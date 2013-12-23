Из жизни драконов

Arhip Просмотров: 46 Комментарии: 3 +5 Вчера, 21:59 by

Я летал. Рассекал небесную высь, закладывая крутые виражи, рисуя в воздухе замысловатые фигуры. Наслаждался полётом...Маленькую фигурку возле входа в мою пещеру я заметил не сразу. А заметив, поначалу не обратил никакого внимания. Мало ли кто шастает... Но что-то зацепило, напрягло. Совершая очередной кульбит, я пригляделся. Интуиция не подвела - человечек был знаком. И ещё как! Сам король Лаксимус Сто тридцать восьмой собственной персоной! Он нетерпеливо переминался с ноги на ногу и, задирая голову, высматривал меня.Что привело его сюда? Оглядев окрестности, я не заметил армии. И королевской свиты. Король был один! На миг я усомнился в здравости собственного рассудка. Король возле моей пещеры - нонсенс! Король без свиты - вообще ни в какие ворота! А два этих события одновременно?Нехорошо заставлять его величество ждать, и я с сожалением пошёл на посадку. Осторожно, чтобы не задеть коронованную особу (а то потом нагрянут рыцари - где их всех хоронить?), сужающимися кругами, по спирали, я опускался всё ниже. Приземлился прямо перед его величеством, сложил крылья и в ожидании уставился на него.- Нам надо поговорить,- безапелляционным тоном заявил он.- Не здесь.- Тогда пройдёмте ко мне,- ответил я. С некоторым трудом - драконья гортань слабо подходит для человеческих звуков.Я провёл короля в гостевую комнату. Это расширенный участок пещеры сразу у входа. Вдоль стен стояли полки, уставленные человеческими черепами. Бутафорскими, естественно. За всю жизнь ни одного человека не убил. Но надо ведь поддерживать репутацию...Король с интересом обозрел мои «трофеи». Взял один из них, осмотрел критически.- Подделка,- изрёк он.- Разумеется. После того, как человек побывает в моём пламени, никаких костей не остаётся. Приходится потом заказывать такое вот изделие... На память.Короли - народ болтливый. А я не хочу, чтобы все знали о моих доброте и гуманности.Король вернул череп на место, скептическим взглядом обвёл полки.- Что-то не замечал я, чтобы в моём королевстве рыцари пропадали в таких количествах... Ну да ладно, не о том сейчас речь... - Король осмотрелся, явно желая присесть. Ничего подходящего не нашёл и сделал вид, что стоя разговаривать ему удобнее.- В общем, я к тебе по делу.- Догадался уж.- Сегодня утром похитили принцессу.- Это не я!Только этого мне не хватало. С этими принцессами столько мороки!- Знаю, что не ты. Иначе не пришёл бы к тебе... Я знаю кто.- И кто же?- Да так, рыцарь один... фраер залёт... извини, это я на нашем, дипломатическом королевском языке, тебе он не понятен. В общем, гостил у нас тут один рыцарь, возжелал он руки принцессы...- И что, получил отказ?- Да кому он нужен, рыцарь этот? - скривил губы король.- За душой ничего, а всё туда же... принцессу ему подавай. Короче, послал я его... То есть отказал в желании увидеть несравненную Лагидель. А сегодня утром обнаружил, что принцесса похищена.- Всё это, конечно, хорошо...- Я зевнул. Король отшатнулся - не всякий способен сохранить спокойствие в непосредственной близости от такого количества (а ещё больше - качества!) зубов.- Только я-то здесь при чём? Я к этому не имею никакого отношения.- Имеешь. Самое непосредственное...- Не понял.- Драконы похищают принцесс. Это аксиома... Извини за иноземное слово, неизвестное тебе... В общем, драконы похищают принцесс. Так было всегда. Об этом говорят древние легенды. Дракон похищает принцессу, рыцарь убивает дракона и спасает принцессу, получает награду, в том числе саму принцессу... Если она будет достаточно благосклонна... В общем, ты меня понял.- Нет.- Повторяю. Дракон похищает принцессу. Рыцарь убивает дракона. Спасает принцессу. Получает награду. У нас ситуация другая. Нестандартная. Рыцарь похитил принцессу. Значит - что?- Что? - тупо повторил я.- Значит, дракон должен убить рыцаря и спасти принцессу! И получить награду.- Принцессу? - всё так же тупо повторил я.- И на фига она мне нужна?- Тебе она не нужна, поэтому я и обратился к тебе, зная, что могу предложить другую награду.- И слушать не хочу ни про какие награды. Дракон спасает принцессу и убивает рыцаря - это абсурд! И я не хочу в этом участвовать.- А придётся...- С какой стати?- Я поговорил с придворным магом. Он сказал, что может создать ядовитый газ. Запустим его в эту нору... Ивсё. И одним драконом будет меньше. Умеет, гад, уговаривать.- И как я их должен искать?- Они не могли далеко уйти. Ты летаешь быстро. У тебя хорошее зрение. Тебе не составит проблем обследовать местность, в которой они могут находиться. Не вижу никаких сложностей.Не видит он никаких сложностей... Конечно, не ему ведь это делать. Как тут сложности увидеть...- А может, достаточно вернуть принцессу? Зачем убивать рыцаря?- Это обязательное условие. Он должен быть наказан.- Но почему я-то? Что, вам некому поручить это?- И как ты себе это представляешь? - поинтересовался король, буравя меня взглядом маленьких чёрных глаз.- Что я спокойно скажу: так и так, какой-то гад спёр принцессу... И как я буду выглядеть в глазах подданных после этого? Дело весьма деликатное. О похищении принцессы ещё никто не знает. И ты должен вернуть её до того, как пойдут слухи. И убить рыцаря.Вот так живешь себе потихоньку, никого не трогаешь, а тут приходят к тебе да чего-то требуют. Тяжело быть драконом...- А вы не боитесь, что я потом кому-нибудь расскажу об этом?- Тогда тебя ждёт вышеупомянутый ядовитый газ...- Понял. Ладно, а что там с наградой?- С наградой? - удивлённо переспросил король.- Ах с наградой! Поздно о награде думать. Надо было соглашаться, пока я предлагал. А теперь у тебя может быть лишь одна награда - чистый воздух в этой конуре.Не, ну что за короли нынче пошли, а? Ради собственной дочери расщедриться не могут!- Как выглядит принцесса, знаешь?- Видел. Знаю.- Хорошо. А рыцарь... Ничего особенного. Маленький такой, плюгавенький. Доспехи старые, тусклые... не начистил даже перед визитом. Совсем власть не уважает. Козёл, одним словом.Тоже мне описал! На мой взгляд, большинство рыцарей такие. Разве только доспехи обычно до блеска начищают... Но тут уж, скорее, оруженосцы стараются.- Особые приметы? - поинтересовался я.- Шрам на левой щеке. Небольшой... но заметный.Вот, другое дело. Теперь вряд ли перепутаю.- Этого достаточно? - нетерпеливо поинтересовался король.- А то мне возвращаться пора. Когда в твоих руках власть, расслабляться нельзя. На день уйдёшь куда-нибудь - а на твоём месте уже другой. Я и так долго тебя ждал.- Достаточно. Какие сроки?- Я же сказал: как можно быстрей, пока никто не заметил отсутствие несравненной Лагидель. Если не успеешь, то узнаешь об этом... когда будешь тут дёргаться в конвульсиях.Король уже был на пороге, когда я поинтересовался:- А какие у меня гарантии, что вы не устраните меня после того, как я всё сделаю? Как нежелательного свидетеля?Король остановился, обернулся ко мне. Задумчиво потёр подбородок.- Убрать тебя как нежелательного свидетеля? Интересная мысль...- Он вновь повернулся и вышел из пещеры, задумчиво бормоча: - Хорошая мысль...Это я так понял, что он намекнул на то, что выбора у меня нет.* * *Вопреки желанию короля я не отправился сразу в погоню. Я привык вначале думать, а потом уж действовать.Проводив нежданного гостя, я прошёл в комнату - следующий за гостиной расширенный участок пещеры. Хорошо, что король не заглянул сюда...Здесь у меня находилась библиотека. Да, это такие полочки с книгами... А что тут такого? Люблю, знаете ли, поваляться иногда с книжкой в лапах... И ещё я прихожу сюда, чтобы подумать. Обстановка настраивает на соответствующий лад. Видимо, книги, наполненные мудростью, одним своим присутствием воздействуют на сознание...Итак, что мы имеем? Рыцарь похитил принцессу, король хочет, чтобы дракон принцессу спас, а рыцаря убил. А если дракон откажется, то не жить ему после этого... Можно, конечно, найти себе другую пещеру. Но ведь эти короли - злопамятные, как не знаю кто. И мне совсем не хочется всю жизнь просыпаться по ночам от каждого шороха и судорожно принюхиваться: а не пахнет ли в воздухе чем-то необычным? Да и смутно представляю я себе переезд на новое место. Перевозить всё, что нажито за столько лет... Это сразу привлечёт внимание всех заинтересованных лиц. Короля - в первую очередь. А значит, придётся сделать то, что сказал король...В принципе ничего сложного... Если бы не одно «но». Нужно убить рыцаря. А я ни разу в жизни не убивал человека.Что же делать?Можно убедить себя: он негодяй, похитил принцессу и потому заслуживает смерти. Можно. Но... Я ведь не тупой и умею читать между строк. Объяснения короля по поводу того, почему он обратился именно ко мне, не выдерживают никакой критики. Не хочет он, видите ли, чтобы подданные узнали об этом. Конечно, не хочет... если предположить, что принцесса была совсем не против того, чтобы её похитили. Знаю я этих взбалмошных девиц. Влюбилась сдуру - и готова на всё ради кавалера. Иначе трудно представить, чтобы кто-то смог похитить саму принцессу прямо из дворца! Ну не верю я в это... А если предположить сговор - легко. А значит, рыцарь - не злостный похититель, которого можно убить без зазрения совести. Он несчастный влюблённый, пошедший против короля ради любви... На такого и челюсти не раскроются....Так я ничего толком и не надумал. Мысли кое-какие появились... посмотрим, сумею ли я их развить. Я бы подумал ещё, но надо было поторапливаться. Надо успеть всё сделать до наступления темноты. Сегодня полнолуние. А в полнолуние драконы, как и все нормальные оборотни, обретают свою вторую ипостась. Кто как, а драконы в полнолуние оборачиваются в людей. В страшных и кровожадных людей. Надо успеть всё сделать до того, как это случится. А то растерзаю обоих - и принцессу, и рыцаря, а потом и помнить ничего не буду.Но прежде чем отправиться на поиски, нужно побеспокоиться об охране пещеры. Неизвестно, сколько времени меня не будет, а какому-нибудь воришке хватит и десяти минут.Обычно в таких случаях я обращаюсь за помощью к кому-либо из приятелей. Хорошо, что мы, драконы, можем общаться между собой телепатически, посредством мыслесвязи. Я сразу обратился к Зюзику, зная, что он с радостью откликнется на мою просьбу. Зюзик живёт не один, а с женой и сыном. Но полгода назад к ним в гости прилетела тёща и до сих пор гостит. Зюзик будет невероятно счастлив пожить хоть немного в свободной пещере...Как я и ожидал, приятель откликнулся не раздумывая. Про вероятность искусственного загрязнения воздуха в моей пещере я не стал говорить. А то ещё уговорит побыть здесь свою тёщу. Мне-то всё равно, с точки зрения охраны пещеры разницы никакой, только мне Зюзика жалко. Наверняка я управлюсь раньше, чем его величество примет решение о моём умерщвлении, а вот тёща Зюзика потом замучает свою дочь - дескать, утого дракона и пещера побольше, и золота, да и сам он дракон видный, не то что твой... Всё это, естественно, скажется на самом Зюзике. Поэтому я промолчал, веря, что всё обойдется.Приятеля я ждал у входа. Не прошло и пяти минут, как он появился на горизонте.И что в нём не нравится его тёще? Дракон как дракон. Золота, может, и не так много скопил, но вполне прилично, знаю я и победнее. Почти не пьющий, по драконихам не гуляет, верен жене. И внешность нормальная. Для дракона. Разве только крылья маловаты, да на зубах жёлтый налет. Ещё два зуба наполовину чёрные, кариес съедает помаленьку - Зюзик всё боится к стоматологу идти. А в остальном - вполне нормальный дракон.А вот тёща у него не совсем нормальная... В том смысле, что она может контролировать свои превращения в человека. Такие особенности, говорят, только у них в семье, через поколение передаются. На неё не действует полнолуние, в человека она может обращаться в любой момент, как и обратно. И что самое интересное - прекрасно контролирует себя в человеческом образе. Помнит, кто она, действует разумно и потом, вернувшись в драконий образ, ничего не забывает. Дочь её, жена Зюзика, такими способностями не обладает, должны достаться их сыну. Нет, тёща Зюзика на самом деле неплохой дракон. Просто муж у неё спился, так и помер в какой-то канаве. Поэтому она так тиранит Зюзика, беспокоится о своей дочери, чтобы ей с мужем повезло больше.Зюзик приземлился, мы переплели кончики хвостов в знак приветствия.- Все объяснения потом, очень спешу,- сразу сказал я.- Покарауль пока пещеру. Когда вернусь, не знаю, но надеюсь, сегодня. С меня телега пива!- Замётано.Эх, если всё получится, то вечерком выпьем по паре бочек пива. Давно не расслаблялись. Может, ещё кого позовём... Приятелей у меня много. На миг я даже задумался - не обратиться ли к ним за помощью? Не откажут. Тем более в нашей компании я один такой человеколюбивый... то есть, я хотел сказать, гуманный. Потому как мы все человеколюбивые... Только в разных смыслах. Кто-то любит людей в варёном виде, большинство - в жареном (так готовить проще и быстрее, один раз дыхнул - и готово), изысканные гурманы - в сыром да с приправами там всякими. В общем, мигом откликнутся, облетят округу, найдут похитителя, пасть порвут, моргала выколют и так далее.Но вряд ли Лаксимус Сто тридцать восьмой обрадуется участию в этом деле посторонних. И не хочу я ставить под удар друзей. А значит, придётся всё делать самому.* * *...Было у царя-лягушки три сына, и пришло им время жениться. По сложившейся традиции вылезли они на берег, закрыли глаза и стали прыгать. На какую лягушку лягушка запрыгнет - та и станет его женой.Прыгнул, закрыв глаза, старший сын, прыгнул ещё, и ещё, и ещё... пока не почувствовал под собой желанное лягушачье тело.Потом прыгнул средний сын, долго прыгал, уже даже подглядывать начал, когда наконец повезло и ему.Пришла очередь младшего, по имени Лягух. Зажмурил он глаза и ка-а-к прыгнул!- А-а-а! Снимите с меня эту гадость!Открыв глаза, младший сын увидел отвратительную белизну кожи на человеческой ноге.Кричала принцесса, гуляющая со служанками возле королевского пруда. Принцесса, на чью ступню запрыгнул несчастный Лягух.Младший сын поспешно спрыгнул с ноги принцессы, вытер лапы о траву, пытаясь избавиться от мерзкого ощущения, оставшегося от прикосновения к человеческой коже, и попрыгал прочь....Долго блуждал он, не решаясь возвращаться с позором. Но темнело, в незнакомых местах становилось страшно, и попрыгал он обратно, к родному пруду.Родные братья, к тому времени уже разобравшиеся с вопросами женитьбы и супружескими обязанностями, с нетерпением поджидали его. Лягух стоически выслушал издевательства и шуточки в свой адрес, не отвечая на них, и удалился спать на любимый камышовый листочек...Но недолго горевал младший сын. Потому как пришла к нему фея-лягушка и квакнула:- Я могу помочь твоему горю.- Как? - квакнул он в ответ.- Эта принцесса - не простая, а заколдованная. Если ты поцелуешь её, то принцесса превратится в прекрасную лягушку!- Но как это сделать?- Я помогу тебе. Я превращу тебя в человека... Но ровно на один год. За этот год ты должен добраться до принцессы и поцеловать её.И превратился младший сын царя-лягушки в человека. А поскольку он был умной лягушкой, то не побежал сразу целовать принцессу, а решил сначала разузнать всё поподробнее, как к принцессе подобраться-то лучше. Походив-погуляв по городам и сёлам, он узнал, что принцессы неравнодушны к рыцарям. И стал он тогда рыцарем. Особенно прославиться, впрочем, не сумел, но для этого и времени было недостаточно. До превращения обратно в лягушку оставалось совсем немного, когда Лягух отправился покорять сердце принцессы...* * *И вот я увидел их. Принцессу я узнал сразу, к её спутнику пришлось приглядеться. Никакой он не маленький и плюгавенький, как говорил король. Вполне нормальный рыцарь. Если бы не шрам на щеке, я бы засомневался, он это или не он.Меня они не видели - я летел слишком высоко. Зато я их видел отлично - драконьему зрению завидуют орлы.И что теперь делать? Как поступить? Сделать, как хочет король? И никаких проблем... Но смогу ли я убить человека? Хм... рассмотрим пока с технической стороны. Рыцарь и принцесса идут по лесу. Судя по доносящимся обрывкам разговора - принцесса чем-то возмущается, а рыцарь пытается её успокоить. Лес довольно густой. Приземляться в нём весьма неудобно, учитывая мои размеры. Пока приземлюсь - они убегут. Вряд ли станут дожидаться, пока я сяду перед ними. Главное оружие дракона - огонь. Но как им воспользоваться в лесу, когда два человека держатся рядом, одного из них надо убить, а второй не должен пострадать? Чтоб ни одной волосинки не упало. А если моё пламя над её головой пройдёт - какая там волосинка, вообще лысой останется. Не знаю, как король, а принцесса мне этого точно не простит. Будет требовать моей крови. А что для короля важнее - какой-то дракон или мир в семье? Так что мне надо быть очень деликатным. Эх, и почему я теряю рассудок, когда превращаюсь в человека? В человеческом облике было бы намного проще подобраться к ним.В общем, я пришёл к выводу, что атаковать сейчас бесполезно. Огнём не воспользуешься, надо приземляться - а в густом, лесу моя манёвренность крайне низка. И если этот рыцарь не дурак, в бой не полезет, прятаться будет вместе с принцессой. Так что ничего мне не светит. Это хорошо. Есть повод отложить нападение - и ещё подумать, как выкрутиться из ситуации.* * *- Я устала! Когда мы наконец придём? Сколько можно идти?! Я должна отдохнуть!- Но, милая, мы отдыхали десять минут назад...- Не спорь со мной! Любой нормальный рыцарь ездит на лошади!На это Лягуху нечего было ответить. Лошади боялись его - видимо, чувствовали колдовство. Поэтому приходилось быть рыцарем без лошади.- Мне уже надоел этот лес, мне надоело идти, и ты мне тоже надоел!Лягух тихо вздохнул. Не прошло и получаса с того момента, как они покинули дворец, а принцесса уже начала капризничать. И сейчас Лягух сильно жалел о том, что не поцеловал принцессу прямо там, во дворце. Терпение его было на исходе.«Скорей бы уж превратить её в лягушку,- думал он,- Посмотрю, как ты заквакаешь».- Ну хорошо, милая, давай отдохнём...- Почему ты не взял с собой кресла? Почему я должна сидеть на траве?Лягух уже и не пытался объяснить, что кресла таскать с собой весьма неудобно. Любое возражение приведёт лишь к ещё большему возмущению.Придётся потерпеть. План Лягуха был прост. Увести принцессу из города, поцеловать, дождаться, когда она превратится в лягушку, с нею в руках двинуться обратно. Потом закончится действие заклинания, превратившего Лягуха в человека, и они в виде лягушек вернутся в пруд. Всё просто, требуется сущая мелочь - поцеловать принцессу...- Ты сиди здесь, а мне надо отлучиться...- произнесла принцесса приказным тоном. И куда-то пошла, проворчав: - Если бы я знала, каких удобств лишаюсь...Рыцарь поспешно развязал мешок и принялся рыться в нём. Извлёк несколько книг.«Как соблазнить принцессу за пять минут» вернулась обратно в мешок, «Как затащить принцессу в постель» последовала за ней.А вот и то, что он искал: «1000 и 1 способ поцелуя».Лягух зашуршал страницами в поисках ответа наважный для него вопрос. Фея не уточнила, а сам он не догадался спросить, куда именно нужно поцеловать принцессу для того, чтобы она превратилась в прекрасную лягушку. Может, достаточно просто чмокнуть её в щёчку? Или в ушко, например. Или требуется страстный поцелуй в губы? Или же... ещё куда?Лягух проштудировал книгу от и до, но не нашёл ничего, что подсказало бы ответ. Сейчас он листал наугад в тщетной надежде увидеть то, что не замечал раньше.Возле уха зажужжал комар. Лягух инстинктивно дернул головой вбок, высунул длинный язык, которым поймал комара, и втянул его в рот. Лягух проглотил насекомое.«Вкуснятина какая,- подумал он.- Хорошо, что фея догадалась сделать мне такой язык. С виду - обычный, человеческий, а при необходимости удлиняется».Послышался шорах в кустах - принцесса возвращалась. Лягух поспешно спрятал книгу в мешок...* * *Я летел. Махал крыльями что было сил. Нельзя надолго оставлять рыцаря и принцессу наедине. Но и отлучиться пришлось...Я прекрасно видел, как рыцарь съел комара. И понял, что без магии здесь не обошлось. Значит, срочно требуется консультация мага. А кто из моих знакомых лучше всего разбирается в магии? Правильно, потомственная колдунья, знахарка, ведьма, тёща моего лучшего друга Зюзика, Марь Иванна. В своей пещере она даже магический салон открыла. Драконихи частенько наведывались к ней погадать, будущее узнать, за зельями там разными, приворотными например.Я даже не знаю, чего Марь Иванна сюда перебралась, там у неё такая клиентура была!Марь Иванна встретила меня подозрительно радушно.- Заходи, заходи, будь как дома. Как там зять мой непутёвый?- Нормально, Марь Иванна. Я тут это... за советом пришёл. По магической части.- О, тут я тебе всегда помогу, рассказывай...Я рассказал.- Хм... довольно интересно... забавный случай. Но ничего, сейчас попробуем в Золотое Корыто посмотреть.- Куда?- В Золотое Корыто. Штука такая, магическая. Будущее в ней можно углядеть. Или прошлое. Или настоящее. Кому что надо...Марь Иванна притащила Золотое Корыто.- И что, даже будущее узнать можно? - удивился я.- Ну не так чтобы во всех деталях... Будущее, за некоторыми исключениями, многовариантно. Хотя с год назад был у меня случай... Решила я своё будущее узнать. И вдруг оказалось - надо кое-что предпринять... И чёткая цепочка событий выстроится, нерушимая. Которая приведёт к очень хорошему результату... Подумала я, кое-что придумала... вовремя подсуетилась, и всё! Начало сбываться.- И когда результат будет? - из вежливости поинтересовался я.- Скоро, скоро будет... я, правда, всех деталей не знаю, не увидела... но главное - это результат. Немного осталось, скоро узнаю, правильно ли я всё сделала... Но что-то мы отвлеклись. Помолчи немного, мне надо сосредоточиться. Молчи и смотри в Корыто.Я смотрел в Золотое Корыто, смотрел, смотрел... И вдруг увидел. Перед моими глазами возникла красочная, объёмная картина. Не просто картина - я даже звуки и голоса слышал, запахи чувствовал.Пруд какой-то, лягушки. Кваканье, которое я каким-то образом понимал. И некая лягушка-фея, пообещавшая какой-то лягушке превратить её в человека. И что, если она в образе человека поцелует принцессу, та превратится в прекрасную лягушку.Потом всё исчезло. Некоторое время я тупо смотрел на дно Золотого Корыта. Затем спросил:- Это что, на самом деле было?- Золотое Корыто не врёт,- ответила Марь Иванна.- Оно может не ответить на вопрос, может чего-то не показать. Но если оно что-то показывает, то это - правда.- Значит, этот рыцарь - лягушка? Лягушка, которую фея на год превратила в человека?- Ты сам всё видел,- уклонилась от ответа Марь Иванна.- Я тут ничего не могу добавить.- Вот оно как, оказывается...Я задумался. И тут же гениальное озарение посетило меня. Я понял, как убить двух зайцев одним выстрелом. И принцессу спасти, и лягушку-рыцаря не убивать, и чтобы король был доволен.- Марь Иванна... мне лягушка нужна. Поможете?- Зачем тебе лягушка? Я объяснил.- А, понята. Тебе повезло. Ко мне в пещеру как раз недавно одна забрела, всё выгнать не могу. Сейчас объясню ей, зачем она тебе понадобилась... думаю, согласится не раздумывая.Так оно и оказалось. Тёща Зюзика загнала бедную лягушку в угол и рассказала ей мой план. Лягушка действительно не возражала. Настолько, что запрыгнула мне на лапу. Мы вышли из пещеры и поднялись в воздух...Я летел обратно, а в мозгах крутилась мысль, что здесь что-то не так. Подозрительное радушие Марь Иванны. Сеанс провидения, за который она даже платы не взяла. Оказавшаяся как нельзя более к месту лягушка. Которая понимает язык драконов. Что-то здесь не то...Но идея была гениальной, и я был уверен, что осуществлю её.«Как же тебя дальше-то целовать?» - подумал Лягух. К этому времени он уже галантно поцеловал пальчики, чмокнул милостиво подставленную щёчку... Ни первый, ни второй вариант не прошли. Похоже, придётся целовать в губы... Но принцесса на это не настроена. И вряд ли настроится раньше, чем выберется из леса. Что совсем не входило в планы Лягуха. Что же делать?- Может, поспишь? - с надеждой предложил Лягух, размышляя о том, что спящую принцессу поцеловать будет проще.- Здесь?! - возмутилась принцесса.- Ты мне обещал нормальную постель.«Может, огреть её по башке чем-нибудь тяжёлым? - подумал Лягух.- И, пока она будет без сознания, поцеловать... Фея ничего не говорила о том, что принцесса должна быть в сознании во время поцелуя».Некоторое время Лягух обдумывал этот вариант. Удобно, конечно... но гарантий результата нет. Как, впрочем, и неизвестно, подействует ли поцелуй, если принцесса будет спать. Правда, можно ещё связать...«Не буду спешить,- решил наконец Лягух.- Попробую ещё мирными способами. Если не получится... Тогда придётся идти на крайние меры».- Впрочем, что-то я и вправду устала,- произнесла принцесса.- Пожалуй, прилягу...Они шли через лес уже не первый час, и изнеженная принцесса успела устать настолько, что готова была уснуть прямо на земле.Лягух, естественно, не возражал. Терпеливо дождавшись, когда дыхание принцессы станет ровным и спокойным, он приступил к делу.Сначала поцеловал её в оба уха. Потом - в лоб, в виски, в обе щеки, в шейку. И, наконец, в губы. Очень легко и быстро, чтобы не разбудить.Выждал несколько минут. Ничего не происходило.«Придётся целовать дальше»,- подумал Лягух и полез в мешок за книгой. Над головой раздался шум, будто стремительно падало что-то небольшое, но тяжёлое.Посмотреть вверх Лягух не успел. Это что-то упало ему на голову, и он потерял сознание...Когда Лягух открыл глаза, первое, что он увидел,- сидящую перед ним лягушку. Симпатичную, на его взгляд.- Ква,- сказала лягушка.- Ква,- ответил Лягух, который, несмотря на дикую боль в голове, начал понимать, что чудо произошло и принцесса превратилась в прекрасную лягушку.С трудом он поднялся на ноги. Рядом валялось толстое бревно, которое, похоже, и упало на него.- Ква,- произнес Лягух.Наклонился и посадил лягушку на ладонь, поднёс к лицу, внимательно рассмотрел. Лягушка и правда была отменной красавицей.- Ква,- ласково сказал Лягух. И с удовольствием поцеловал её в красивую мордочку...И вновь я лечу со всех крыльев. В моих лапах - спящая принцесса. Надо быстрее доставить её в город, пока не проснулась. Замена принцессы на лягушку прошла идеально. Теперь Лягух будет уверен, что та лягушка - и есть бывшая принцесса. Скоро он обретёт настоящий облик, и они вернутся в пруд. Королю скажу, что убил рыцаря. Всё равно тот скоро станет лягушкой, и вряд ли кто-то когда-то увидит его в образе рыцаря. Принцесса вернётся во дворец. Все будут довольны и счастливы.В том числе и я - смогу вернуться в любимую пещеру, к любимым книгам. Там меня ждёт тишина и покой. То, что мне и надо.Сейчас доставлю принцессу к городским воротам и вернусь в пещеру. Главное - успел обернуться до темноты. Запрусь в пещере, пережду там полнолуние в образе страшного и кровожадного монстра - человека. И продолжу тихую, спокойную жизнь...* * *По коридорам дворца шла смазливая служанка. Вслед ей неслись непристойные шуточки и предложения.- Я вас всех запомнила,- бурчала под нос служанка.- Вы сполна получите... всех повещаю...Мужская ладонь с размаху хлопнула по мягкому месту.- Этого - на кол посажу...- пробормотала под нос служанка.Кто-то ущипнул за то же место.- Четвёртую...- Эй, киса, куда спешишь? Пойдём со мной!- Крокодилам скормлю... развелось дармоедов... откуда их столько в моём дворце?Наконец служанка выскочила во двор. Там уже было попроще, и вскоре ей удалось добраться до городских ворот. Там к ней, изнывая от безделья, попытались пристать стражники. Добавив ещё двоих в чёрный список, служанка выскользнула за ворота.Отойдя на достаточное расстояние, она уже не сдерживалась, возмущаясь во весь голос:- Бездельники... дармоеды... со всеми разберусь!..Если бы дворцовые слуги и стражники узнали, с кем флиртовали, то уже бросились бы бежать, даже не собрав вещи.Под видом служанки незаметно покинул дворец его величество Лаксимус Сто тридцать восьмой. Помог амулет, когда-то зачарованный придворным магом по заказу предшественника нынешнего короля, Лаксиму-са Сто тридцать седьмого. Королю надо было повидаться с драконом, узнать, как продвигается дело, и чтобы никто об этом не пронюхал.Вскоре он добрался до пещеры. Воровато оглянувшись - не видит ли кто,- шагнул к порогу...- Ага! - раздался вопль за его спиной.- Так я и знала!Король подпрыгнул от неожиданности, развернулся. На него надвигалась женщина, несколько секунд назад выбежавшая из-за груды камней возле пещеры.- Женщина, вы кто? - поинтересовался король, отступая.- Что вам нужно?- Она ещё спрашивает, мерзавка! Ну я тебе сейчас задам!Его величество юркнул за ближайшую кучу камней.- Женщина, вы меня с кем-то спутали!- Ну да, конечно, спутала! Щас я тебе покажу, как по чужим драконам бегать! Я так и знала, что он не один здесь!Король обежал вокруг кучи, чтобы она снова оказалась между ним и этой странной женщиной. Та побежала за ним.- Я не понимаю, о чём вы!- Ах она ещё и не понимает!Они сделали один крут возле камней, остановились перевести дыхание.- Не зря я тут в засаде сидела, ждала! Ну я тебе сейчас покажу! И зятю моему непутёвому тоже...Женщина вновь ринулась в атаку, король побежал. Они сделали кругов десять и уже запыхались, когда из пещеры показалась голова Зюзика, привлечённого шумом.- О, Марь Иванна, а вы тут какими судьбами?- Щас, погоди, разберусь с этой мерзавкой, потом тебе объясню, какими я здесь судьбами...- Ну ладно, вы тут развлекайтесь, я пойду ещё посплю...- Стоять! Никуда ты у меня не пойдёшь! Сейчас тебе будет показательный урок на тему: «Измена и её травматические последствия»!Тут до короля начало что-то доходить, и он поспешно принялся стаскивать с пальца зачарованное кольцо. Воспользовавшись замешательством противницы, Марь Иванна совершила гигантский прыжок, в полёте схватив огромный камень, который и обрушила на голову короля.Тот повалился на землю, кольцо слетело с пальца.- Не поняла! Что это за хмырь? - изумилась Марь Иванна.- А где эта девица?- Это не хмырь, Марь Иванна, это король, Лакси-мус Сто тридцать восьмой.- Король? Хм... а я смотрю - симпатичный такой мужчина, видный... А он женат?- Марь Иванна, я, конечно, знал, что вы не интересуетесь политикой, но чтобы настолько... Его величество был женат, но, к сожалению, овдовел года два назад.- Хм... Это интересно... Такой красавец мужчина не должен быть один...- Марь Иванна, вы не о том сейчас говорите. Сейчас надо думать о том, что с трупом делать.- С трупом? Ой, точно, он же того... Не рассчитала я удар... А зачем с ним что-то делать? Пусть себе валяется... Кому он мешает?- Нельзя, Марь Иванна. Короля хватятся, начнут искать... Вдруг кто-нибудь его здесь найдёт? На кого падёт подозрение?- На дружка твоего, конечно! И что с того?- Люди захотят отомстить.- Ну и пускай мстят, мне-то какое дело?- Он мой друг, Марь Иванна.- И что теперь?Зюзик немного подумал и нашёл убедительный аргумент:- А вдруг он расскажет, как всё на самом деле было?- Да кто его спрашивать-то будет?! С драконами не разговаривают! - Однако голос тёщи звучал не слишком уверенно.- А вдруг спросят?- Ну ладно, давай в пещеру спрячем.- Вонять будет.- Тебе не угодишь! Тут - нельзя, там - нельзя... Ну повоняет, и что с того?- А вдруг в пещеру с обыском нагрянут?- Ни разу не слышала, чтобы в драконью пещеру с обыском заглядывали!- Так ведь и короли ещё так таинственно не пропадали.- И что ты предлагаешь?За спором драконы не сразу заметили, как тело короля вдруг медленно и тихо, стараясь не привлекать к себе внимания, поползло прочь, за каменную кучу.- Уходит! - завопила Марь Иванна.- Зюзик, добивай!- Вы чего, Марь Иванна? Наоборот, надо помочь ему!- Ты уверен, что так будет лучше?Зюзик не нашёлся что ответить. С одной стороны, если король выживет, то не простит драконам нападения на свою венценосную особу. С другой стороны, убийство претило его моральным принципам. К счастью, решать дилемму не пришлось. Тёща нашла выход.- Я знаю, как сделать так, чтобы он остался жив... и не стал нас преследовать.- И как же? - заинтересовался Зюзик.- Надо укусить его. Укушенный драконом сам превращается в дракона!- Вот те на! - Зюзик был изумлён.- Ничего подобного не слышал!- Зато я слышала!- Ни разу не видел дракона, ставшего таковым из-за того, что его укусил дракон...- А ты когда-нибудь видел, что остаётся от человека, укушенного драконом?Зюзик вынужден был признать, что после драконьего укуса от человека обычно остаётся весьма мало, и то, что остаётся, вряд ли способно ещё во что-то превращаться.- Тут аккуратность нужна. Хорошо, что я сейчас в человечьем обличье, могу сделать аккуратный укус.- По-моему, вы что-то недоговариваете,- полувопросительным тоном сказал Зюзик. Тёщино поведение показалось ему весьма странным.- Ничего я не недоговариваю,- ответила тёща, почему-то смутившись и покраснев.- Правда, говорят, есть один побочный эффект... Превращенный в дракона влюбляется в того, кто его сделал таким... если они разного пола... Но это так, слухи...Поспешно схватив руку Лаксимуса, Марь Иванна укусила его за запястье.* * *А потом была свадьба. Меня на неё, правда, не пригласили... ну да я не в обиде. Хоть и благодаря мне его величество Лаксимус Сто тридцать восьмой и тёща Зюзика нашли друг друга.Зюзику на свадьбе не понравилось, он шепнул пару слов королю, тот его понял и разрешил покинуть торжество, выделив пару телег с пивом и три - с закусками. И мы с Зюзиком вдвоём отпраздновали славное событие.До самого утра мы пили пиво из бочек, закусывали чипсами, травили анекдоты - в основном пошлые - да подумывали поискать молодых дракониц лёгкого поведения... На последнее Зюзик так и не решился. Всё равно отметили славно. Хоть наутро и голова болела, а пиво закончилось...В жизни королевства мало что изменилось. Народ даже и не догадывается, что ими правят драконы. Король стал таким же драконом, что и Марь Иваннна, - то есть превращающимся в человека по своему желанию. Поэтому обычно они - люди. Лишь иногда по ночам, под покровом темноты, покидают дворец, оборачиваются в драконов и летают, летают, летают...Новоявленная королева Марь Иванна в одиночестве прогуливалась возле пруда. Убедившись, что рядом нет любопытных глаз, она подошла к пруду, к самой кромке воды. Из зарослей камыша выбралась фея-лягушка.- Ну как? - поинтересовалась Марь Иванна.- Всё отлично,- ответила фея.- Они любят друг друга. Моя дочь с детства была влюблена в Лягуха. Но ты же знаешь наши принципы. Ей ничего не светило. А теперь благодаря тебе...- Да уж, ловко я придумала с принцессой. Что если он поцелует принцессу, то она станет прекрасной лягушкой. Знала, что он поверит.- Лягух такой... слегка наивный. Грех было не воспользоваться. Он до сих пор уверен в том, что женат на бывшей принцессе. Моей дочери повезло - попала в царскую семью. Благодаря тебе.- Ну я своё получила... А всё благодаря Золотому Корыту. Как увидела тогда, что стоит предпринять какие-то действия в нужную сторону, так всё потом удачно сложится... Вот, подсуетилась, такой план придумала. Там, в Золотом Корыте, я видела, что в случае похищения принцессы рыцарем король обратится к приятелю Зюзика, потому что тот живет ближе всех ко дворцу... И остальные варианты событий.- И не говори, классно ты всё придумала... Послышались голоса - кто-то приближался, и королева быстренько распрощалась с феей-лягушкой.- Увидимся ещё,- прошептала она на прощанье. И поспешила во дворец.Андрей Варнавский.

Ключевые слова: Король дракон рыцарь принцесса фея лягушка планирование

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