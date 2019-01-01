Одеялко (Пятничная рассказявка №334)

Летяга Просмотров: 24 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 12:03 by

Посреди ночи Олега разбудил толчок в бок.— А?Он открыл глаза и закричал. На него смотрела жуткая волосатая морда с длинными клыками.— Не кричи, люди спят, — заявила морда и приложила к пасти коготь, — орет он посреди ночи.— Ты кто? — Олег решил, что если монстр владеет речью, то впадать в панику рано и можно договориться.— Подкроватник я, — чудовище шмыгнуло носом, — ты почему ноги под одеялком спрятал? Ну-ка, давай, высовывай одну.— Зачем?— Как это, зачем? — морда возмутилась, — Ты ножку - ап! А я её - кусь! И съем.— А, хитрый какой! Не-а, не буду.Монстр покачал головой.— Какой ты плохой, однако. Спрятал ноги, а я теперь сиди голодный. А ну, давай ногу! Быстро!— Вот прям сейчас, — Олег показал чудовищу язык и принялся старательно ногами подтыкать одеяло, — фигу! Я тебя помню, ты меня все детство изводил, сожрать хотел. Ну, уж дудки. Не дамся.— Не изводил, а проверял. Ждал, пока вырастешь. Уж больно ты тощий был. А сейчас — самое то. Большой, упитанный, вкусненький! Ням-ням.Чудовище причмокнуло и вдруг заорало:— Давай ногу, негодник! Я есть хочу!Олег только плотнее закутался и скорчил довольную рожу.— И мне, и мне! — запищал от шкафа тоненький голос, — Мне левую ногу, пожалуйста.— Это еще кто? — спросил Олег Подкроватника.— Шкафнище, — махнуло лапой чудовище, — тоже голодный.— Да, да, да, — топоча маленькими лапками, по Олегу пробежал мохнатый комок, — очень, очень голодный. Ну, будь человеком, высунь ногу, а?— Нет!— И мне, — пробасил кто-то рядом, — и мне ногу.— А ты еще кто?— Холодильничий, — вздохнул кто-то горестно.— В холодильнике живешь?— Нет, за ним. А там пыльно, между прочим.— Он его каждую ночь открыть пытается, — пожаловался Шкафнище, — от того холодильник и гудит по ночам. Только у него ничего не получается.— Это потому, что есть очень хочется.— Ты это, — Олега в бок осторожно потыкал Подкроватник, — будешь из-под одеялка показываться?— Не дождетесь.Все три монстра горестно вздохнули. Рядком сели на краю кровати, свесив лапы.— Может, в третью квартиру сходим? Там вроде мальчик живет лет десяти. Вкусный с виду, — предложил Холодильничий.— Они кота завели, — Шкафнище махнул лапой, — без вариантов.Они еще раз вздохнули хором.— У тебя под кроватью носков не завалялось? Хоть перекусить бы.— Ага, как же. Вот этот, — Подкроватник ткнул в Олега пальцем, — вчера уборку делал. Всё, что нажито непосильным трудом, выгреб! Три носка, три монетки по пять рублей, три комка бумаги, импортной, между прочим. Ручка шариковая. Тоже три.— Опять голодными спать, — Шкафнище заплакал, утирая слезы краем простыни.— Эй, вы, — Олег позвал монстров, — сильно есть хотите?— Угу…— Если пообещаете не есть меня, я вам по бутерброду сделаю.— С маслом?— С колбасой?— С чаем?— Со всем сразу.Чудовища посовещались, долго спорили, кричали “не по правилам!”, чуть не подрались. Но, в конце концов, пришли к решению.— Мы согласны. Но только сегодня! Завтра, если высунешь ногу из-под одеялка — съедим.— Ладно уж.Олег откинул одеяло, встал и повел монстров на кухню. Жалко ему, что ли, трех бутербродов? Тем более, этих ужастиков он знал с детства. А родных монстров надо подкармливать и лелеять. Чтобы вместо них не завелись незнакомые монстры — неврозы, панические атаки и депрессии. Таких прогнать сложно, а от своих всегда поможет одеялко.Автор: Александр Котобус Горбов.

Ключевые слова: Монстры одеяло ночь бутерброды рассказявка

Другие, подобные истории: