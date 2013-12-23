Квакуша

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:20

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 33 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 07:20 by

Волшебник почувствовал, что кто-то схватил его за край промокшего плаща. «А, наверное, опять этот! – маг раздражённо поморщился. – У! Прилипало!»– Ква! Помоги! Ты ж давал квятву помогать всем, кто не творит зла.«Да каких только клятв я не давал. Молодой был, глупый». Но делать нечего, надо помочь. Если только это возможно.– Давай, рассказывай, что тебе от меня надо, – буркнул маг.– Я заквалдован ква, – мерзким голоском пояснил лягух, – на самом деле ква я принц. И ты, как добрый волшебник, просто ква обязан меня расквалдовать.«Я это от тебя уже слышал. Вчера и позавчера!» – подумал волшебник с плохо сдерживаемым раздражением. Он уже хотел пойти дальше, но вдруг увидел полные горечи лягушачьи глаза, молитвенно сложенные лапки. Остановился, проклиная свою нерешительность.– Расквалдуууй! Я ква всю жизнь, ещё когда был головастиком ква, мечтал стать человеком. Только так я встречу ква свою принцессу, – он весь затрясся и от этого стал особенно смешным.«Лишить надежды? Имею ли я на это право? Но кто-то должен рассказать».– Понимаешь ли, Квакуша, – издалека начал маг, – пятый закон магии гласит: расколдовать можно только того, кто когда-то был заколдован.– Я заквалдован! – подпрыгнул Квакуша. – Мне мама рассквазывала! Весь наш род идёт от кваролей. А квалдунья…«... из зависти вас заколдовала». Эту историю волшебник знал наизусть. Он слышал её от каждой третьей лягушки и жабы волшебного леса.– Извини, Квакуша… – начал волшебник вновь, но увидел, что «принц» пытается что-то возразить. Спор мог длиться до бесконечности, а ему нужно домой - зелье доваривать. А ещё к мастер-классу по жизнеплетению подготовиться, да и просто на часок завалиться в любимое кресло с новым томом «Любовной магии». Какой смысл этому что-то доказывать? Всё равно же не поверит.– Если ты действительно заколдован, тебе поможет лишь поцелуй принцессы.– Квааа! В какой стороне принцессу искать? Ты не квазал!– Вон там проверь, – волшебник махнул рукой в неопределённую даль, – только беги скорее, принцессы – существа капризные, ждать не любят.«Надеюсь, хоть после этого он от меня отстанет!»– Спасибо, ква, добрый волшебник! – и Квакуша запрыгал, не чувствуя под собой лап от радости, в указанном направлении.***«Ура! Даже волшебник признал, что я заколдованный принц! А то на болоте никто не верил!» Наконец-то он станет собой. Никогда ещё Квакуша не был таким счастливым. Но вдруг услышал, как за осиновым листом кто-то плачет. «Мне некогда, – подумал Квакуша. – Вдруг принцесса уйдёт. Но волшебник тоже торопился, однако помог…»– Ква! Ты что ревёшь? – наконец решился помочь он.– Меня заквалдавали, – из-под листа выглянуло симпатичная зелёная мордочка, – я принцесса, а злая колдунья…– Ни ква больше! Принцесса! Та самая? – Квакуша даже боялся поверить в свою удачу. – А я принц.– Так что ты стоишь, – возмутилась красавица-лягушка, – целуй быстрее. Надо снять квары!Квакуша прикрыл глаза и поцеловал. «Сейчас свершится долгожданное превращение!» Прошла секунда. Другая. Третья. Десятая. Квакуша осторожно приподнял веки. Лягушечка казалась ещё прелестнее– Ну как? Я стала принцессой? – кокетливо поинтересовалась она.– Ква, – ни секунду не мешкая, согласился Квакуша. Он был счастлив. – А я? Уже принц?– Кванешно!С тех пор и скачут по сказочному лесу расколдованные Принц сПринцессой. Они счастливы почти всегда. Волнуются лишь, когда идёт дождь. Потому, что боятся, что любимый или любимая однажды заглянет в лужу.Автор - Александра Власова.

Ключевые слова: Волшебник лягух маг красавица-лягушка сказочный лес дождь

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