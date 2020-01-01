Драконья работа

Сделано_в_СССР Просмотров: 75 Комментарии: 0 +4 Вчера, 12:12 by

Дракон Олли, стараясь не слишком громко цокать когтями по черепице, выбрался на крышу. В одной лапе он сжимал фарфоровый кофейник, в другой — коробку с печеньем.Погода стояла прекрасная: ветерок стих, а частые звёзды в небесах не предвещали дождя.— Ты уже здесь, друг мой? — дракон повертел головой: его глаза ещё не привыкли к ночной темноте.— Здесь, здесь, — отозвался молодой, но очень уставший голос. — Кофе?— Ага! Кстати, у нас ещё и печеньки есть. Принцесса Лили прислала подарочек, — дракон, усевшись на крыше рядом с человеком, аккуратно разложил вокруг себя изумрудный чешуйчатый хвост и поправил цветок за ухом. — А у тебя что?— Да как обычно, — его приятель расстелил на черепице платок и принялся выставлять угощение. — Сливки. Хлеб. Яблочный джем. Орешки.— О, орешки! — обрадовался Олли. — Обожаю!Из-за часовой башни вышла луна, и человек, задрав голову, цокнул языком:— Светло-то как…— Ничего, — дракон махнул лапой. — Не увидят. Можем начинать.Они переглянулись, вздохнули и хором выпалили:— А-а-а, как же меня всё достало!Дракон разлил кофе по чашечкам, щедро сдобрив сливками каждую порцию. Его приятель в это время намазал джемом две краюшки хлеба и протянул одну из них Олли:— Ну, давай. Твоя очередь.Тот взял угощение, отхлебнул из чашечки кофе и расплылся в блаженной зубастой улыбке:— Эх, вот всегда бы так... А они, понимаешь, ходят и ходят. Ни днём, ни ночью покоя нет. Вчера аж три рыцаря пришло. И все не по форме. У одного доспехи ржавые. Второй без меча. Третий коня в трактире забыл, а в каком — не помнит. У самого хмель из головы не выветрился, идёт, шатается… А ты ж знаешь, я пьяных не люблю.— У меня тоже не лучше. Этот закон прими, тот — отмени. За неделю три заговора во дворце. Причём, один из них родная матушка состряпала. А министр все уши прожужжал: женитесь, мол, ваше величество. А на ком я женюсь? Ни одной приличной принцессы в округе нет.Олли протянул ему печеньку:— Не грусти, величество, найдём ещё тебе невесту. Но искать придётся долго. Нынешним принцессам всё балы да пиры подавай. Я говорю: ну посмотри на себя, дурёха, ты же будущая королева! Как страной управлять будешь? Казну растранжиришь, а потом сосед войной придёт, и всё! А им одно ухо влетает, в другое вылетает…— Кстати о соседе… — молодой король подлил себе ещё кофе. — Таки собирается.— Войной?— Войной.— Ну-ну, не переживай, — Олли похлопал его по плечу. — Мы ему меня покажем, он сразу в штаны наложит. Хочешь, могу тебя покатать даже? Полетаешь над его столицей. А глашатай пусть кричит, мол, наш король, покоритель драконов, приказывает тебе, супостат, сдаться, а не то останется от тебя кучка пепла. А я огнём дыхну для наглядности.— Ой, фпафибо, друфг, — король, не успев прожевать одну печеньку, уже тянулся за следующей.Всё-таки принцесса Лили отлично готовила; эх, жаль, что она уже замужем, а то за такое печенье можно было бы и жениться.Ночную идиллию нарушил громкий крик снизу:— Эй, дракон! Выходи!!!Король от неожиданности подавился печеньем и закашлялся. Олли аккуратно постучал его по спине, а потом, воздев очи к звёздному небу, простонал:— Ну, начало-о-ось…— Выходи-и-и!Олли попытался встать.— Сиди, — король ухватил его за хвост. — Ну куда ты пойдёшь? Ночь на дворе. Имеешь полное право не отвечать. Ишь, распоясались! Ты им что, круглосуточный дракон?— Ну, если ты дозволяешь не ходить…— Дозволяю! Давай ещё по кофейку.Луна уже прокатилась по небу и зашла за оружейную башню, а рыцарь всё продолжал орать.Вскоре к нему подъехал второй — на гнедом жеребце. А потом третий — с высоким плюмажем на шлеме и очень противным голосом.— А ты не хочешь расписание работы повесить? — предложил король.— Так висит, — Олли вздохнул. — Они читать не умеют, представляешь?— Вот остолопы.Со стороны старого моста показалась карета, запряжённая парой лошадей. Она остановилась у входа. Лакей, спрыгнув с запяток, открыл дверцу, откинул складные ступеньки, и на мостовую спустилась белокурая девушка в пышном розовом платье.— Кто это? — король опасно свесился с крыши, и дракон придержал его за край плаща.— Принцесса Клара. Тебе не подойдёт.— Почему это?Олли покачал головой:— Глупая очень. Красивая, но глупая.— А-а-а, тогда ну её, — король сунул руку в коробку, но пальцы ухватили только пустоту: печенье закончилось.Рыцари, посовещавшись между собой, пропустили принцессу Клару вперёд, а сами выстроились за ней в очередь.— Три-четыре! — скомандовала принцесса, взмахнув рукавами, и нестройный хор мужских голосов завопил громче прежнего:— Эй, дракон! Выходи!!!В часовой башне зажёгся свет, и король поморщился:— Вот негодяи… министра разбудили. Сейчас состряпает новый указ, пойдёт подписывать, увидит, что меня нет — весь дворец на уши поставит. Боюсь, мне пора...— Мне тоже, — дракон кивнул на очередь и взял в лапу опустевший кофейник. — Ну ты это, заходи ещё.— Непременно. Эх, собачья у нас с тобой работа!— Драконья, — поправил Олли, улыбаясь.— Слушай, а тебе никогда не хотелось заняться чем-нибудь другим? Сменить обстановку...— Так я уже, — усмехнулся дракон. — Ещё при твоём покойном батюшке. В холодной пещере сидеть намного хуже было, веришь? И туда тоже шастали все, кому не лень. Только ещё и сражаться хотели, а я, знаешь ли, воевать не люблю. Да и королевству опять же от меня сплошная польза: сколько туристов к вам приезжать стало, а?Он поправил на груди латунный знак отличия, на котором было выбито: “Брачное агентство Олли и Ко: соединяем рыцарей и принцесс с тридевятого года”, и потопал к чердачной лестнице.— Эй, я всегда хотел спросить, — король задрал голову, глядя на стремительно светлеющее небо, — а что значит “Олли и Ко”?Дракон заглянул в кофейник, будто бы собирался разглядеть ответ в кофейной гуще, пожевал губу, наморщил нос, и всё-таки решился:— А, была не была. Это значит “Оливия и Король”. Это ведь твой батюшка мне работу придумал. В былые времена частенько сюда захаживал, анкеты рыцарей и принцесс проверял, письма рассылал. Хобби у него такое было.— Оливия? Погоди, так ты что же, не дракон, а драконица? — король ошалело вытаращился на неё.— А это что-то меняет? — Олли помрачнела.— Что ты! Нет, конечно! Просто… ты девочка, а я тебя за хвост таскал. Ты уж извини, а?— Можешь и дальше таскать, если очень хочется, — фыркнула драконица, звякнув крышечкой кофейника.Ей вдруг стало очень грустно. Прошлый король тоже не сразу узнал, что “Олли” — это Оливия, а не Оливер. А узнав, клялся, что ничего не изменится. Но всё изменилось. И ночных посиделок с кофе под звёздами не стало — у его величества всё время находились какие-нибудь отговорки. Эх, надо было молчать и дальше… Ну кто её за язык тянул?Звонкий голос короля нарушил гнетущую тишину:— Тогда завтра на том же месте в тот же час?— А ты придёшь? — драконица недоверчиво прищурила жёлтые глазищи. — Не обманешь?— Приду! Но с одним условием.— С каким?— А покатаешь меня на спине? Ты обещала!Олли расцвела:— Ну, конечно. После работы.В этот миг утренний колокол отбил шесть, и над часовой башней показался первый луч восходящего солнца.Автор - Яна Чароит.

Ключевые слова: Дракон рыцари король обещание сказка

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