Помоги моей маме, Боженька

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Сделано_в_СССР Просмотров: 74 Комментарии: 1 +1 Вчера, 21:36 by

Эта история случилась, когда Катеньке едва исполнилось семь лет. Это сейчас она директор одной из городских школ и уважаемый в городе человек, а в то время она жила с мамой в небольшой Сибирской деревушке.Многим из вас эта история, возможно, покажется фантазией семилетней девочки, но как всё произошло с её слов, так я вам и расскажу.Дождь не прекращался уже третьи сутки. Дома в деревне почернели от переизбытка влаги. Вековое болото, то что за деревней, того гляди переполнится и отправит свою вонючую жижу на захват деревенских огородов.Какая-то грустная была погода.Катенька ополоснула руки в огромной луже и забежала в деревенский магазин. Она дважды умудрилась упасть, пока добралась до магазина. Сначала грязь схватила за сапог и не отпускала, а второй раз она поскользнулась и оказалась в грязной луже.- Ой, Катенька, ты чего такая грязная, - запричитала продавщица, - упала что ли?- Упала, тетя Галя. Мне буханку черного, - стирая грязные брызги с лица, проговорила девочка.- Как мама? Выздоравливает? - положив на прилавок затвердевший хлеб, спрашивает продавщица.- Болеет мама. Так и не встаёт. Днём получше, а ночью горячая вся, - пряча хлеб под курточку отвечает Катя.- Ой, беда, беда. И таблетки не помогают. И врача в такую погоду не приведешь. Далеко, - шепчет продавщица.- Я сегодня щи буду варить. Приходите, тетя Галя, - открывает дверь девочка.- Может помочь со щами-то?- Нет. Не надо. Я умею.- Приду, Катенька, приду. Вечером навещу вас.- Побегу я, - крикнула девочка.Продавщица подошла к окну. Она смотрела, как девочка, неуклюже переставляя ноги, едва не теряя в грязи свои сапожки, спешила к своей маме.- Беги Катенька, беги. Беги, маленькое доброе сердечко, - шептала продавщица. - Пусть Бог тебе поможет. Бог обязательно тебе поможет. Пусть всё у тебя сложится хорошо в твоей жизни. Ой, что-то сердце заныло. Да ведь я плачу. Вот баба дура, нашла, когда плакать. А люди зайдут...Катенька открыла калитку и вдруг остановилась. Она подняла глаза к небу и, глядя на низколетящие облака, зашептала,- Боженька, я знаю, что ты меня слышишь и видишь. Я очень тебя прошу, помоги моей маме выздороветь. Я знаю, ты добрый. Ты всё можешь. Моя мама очень хорошая. Она мне много о тебе рассказывала. Помоги моей маме Боженька. Очень тебя прошу.Катенька вдруг услышала, что мимо нее кто-то идёт. Она повернула голову и увидела огромного, под два метра, старика. Он шёл по грязной дороге, опираясь на длинный посох. Голова и длинная борода старика были белыми от седины. Старик был насквозь промокший от дождя. Чем-то он напоминал девочке деда мороза из её любимой книжки.- Здравствуйте дедушка, - поздоровалась Катя.- Здравствуй девочка, - не останавливаясь, ответил старик.Старик быстро удалялся. Катя, взглянув на свои окна и прижав сильнее рукой хлеб под курточкой, вдруг побежала за стариком.- Дедушка, дедушка...Старик остановился и обернулся.Катин сапог снова застрял в грязи и она, не отпуская руки от зажатого хлеба, шлёпнулась в дорожную лужу.Старик подошёл к девочке и помог ей подняться.- Дедушка, - запыхавшись заговорила Катя. - А вы не Дед Мороз?Старик заглянул в Катины глаза, и у него защемило сердце. Он никогда ещё не видел в детских глазах столько мольбы и боли.- Нет, девочка, не Дед Мороз. А что случилось?Катя посмотрела на свой дом, в котором находилась больная мама, а Кати рядом не было.- Мама болеет, - тихо сказала Катя, - а может вы тогда добрый волшебник? Вы так похожи на доброго волшебника...Старик поднял девочку на руки.- Нет девочка, я не добрый волшебник... но я знаю одного волшебника, который поможет твоей маме. Как тебя звать?- Катя меня зовут, - задыхаясь от услышанного, прошептала девочка. - Поможет моей маме?- Да, Катенька, поможет. И мы сейчас пойдем к нему.Катя снова посмотрела на свой дом.- Но я не могу уйти. Мама там одна, - опустила глаза девочка.- А мы быстро. Мама даже не заметит, что тебя нет. Спит она пока.Старик поднял посох и, разрубив воздух, сделал шаг в голубое отверстие.Катя зажмурилась от яркого света. Она потихоньку приоткрыла глаза и увидела перед собой огромный рубленный дом, сложенный из огромных бревен. Дом переливался белизной от яркого теплого солнца.Дверь открылась, и из неё вышел красивый мужчина. Ростом он был намного выше старика.Старик, придерживая девочку, чтобы та не упала, поклонился мужчине.- Христофор, я же тебя просил не приводить ко мне людей, - прозвучал чистый громкий голос.- Простите, - опустил голову старик, - но глаза...- Что глаза?- Глаза девочки. В этих детских глазах столько боли, что моё сердце...- У тебя нет сердца Христофор. Ты забыл? Я тебя сделал бессмертным, чтобы ты помогал мне, а не людям. На тебя плохо влияют твои прогулки возле людей.- Простите, - снова склонил голову старик.Катя сжалась от страха. Старик почувствовал, как она дрожит.- Не бойся Катенька, - шепнул старик. - Это добрый волшебник.В воздухе повисла тишина.- Ладно, - наконец заговорил красивый мужчина. - Не будем пугать девочку. Возьми эту мазь, и пусть она смажет спину матери. Воспаление у неё.- Спасибо, - поблагодарил старик, засовывая под Катину курточку деревянную коробочку.- Спасибо, - прошептала девочка.Теперь под Катиной курточкой вместе с хлебом лежала коробочка с мазью, которая обязательно поможет маме.- А ведь когда-то люди знали все тайны своего мира, - услышала Катя красивый голос. - Каждую травинку знали. Никогда не болели и жили по триста лет. Жили с природой в гармонии. Люди помогали природе, природа людям. И что теперь? В кого люди превратились? Отравили воздух, землю, воду. Последний зверь бежит ко мне прятаться. Где это видано, чтобы человек сам себя уничтожал. Ладно бы себя убивали, так они всё живое на земле уничтожают.Я изначально был против расселения людей на моей планете. А кто меня слушал? Надо спасать человечество? Ну что спасли? После них мне сотни лет понадобятся, чтобы всё восстановить.Старик развернулся, взмахнул посохом, разрубив воздух, и шагнул в темное отверстие.Катя снова оказалась в своей деревне.- Беги Катенька, - опуская девочку на землю, сказал старик. - Беги, помогай своей маме.Едва Катя разделась и умылась, как в дом вошла тетя Галя.- Тетя Галя, - подбежала к ней девочка. - Вот этой мазью надо спину маме намазать.- А где ты взяла эту мазь?- Добрый волшебник дал.- Ну раз добрый волшебник...Продавщица открыла коробочку и вдохнула аромат мази.- Странный запах, - говорит тетя Галя. - Что-то он мне напоминает, но не вспомню что именно. Будто запах из прошлой жизни.Утром Катю разбудил приятный аромат любимых оладушек. Катя вприпрыжку побежала на кухню. Возле плиты стояла мама и улыбалась. Совершенно здоровая мама. Катя бросилась к матери и обняла ее крепко-крепко.- Мама. Мамочка моя. Ты выздоровела.- Тише, тише, стрекоза. Обожжешься, - смеялась мать.- Мама, - вдруг стала серьезной девочка, - а правда, что злые люди хотят погубить нашу землю?- Кто тебе такое сказал Катенька? - удивилась мать- Добрый волшебник.- Не бойся дочка, - говорит мать, - добрых людей больше, чем злых. Добрые люди не дадут погубить нашу планету. Вот мы с тобой сейчас покушаем оладушек и пойдём поможем мальчику. Через два дома от нас мальчик заболел, погода-то видишь какая.- И он станет добрым? - улыбается Катя- И он станет добрым, - улыбается мать. - Мазь ведь у нас осталась ещё?- Осталась. Ещё почти целая коробочка.- Вот видишь, скольким людям мы можем помочь.- И все они станут добрыми?- И все они станут добрыми, - целуя дочь, говорит мать.Катя посмотрела на сырое от дождя окно. И совсем не грустная за окном погода. Как же она может быть грустной, когда мама рядом.Автор - БуракоF-Рассказы.

Ключевые слова: Девочка деревня мама волшебник мазь старик

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