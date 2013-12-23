Свет мой, зеркальце...- Свет мой, зеркальце...
- Че?
- Что, «че»?! Дослушай сперва. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду...
- Не нарывалась бы ты на правду, бэйби. Мой тебе совет.
- Да ты дашь мне досказать или не дашь?! Да всю правду доложи – я ль на свете всех белее...
- Всех белее краски «Снежка» польского производства. Гыгы.
- (стиснув зубы) Всех румяней и милее?!
- Ты точно правду сейчас хочешь?
- Да! Какой бы горькой она ни была!
- Ты прекрас....
- Фуу-уух. Камень с души...
- Ты прекрасно сама все знаешь! Чего спрашиваешь, а?
- (надув губы) Ну скажиии!!!
- Не скажу!
- Я вытру тебя. Хочешь?
- Конечно вытрешь. Чтоб отпечатков не оставлять. Чтоб не подумали, что ты у зеркала самоутверждалась.
- А вот у меня колечко тут...
- Стырила где-то? Поздравляю.
- Принц подарил! Хамло ты, а не зеркало.
- Да нуу? Фигассе. Принцы у нас какие щедрые. Кому попало...
- Тиха!!! Я не досказала. Колечко с алмазом. Щас кто-то царапин не оберется. Или разрезан будет на маленькие квадратики! И на глобус поклеен! И на дискотечке из-под потолка будет лучики пускать!! Гыгы. Глаз от лампы не отводить будет! Будешь говорить?
- Буду. Шантажистка... Чего говорить-то?
- Говори! Всю правду доложи! Я ль на свете...
- Окей. Ты прекрасна. Спору нет. Несмотря на прыщи. Хыыыы!!! И усики пробиваются! Бугагагааа... А накрашена-то как, накрашена!!! Деревня Малые Битюги – красим в три слоя, чтоб дождем не пробивало и от солнца не выгорало! Гаааааа!!! А прическа... Хахаха! Держите меня семеро – разобьюсь щас!! Лондон, дождь – прически нету! Нью-Йорк, ветер – прически нету! Париж, снегопад – капюшон! А под капюшоном – прически нету! Хыыыы. Ваш парикмахер бросил свое дело и запел: «Аллааааа, что делаешь, Аллааааааа»?
- Заткнись!!!!!!!! Вот он алмазик!!! Другую правду говори!!!
- Балиииннн. Ты прекрасна. Нет тебя красивей! Нету и все тут! Белей белил, румяней румян. Я в восторге!!! И куда мужики смотрят?!
- Спасибо тебе, зеркальце. Спасибо. Ложись ко мне в сумочку. Будешь там спать-почивать...
- Твои подбородки считать.
- Че?
- Ниче-ниче! Я о своем. Тебе послышалось. Красота ты негуманоидная!
- Какая?
- Неземная красота, говорю. Не-зем-на-я!
Автор - frumich.
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Сегодня, 07:37 by EstellanПросмотров: 33Комментарии: 1