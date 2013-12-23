Свет мой, зеркальце...

Estellan Просмотров: 33 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 07:37 by

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- Свет мой, зеркальце...- Че?- Что, «че»?! Дослушай сперва. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду...- Не нарывалась бы ты на правду, бэйби. Мой тебе совет.- Да ты дашь мне досказать или не дашь?! Да всю правду доложи – я ль на свете всех белее...- Всех белее краски «Снежка» польского производства. Гыгы.- (стиснув зубы) Всех румяней и милее?!- Ты точно правду сейчас хочешь?- Да! Какой бы горькой она ни была!- Ты прекрас....- Фуу-уух. Камень с души...- Ты прекрасно сама все знаешь! Чего спрашиваешь, а?- (надув губы) Ну скажиии!!!- Не скажу!- Я вытру тебя. Хочешь?- Конечно вытрешь. Чтоб отпечатков не оставлять. Чтоб не подумали, что ты у зеркала самоутверждалась.- А вот у меня колечко тут...- Стырила где-то? Поздравляю.- Принц подарил! Хамло ты, а не зеркало.- Да нуу? Фигассе. Принцы у нас какие щедрые. Кому попало...- Тиха!!! Я не досказала. Колечко с алмазом. Щас кто-то царапин не оберется. Или разрезан будет на маленькие квадратики! И на глобус поклеен! И на дискотечке из-под потолка будет лучики пускать!! Гыгы. Глаз от лампы не отводить будет! Будешь говорить?- Буду. Шантажистка... Чего говорить-то?- Говори! Всю правду доложи! Я ль на свете...- Окей. Ты прекрасна. Спору нет. Несмотря на прыщи. Хыыыы!!! И усики пробиваются! Бугагагааа... А накрашена-то как, накрашена!!! Деревня Малые Битюги – красим в три слоя, чтоб дождем не пробивало и от солнца не выгорало! Гаааааа!!! А прическа... Хахаха! Держите меня семеро – разобьюсь щас!! Лондон, дождь – прически нету! Нью-Йорк, ветер – прически нету! Париж, снегопад – капюшон! А под капюшоном – прически нету! Хыыыы. Ваш парикмахер бросил свое дело и запел: «Аллааааа, что делаешь, Аллааааааа»?- Заткнись!!!!!!!! Вот он алмазик!!! Другую правду говори!!!- Балиииннн. Ты прекрасна. Нет тебя красивей! Нету и все тут! Белей белил, румяней румян. Я в восторге!!! И куда мужики смотрят?!- Спасибо тебе, зеркальце. Спасибо. Ложись ко мне в сумочку. Будешь там спать-почивать...- Твои подбородки считать.- Че?- Ниче-ниче! Я о своем. Тебе послышалось. Красота ты негуманоидная!- Какая?- Неземная красота, говорю. Не-зем-на-я!Автор - frumich.