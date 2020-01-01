Настороже

Сделано_в_СССР Просмотров: 40 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:02 by

- Бабушка, ну чего он все стучит? — захныкал Васютка и забрался с ногами на лежанку, опасливо поглядывая на пол.- К метели, наверное, — вздохнула старушка и тоже смерила взглядом половицы, из-под которых вот уже час доносилось постукивание.Здоровенный кот, нежно именуемый детьми Огоньком, а взрослыми просто Рыжим, спрыгнул с лавки и, томно потянувшись, выскользнул за дверь. Отыскав в сенях за сундуком хорошо знакомый лаз, он шмыгнул в подпол.- Чего тарабанишь? — протянул он, глядя, как в тусклом свете, ниточками просачивающимся в щели между половицами, нервно мечется маленький коренастый человечек с густой окладистой бородой. В руках тот сжимал сучковатую палку, которая временами ударялась о доски над его головой.- Ох, неладно что-то. Неспокойно мне, Рыжий! — пожаловался старичок.- Ребятишки пугаются, — снова протянул кот, щуря блестящие в полутьме глаза.- Чует сердце: не меня им бояться надо. Ты сходи, Рыжий, погляди, что там за околицей делается?Кот как-то совсем по-человечески вздохнул и выскочил через продух в скрипучую морозную мглу.Тревожная нынче была пора: время самых длинных и темных ночей, время зимней жатвы. Именно сейчас, когда ослабевшее солнце все больше теряло свою власть, выходила из тайных укрытий вся нечисть, чтобы пополнить кладовые невинными душами.- Ну что там? — спросил домовой, когда Рыжий вернулся.- Холодно и снег, — недовольно проговорил кот, отряхиваясь. - А еще баба какая-то по дороге со стороны леса идет. Небось, ночевать попросится.- Ох, ох, ох,— завздыхал домовой и засуетился еще больше.Он протопал в угол, и принялся там возиться, перекладывая сваленные в кучу вещи. Наконец он извлек небольшой нож с красивой резной рукояткой.- А ножичек-то хозяйский, — с укором заметил кот. - Дед Никита пять раз тебя просил: «Поиграй да отдай».- А я еще не наигрался! — капризно буркнул домовой, одарив Рыжего тяжелым взглядом исподлобья.Бабка Марья как раз вышла в сени зачерпнуть воды из ведерка и краем глаза заметила метнувшуюся тень. Она вздрогнула, пролив часть воды, но потом, поводив взглядом по углам и ничего не увидев, успокоилась и вернулась в дом.А снаружи тонкая белая рука уже взялась за калитку. Дворовый пес хотел подать голос, но вдруг, словно подавившись собственным лаем, закашлялся и заскулив забрался в самую глубь будки.Сидя на сундуке, Рыжий наблюдал за тем, как домовой необычайно проворно вскарабкался по дверному косяку и, размахнувшись, загнал нож в перекладину над дверью.Сгорбленная женщина в темной одежде занесла было ногу, чтобы подняться на крыльцо и остановилась. Она зыркнула на дверь и, злобно шепча что-то себе под нос, развернулась и пошла обратно. Следы ее тут же заметало снегом.- Спать нам сегодня не придется, — сообщил домовой коту, усаживаясь рядом с ним на сундук.Кот не ответил, он пытался языком пригладить шерсть, невольно вставшую дыбом, когда Рыжий почуял существо с той стороны двери.А женщина не уходила. Не спеша брела она вдоль забора, приглядываясь к маленьким оконцам.- Смани-ка наших в светелку, — сказал домовой коту, — мне до печи нужно.В руках он сжимал пучок горько пахнущих трав.- Как я сманю их?- А то не умеешь?- Побьют ведь, — вздохнул кот.- Совсем не убьют, — насел на него домовой.- Сметаны хоть дашь потом?- Да будет тебе сметана.Кот заскреб лапами дверь, и хозяйка приоткрыла ее. Спустя какое-то время раздался грохот и истошный кошачий крик.Домовой уже был у печки. Он, нашептывая древние слова, приоткрыл дверцу и бросил туда веничек трав, чей едкий дым способен был отогнать любую нечисть.Все было готово, когда мимо пронесся кот, мигом переименованы из Рыжего в "блохастого паскудника".Домовой придержал дверь в сени, оставляя помощнику шанс на спасение.- Что хоть сделал? — спросил домовой у кота, когда они оба вернулись в подпол.- Прялку опрокинул, — отозвался Рыжий, вылизывая ушибленный брошенным сапогом бок.- Молодец, — крепкая рука потрепала рыжую голову.Вскоре дом затих и погрузился в сон. К рассвету где-то далеко, на другом конце деревни жалобно и протяжно взвыли собаки.- Видать, пустил кто-то на ночлег, — вздохнул домовой, ставя перед товарищем полную миску сметаны.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Бабушка кот зимняя жатва нечисть лес бабка домовой сказка

Другие, подобные истории: