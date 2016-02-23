Домовые есть, я убедился в этом

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 22:25

Звезда Эрцгаммы Просмотров: 37 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 22:25 by

Дело было лет так восемь назад. Поехал я со своей невестой к ней на дачу в глухую деревню. В основной дом мы не заселились, так как у моей невесты (теперь уже жены) аллергия на кошек, а в главном доме их было аж пять штук. Решили мы пойти жить в старую баню.Не помню уже, из-за чего, но мы с Ольгой очень сильно поругались. Лежим и дуемся друг на друга, но тут слышим, что кто-то мяукает и скребется в дверь. Я решил выйти шугануть незваного гостя, открыл дверь и стал смотреть, кто же тут хулиганит. Нет никого. Ладно. Налил молока в миску и ушёл спать.Потом слышу, как за дверью молоко пьют (лакают). "Ну, - думаю, - молока попьет, да и уйдет". Минут через пять все стихло.И тут началась "дискотека" на чердаке: что-то или кто-то ходил там, такое ощущение, что в подкованных кирзовых сапогах или с копытами. Оно бегало, фыркало, что-то бормотало. Я лежал и перечислял про себя, кто это может быть: "Кот? Нет... Ежик? Он может так топать, но как он туда забрался - вопрос. Может, кто-то еще, но кто?". Смотрю на Ольгу, а она вся трясется от страха. Обнялись и уснули.Утром я полез на чердак и обшарил все. Не может там быть ежик или еще кто-то с когтями.Решил провести эксперимент и положил на чердаке в трехлитровую банку (чтобы исключить мышей) конфету, рюмку водки и еще печенье.Ночью опять был топот и фырканье, а потом даже (мне так показалось), что кто-то поет. Потом наступило утро, и я с интересом полез на чердак. И чуть не слетел с лестницы: в банке лежала надкусанная конфета, пустая рюмка и помятая печенюшка!Я решил положить в банку кашу и сосиску, да и закрыть крышкой.Ночью была на чердаке драка. Не менее трех пар копыт бегало. Орали, фыркали, шипели.Под утро хлопнула дверь на чердаке, и стало все тихо.Полез я на чердак, и, о чудо, крышка лежит рядом с банкой, а в банке нет ни сосиски, ни каши.Решил поставить видеорегистратор на ночь. На чердаке была возня всю ночь, а наутро регистратора я не нашёл на положенном месте. Нашёл его лежащим на заслонке печки, он был разбит.Последующие дни я просто носил на чердак еду, а утром ее уже не было. Съедалось все, кроме шоколадных конфет и просвиры. Они лежали нетронутые! Перед отъездом я наказал тёще (теперь уже) кормить неведомого гостя, и она его кормила вплоть до отъезда домой осенью!На следующий год все повторилось.Сейчас баню снесли, а в доме есть много кошек, и домовые в нем не живут, ну или не показывают так явно себя.

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