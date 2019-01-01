Одеялко (Пятничная рассказявка №334)Посреди ночи Олега разбудил толчок в бок.
— А?
Он открыл глаза и закричал. На него смотрела жуткая волосатая морда с длинными клыками.
— Не кричи, люди спят, — заявила морда и приложила к пасти коготь, — орет он посреди ночи.
— Ты кто? — Олег решил, что если монстр владеет речью, то впадать в панику рано и можно договориться.
— Подкроватник я, — чудовище шмыгнуло носом, — ты почему ноги под одеялком спрятал? Ну-ка, давай, высовывай одну.
— Зачем?
— Как это, зачем? — морда возмутилась, — Ты ножку - ап! А я её - кусь! И съем.
— А, хитрый какой! Не-а, не буду.
Монстр покачал головой.
— Какой ты плохой, однако. Спрятал ноги, а я теперь сиди голодный. А ну, давай ногу! Быстро!
— Вот прям сейчас, — Олег показал чудовищу язык и принялся старательно ногами подтыкать одеяло, — фигу! Я тебя помню, ты меня все детство изводил, сожрать хотел. Ну, уж дудки. Не дамся.
— Не изводил, а проверял. Ждал, пока вырастешь. Уж больно ты тощий был. А сейчас — самое то. Большой, упитанный, вкусненький! Ням-ням.
Чудовище причмокнуло и вдруг заорало:
— Давай ногу, негодник! Я есть хочу!
Олег только плотнее закутался и скорчил довольную рожу.
— И мне, и мне! — запищал от шкафа тоненький голос, — Мне левую ногу, пожалуйста.
— Это еще кто? — спросил Олег Подкроватника.
— Шкафнище, — махнуло лапой чудовище, — тоже голодный.
— Да, да, да, — топоча маленькими лапками, по Олегу пробежал мохнатый комок, — очень, очень голодный. Ну, будь человеком, высунь ногу, а?
— Нет!
— И мне, — пробасил кто-то рядом, — и мне ногу.
— А ты еще кто?
— Холодильничий, — вздохнул кто-то горестно.
— В холодильнике живешь?
— Нет, за ним. А там пыльно, между прочим.
— Он его каждую ночь открыть пытается, — пожаловался Шкафнище, — от того холодильник и гудит по ночам. Только у него ничего не получается.
— Это потому, что есть очень хочется.
— Ты это, — Олега в бок осторожно потыкал Подкроватник, — будешь из-под одеялка показываться?
— Не дождетесь.
Все три монстра горестно вздохнули. Рядком сели на краю кровати, свесив лапы.
— Может, в третью квартиру сходим? Там вроде мальчик живет лет десяти. Вкусный с виду, — предложил Холодильничий.
— Они кота завели, — Шкафнище махнул лапой, — без вариантов.
Они еще раз вздохнули хором.
— У тебя под кроватью носков не завалялось? Хоть перекусить бы.
— Ага, как же. Вот этот, — Подкроватник ткнул в Олега пальцем, — вчера уборку делал. Всё, что нажито непосильным трудом, выгреб! Три носка, три монетки по пять рублей, три комка бумаги, импортной, между прочим. Ручка шариковая. Тоже три.
— Опять голодными спать, — Шкафнище заплакал, утирая слезы краем простыни.
— Эй, вы, — Олег позвал монстров, — сильно есть хотите?
— Угу…
— Если пообещаете не есть меня, я вам по бутерброду сделаю.
— С маслом?
— С колбасой?
— С чаем?
— Со всем сразу.
Чудовища посовещались, долго спорили, кричали “не по правилам!”, чуть не подрались. Но, в конце концов, пришли к решению.
— Мы согласны. Но только сегодня! Завтра, если высунешь ногу из-под одеялка — съедим.
— Ладно уж.
Олег откинул одеяло, встал и повел монстров на кухню. Жалко ему, что ли, трех бутербродов? Тем более, этих ужастиков он знал с детства. А родных монстров надо подкармливать и лелеять. Чтобы вместо них не завелись незнакомые монстры — неврозы, панические атаки и депрессии. Таких прогнать сложно, а от своих всегда поможет одеялко.
Автор: Александр Котобус Горбов.
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Сегодня, 12:03 by ЛетягаПросмотров: 24Комментарии: 0
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