее удивление. Он полез на крышу дворца.И все увидели, как с самой высокой башни, когда порывы северного ветра были особо сильны, вспорхнула странная машина с двумя крыльями. Внизу под ней болтался Перегрин. Он долго летал под удивлённые и восхищённые крики придворных. А потом приземлился на двор дворца прямо перед королевой. Чем вызвал всеобщий восторг.И в этот день он выполнил задание. И очень удивил королеву и придворных. И опять были танцы и застолье. А Снежная королева опять танцевала с Перегрином. Ведь парень он был видный. Помните. Я уже писал об этом.Поцелуй Снежной королевы. Последнее испытание. Я говорил, что никто не мог остаться жив после него. Те, кого она целовала, становились ледяными великанами.Серый тоже знал об этом и очень переживал. Тут не могла помочь его хитрость, и вообще ничего не могло помочь. Поэтому он подождал, пока Перегрин уснёт, и забрался ему на грудь.- Пришло время отдать тебе мой долг, - сказал Серый. - Пришло время мне вспомнить, как ты делился со мной своей нищей похлёбкой и укрывал меня холодными зимними ночами. Ты согревал меня теплом своего тела. А я отдам тебе всё моё тепло и всю мою любовь.И кот по имени Серый протянул лапу и достал из своей груди маленькое кошачье сердце. Он приложил его к груди Перегрина, и оно исчезло.Утром Перегин очень волновался и спешил. Поэтому он не обратил внимания на то, что кот не провожает его. Просто удивился немного, но не захотел будить своего старого, верного друга.Он пришел в полный тронный зал и стал перед королевой.Снежная королева подошла к нему и сказала:- Мне было весело всё это время, но пришла пора прощаться. Жаль. Ты был хорошим женихом.Все придворные замерли. Они знали, что человеческое сердце не может выдержать такое испытание.Королева подошла ещё ближе и поцеловала Перегрина. И он бы обязательно превратился в ледяного великана. Но…Но в это мгновение маленькое кошачье сердце, полное любви, вспыхнуло яростно красным ярким светом. Оно издавало такой свет и жар, что все, кто был в тронном зале, вскрикнули и закрыли глаза руками. А Снежная королева…Она вздохнула, и маленький осколок вечного льда выпал из её сердца. Он не мог выдержать такого жара.Ледяные великаны мгновенно превратились в людей. Они плакали, обнимались и с изумлением смотрели на свои руки и ноги.В тронном зале наступило всеобщее ликование, а потом принцы, короли и заморские вельможи преклонили колени перед спасшим их Перегрином.Они поклялись никогда не нападать на его страну и больше никогда не приезжать сюда. Разве, только на праздники. Королева подошла и ещё раз поцеловала Перегрина.Не переживайте, дамы и господа. Серый кот по имени Серый остался жив. Перегрин вернулся в свою комнату, чтобы рассказать ему всё, и тот ожил.А потом была весёлая свадьба. И жили они долго и счастливо. И основали династию королей Перегринов. Очень хорошо всем известную за своё доброе, отзывчивое сердце, справедливость и желание всем помочь.Так что, если вам придётся проездом побывать в этом королевстве, то не сочтите за труд, посетите дворец. И если вас пригласят на аудиенцию, то передайте от меня привет королю и королеве.И потомкам Серого кота тоже передайте. Их много во дворце.Автор: Олег Бондаренко.

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