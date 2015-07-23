Необычная дружба

Тайка Прохорова давно не приезжала к бабушке в деревню. С самых похорон деда. А это уже пять лет назад. Но на этот раз, в самый разгар лета решено было навестить старушку, тем более по морям ездить нынче с финансами туго.



На второй день приезда, Тая, наевшись бабулиных блинов, решила сходить за ягодами. В детстве она бедовая была, дедка с бабкой хлебнули с ней, когда она приезжала на каникулы. Надо вспомнить былые дни, те самые тропы детства.



День был погожий, лёгкие облачка на небе, сильно не припекает. Не поход, а сплошное удовольствие. Девушка бодро шагала, размахивая корзинкой и насвистывая популярную мелодию. Только вот столько лет она леса не видела, всё вокруг поменялось. И дорожка к заветной ягодной поляне оказалась позабыта. Пока кружила, высматривая ориентиры, погода резко поменялась. Подул ветер, небо заволокло тучами, заворчал гром. Ливень хлынул сплошной стеной. Хоть в орешнике, что ли, схорониться, под высокими деревьями же нельзя? Но, пока насквозь промокшая и ослепшая от дождя горожанка добежала туда, вдруг свалилось дерево и прямо по пути. Сердце ухнуло, и девушка потеряла сознание.



Когда Тая пришла в себя и огляделась, преодолевая головокружение, то изумлению её не было предела. Вокруг было сухо, солнышко пригревало, лёгкий ветерок обдувал лицо, щебетали птицы. Неужели она так долго была в обмороке? Но вот странность, не только не осталось и следов от ливня, но и поваленного дерева и в помине не было. И никаких тропинок, ничего знакомого.



«Как же меня приложило!» - усталая путница отпила воды из бутылочки. Ладно, что догадалась хоть немного взять с собой провизии. Пока разворачивала пакетик, за спиной хрустнула ветка, и раздался смешок. Там на пеньке сидел старичок с окладистой бородой.



- Вернулась, девонька!



- Простите, а разве мы знакомы?



- Было дело, Таисья Батьковна! – старик лукаво подмигнул, глаза его сверкнули, и всё перед глазами незадачливой искательницы приключений завертелось, увлекая куда-то вдаль.



Тае девять лет. Лето она проводит в деревне, набираясь сил перед очередным учебным годом. Бабушка с дедушкой с ног сбиваются с этой непоседой. То на пруд сбежит без спросу, то на дальний луг телят посмотреть. Вот и теперь, пока бабулька отвлеклась с выводком цыплят, озорница быстро юркнула через заднюю калитку. Лес давно манил её сладкими сочными ягодками, да одной ходить деда не разрешал. А ждать, когда он освободится, уже и сил нет никаких!



Балованная девчонка, вступив под сень деревьев, растерялась. Куда теперь идти? Ну, да и ладно! Вот дорожка, она к ягодной поляне скорее приведёт. Но сколько вокруг интересного! Может букетик собрать? От цветка к цветку, любуясь на бабочек, слушая жужжание шмелей, Тайка и не заметила, как сбилась с пути. Вокруг только деревья, и такие они большие! Побегав туда-сюда, сбив ноги и охрипнув от крика, девочка повалилась на траву с горькими слезами. Усталость, голод и отчаяние взяли своё, веки её невольно закрылись.



- Апчхииии! – как же щекотно в носу. Тая открыла глаза. Пред ней сидел незнакомый старичок и, хихикая, травинкой щекотал ей ноздри. Отшвырнув его руку, вскочила заблудшая овечка на ноги, с робостью рассматривая странного деда.



- Здравствуй, рёвушка! – добродушно улыбнулся он.



- Кто?!



- Ну не я же. Кто ревел только что, всю дичь распугал?



- Кого?!



- Животных говорю, мне всех распугала и птиц. А они же мои подопечные. Я, как-никак, а хозяин лесной. За порядком, стало быть, слежу. А вот ты кто будешь, малявка?



- Я Тая.



- Таисия значит. А что ты тут потеряла, что так кричала?



- Я сама потерялась, - девочка шмыгнула носом.



- Ну, ну! Не начинай по новой. Я этого мокрого дела не люблю. Пошли лучше, покажу свои угодья.



- Что покажете?



- Эх ты, недотёпа! Угодья мои, хозяйство.



Сколько воды утекло с того дня. Но впечатления не забыть, как оказалось. Они дремали, но вновь нахлынули, как весенний паводок. Тая познакомилась тогда с зайцами, ежами, лисами и прочими обитателями леса. Она слышала их мысли, видела, как под землёй растут корни трав и деревьев. И в шёпоте листвы есть своя песня, и в капельке росы целый мир! И наконец, ей были показаны самые заповедные уголки. В тот день Тайка вернулась с корзиной полной самых отборных ягод. Но где их собрала, объяснить так никому и не могла. Как и вспомнить, где целый день пропадала и почему не слышала голосов искавших её людей…



Вот и снова сидит перед ней лесной хозяин, с зелёным блеском в глазах, и лукаво усмехается:



- А хочешь, покажу тебе свои угодья?

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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:55

Причина: Стилистика автора сохранена.

зелёное яблочко Просмотров: 49 Комментарии: 4 +5 Вчера, 19:55 by

Ключевые слова: Земляника девочка леший лесные жители гроза лес авторская история

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