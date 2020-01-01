Драконья работа

Драконья работаДракон Олли, стараясь не слишком громко цокать когтями по черепице, выбрался на крышу. В одной лапе он сжимал фарфоровый кофейник, в другой — коробку с печеньем.
Погода стояла прекрасная: ветерок стих, а частые звёзды в небесах не предвещали дождя.
— Ты уже здесь, друг мой? — дракон повертел головой: его глаза ещё не привыкли к ночной темноте.
— Здесь, здесь, — отозвался молодой, но очень уставший голос. — Кофе?
— Ага! Кстати, у нас ещё и печеньки есть. Принцесса Лили прислала подарочек, — дракон, усевшись на крыше рядом с человеком, аккуратно разложил вокруг себя изумрудный чешуйчатый хвост и поправил цветок за ухом. — А у тебя что?
— Да как обычно, — его приятель расстелил на черепице платок и принялся выставлять угощение. — Сливки. Хлеб. Яблочный джем. Орешки.
— О, орешки! — обрадовался Олли. — Обожаю!
Из-за часовой башни вышла луна, и человек, задрав голову, цокнул языком:
— Светло-то как…
— Ничего, — дракон махнул лапой. — Не увидят. Можем начинать.
Они переглянулись, вздохнули и хором выпалили:
— А-а-а, как же меня всё достало!
Дракон разлил кофе по чашечкам, щедро сдобрив сливками каждую порцию. Его приятель в это время намазал джемом две краюшки хлеба и протянул одну из них Олли:
— Ну, давай. Твоя очередь.
Тот взял угощение, отхлебнул из чашечки кофе и расплылся в блаженной зубастой улыбке:
— Эх, вот всегда бы так... А они, понимаешь, ходят и ходят. Ни днём, ни ночью покоя нет. Вчера аж три рыцаря пришло. И все не по форме. У одного доспехи ржавые. Второй без меча. Третий коня в трактире забыл, а в каком — не помнит. У самого хмель из головы не выветрился, идёт, шатается… А ты ж знаешь, я пьяных не люблю.
— У меня тоже не лучше. Этот закон прими, тот — отмени. За неделю три заговора во дворце. Причём, один из них родная матушка состряпала. А министр все уши прожужжал: женитесь, мол, ваше величество. А на ком я женюсь? Ни одной приличной принцессы в округе нет.
Олли протянул ему печеньку:
— Не грусти, величество, найдём ещё тебе невесту. Но искать придётся долго. Нынешним принцессам всё балы да пиры подавай. Я говорю: ну посмотри на себя, дурёха, ты же будущая королева! Как страной управлять будешь? Казну растранжиришь, а потом сосед войной придёт, и всё! А им одно ухо влетает, в другое вылетает…
— Кстати о соседе… — молодой король подлил себе ещё кофе. — Таки собирается.
— Войной?
— Войной.
— Ну-ну, не переживай, — Олли похлопал его по плечу. — Мы ему меня покажем, он сразу в штаны наложит. Хочешь, могу тебя покатать даже? Полетаешь над его столицей. А глашатай пусть кричит, мол, наш король, покоритель драконов, приказывает тебе, супостат, сдаться, а не то останется от тебя кучка пепла. А я огнём дыхну для наглядности.
— Ой, фпафибо, друфг, — король, не успев прожевать одну печеньку, уже тянулся за следующей.
Всё-таки принцесса Лили отлично готовила; эх, жаль, что она уже замужем, а то за такое печенье можно было бы и жениться.
Ночную идиллию нарушил громкий крик снизу:
— Эй, дракон! Выходи!!!
Король от неожиданности подавился печеньем и закашлялся. Олли аккуратно постучал его по спине, а потом, воздев очи к звёздному небу, простонал:
— Ну, начало-о-ось…
— Выходи-и-и!
Олли попытался встать.
— Сиди, — король ухватил его за хвост. — Ну куда ты пойдёшь? Ночь на дворе. Имеешь полное право не отвечать. Ишь, распоясались! Ты им что, круглосуточный дракон?
— Ну, если ты дозволяешь не ходить…
— Дозволяю! Давай ещё по кофейку.
Луна уже прокатилась по небу и зашла за оружейную башню, а рыцарь всё продолжал орать.
Вскоре к нему подъехал второй — на гнедом жеребце. А потом третий — с высоким плюмажем на шлеме и очень противным голосом.
— А ты не хочешь расписание работы повесить? — предложил король.
— Так висит, — Олли вздохнул. — Они читать не умеют, представляешь?
— Вот остолопы.
Со стороны старого моста показалась карета, запряжённая парой лошадей. Она остановилась у входа. Лакей, спрыгнув с запяток, открыл дверцу, откинул складные ступеньки, и на мостовую спустилась белокурая девушка в пышном розовом платье.
— Кто это? — король опасно свесился с крыши, и дракон придержал его за край плаща.
— Принцесса Клара. Тебе не подойдёт.
— Почему это?
Олли покачал головой:
— Глупая очень. Красивая, но глупая.
— А-а-а, тогда ну её, — король сунул руку в коробку, но пальцы ухватили только пустоту: печенье закончилось.
Рыцари, посовещавшись между собой, пропустили принцессу Клару вперёд, а сами выстроились за ней в очередь.
— Три-четыре! — скомандовала принцесса, взмахнув рукавами, и нестройный хор мужских голосов завопил громче прежнего:
— Эй, дракон! Выходи!!!
В часовой башне зажёгся свет, и король поморщился:
— Вот негодяи… министра разбудили. Сейчас состряпает новый указ, пойдёт подписывать, увидит, что меня нет — весь дворец на уши поставит. Боюсь, мне пора...
— Мне тоже, — дракон кивнул на очередь и взял в лапу опустевший кофейник. — Ну ты это, заходи ещё.
— Непременно. Эх, собачья у нас с тобой работа!
— Драконья, — поправил Олли, улыбаясь.
— Слушай, а тебе никогда не хотелось заняться чем-нибудь другим? Сменить обстановку...
— Так я уже, — усмехнулся дракон. — Ещё при твоём покойном батюшке. В холодной пещере сидеть намного хуже было, веришь? И туда тоже шастали все, кому не лень. Только ещё и сражаться хотели, а я, знаешь ли, воевать не люблю. Да и королевству опять же от меня сплошная польза: сколько туристов к вам приезжать стало, а?
Он поправил на груди латунный знак отличия, на котором было выбито: “Брачное агентство Олли и Ко: соединяем рыцарей и принцесс с тридевятого года”, и потопал к чердачной лестнице.
— Эй, я всегда хотел спросить, — король задрал голову, глядя на стремительно светлеющее небо, — а что значит “Олли и Ко”?
Дракон заглянул в кофейник, будто бы собирался разглядеть ответ в кофейной гуще, пожевал губу, наморщил нос, и всё-таки решился:
— А, была не была. Это значит “Оливия и Король”. Это ведь твой батюшка мне работу придумал. В былые времена частенько сюда захаживал, анкеты рыцарей и принцесс проверял, письма рассылал. Хобби у него такое было.
— Оливия? Погоди, так ты что же, не дракон, а драконица? — король ошалело вытаращился на неё.
— А это что-то меняет? — Олли помрачнела.
— Что ты! Нет, конечно! Просто… ты девочка, а я тебя за хвост таскал. Ты уж извини, а?
— Можешь и дальше таскать, если очень хочется, — фыркнула драконица, звякнув крышечкой кофейника.
Ей вдруг стало очень грустно. Прошлый король тоже не сразу узнал, что “Олли” — это Оливия, а не Оливер. А узнав, клялся, что ничего не изменится. Но всё изменилось. И ночных посиделок с кофе под звёздами не стало — у его величества всё время находились какие-нибудь отговорки. Эх, надо было молчать и дальше… Ну кто её за язык тянул?
Звонкий голос короля нарушил гнетущую тишину:
— Тогда завтра на том же месте в тот же час?
— А ты придёшь? — драконица недоверчиво прищурила жёлтые глазищи. — Не обманешь?
— Приду! Но с одним условием.
— С каким?
— А покатаешь меня на спине? Ты обещала!
Олли расцвела:
— Ну, конечно. После работы.
В этот миг утренний колокол отбил шесть, и над часовой башней показался первый луч восходящего солнца.
Автор - Яна Чароит.
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Вчера, 12:12 by Сделано_в_СССРПросмотров: 75Комментарии: 0
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