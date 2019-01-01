Жили-были

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:39

Сделано_в_СССР Просмотров: 28 Комментарии: 0 0 Сегодня, 16:39 by

Жили-были дед и баба. Долго жили. Лет с тыщу, а может, и больше. И до сих пор живут. А что им, долгожителям, еще делать остается? Животинку там всякую держали. Добро собирали. Хатку имели. Ругались-мирились. Одним словом, жили душа в душу: то он ей в душу плюнет, то она ему.Деда Кощеем звали. А бабу – Ягой. Бывало, возьмется Яга за хозяйство, а Кощей за ворчание, и начинается:- Бабка, не дури. Отдай иглу. Мне ж неспокойно на душе, - Кощей говорит.- Ага, конешн, отдам, носки только заштопаю, - Яга ему отвечает.- Че их штопать? На них же места живого нет!- А ты новые зажал? Зажал. Вот я и штопаю.- Чего ты там моей иглой штопаешь? Совсем сдурела, старая? Это ж моя смерть!- Угу, - бабка свое дело продолжает.- Угу – из богатырей рагу. Поклади немедленно иголку!- Не поклади, а положь, - исправляет Яга – вумная дюже.- Положь медленно и осторожно.- Так медленно или немедленно?- Медленно немедленно! В яйцо лож!- Не лож, а покладай.- Не морочь мне яй… голову, Яга! Кстати… а где?.. Яйцо где?- Ну омлет тебе понравился?- Чаво??!!! Это же… Это же… Смерть моя!!! Ты что, старая дура!- Не поймешь тебя, ворчальник древний, то в игле смерть, то в яйцах. Что? Совсем маразм за сокровенное ухватил? Не помнишь ужо, где и чего у тебя смертно?Кощей вскочит на ноги и грозит Яге костлявым пальцем:- Не понять тебе, бабка, высшей метафизики! Смерть, она-то в игле, конечно. А игла где? В яйце! А яйцо? В утке! А утка…- В будке.- Чаво?- Да ничаво, зажарила я утку еще третьего дня. А ты ее съел, а кости Вовкулаке Кабысдоху скормили. Так что утка в будке, получается. А вот нечего на продукты злато зажимать, а то в доме ужо и кашу не из чего варить.- Из топора свари.- Из костяной ноги тебе сварю, скупердяга! И чтоб ты подавился!Кощей схватится за сердце и стонет:- Смерти моей хочет… Сто богатырей меня не одолело. Семь раз по семь молодцев сгинуло, а одна баба в могилу сведет. Не врут ведь люди – все беды от баб. На кой только я женился? Еще и на тебе.- А на ком? На Василиске, что ль?- Да хотя б и на ней. А что? Видная невеста была. Да и на иглу мою не покушалась.- Ой, не смеши мою любимую бородавку, на твою иглу ужо лет пятьсот никто не покушается.- Ты, бабка, меня не тролль! Не позволю!- А где эт ты таких словечек нахватался? Опять на заморских говорильников в волшебное блюдечко всю ночь пялился? Кто? Тролль… что ль? Лешего знаю. Кикимору знаю. Никакого тролля не знаю.- Дык не лешь меня! И не кикиморь!- А водянить можно?- Иглу лучше верни, поганка перезрелая!- Ну верну, и куда ты ее класти будешь?- Не класти, а покладать!- Да хоть запиховывать – яйцо-то тю-тю. Да и утка ужо на перерождение отправилась.- В зайца сразу засуну!- Какого-такого зайца? Ты ж из него шапку сделал!- Когда это?- В том году это, хрыч забывчивый.- А кто там после зайца?- Мне-то откедева знать? Я ж свою смерть во всякую живность не сую. Вот она меня и уважает – стороной обходит.- Так тебя-то и со свету сжить никто не хочет. А ко мне то и дело Иваны-дураки с важной сверхмиссией.- А ты б меньше девок водил, гляди и гонялись бы за тобой женихи ихние.- Это я по молодости водил, пока к тебе не переехал. А что? Одиноко мне было. У тебя-то вон сколько животины всякой, и избушка – живая душа, и Вовкулака Кабысдох, и кот Баюн… А я один да один... Кстати, еще раз твой Баюн в мои сапоги напрудит!..- Еще раз напрудит – новое море будет. Баюн, он парень у меня принципиальный: или ты ему трехразовое обильное питание, или он тебе трехразовое обильное орошение. А ты на кошачий корм злато зажал.- Еще чего, на этого мордатого злато тратить! Мыши да птицы лесные – вот те кошачий корм! А не нравится ему что – справлю из него тулуп.- Тулуп - глазами луп. Дурак ты, Кощей. Баюн – эт тебе не богатырь. Он твою иголку враз найдеть и перекусить, вместе с яйцом, уткой и зайцем.- Дык, нетути больше ни яйца, ни утки, ни зайца. И что делать теперь? Куда иголку прятать? Может, в Вовкулака? А?- Еще чего вздумал! А избушку кто охранять будет?- Ну тогда в Баюна.- Ага, в Баюна – и сапогам – хана. А заодно и костям твоим допотопным.- Схованку, получается, новую искать нужно…- Вечно за тебя придумывать нужно! – Яга возмущается. – В прошлый раз ему придумала, где смерть спрятать…- Точно! – перебивает Кощей. – А я запамятовал! Это же ты всю эту хрень придумала: яйцо в утке, утка – в зайце… А потом, когда я тебя послушал, добрым молодцам рассказывала, как меня порешить.Яга глазки в пол, ресницами хлопает:- Не виноватая я, сами они приходили… Худшие страсти во мне будили.- Вот не стану я тебе доверять на этот раз!- И что? Сам докумекаешь? Ой, чет не верится.- А я к Горынычу пойду! Одна голова хорошо, а четыре! – сама понимаешь – сила!- Ой, ой, ой. С Горынычем расплачиваться надо. Змеи, они сокровища любят. А ты над златом чахнешь. Жаба задавит сокровище-то свое отдать.- А вот и отдам! – вскакивает Кощей.- И какое это?- Тебя ему сплавлю! Скажу, что ты мое главное сокровище…- Ой, - Яга руками всплеснет, шитье выронит, зардеется вся да слезу пустит. – Ой… какой ты у меня романтишный. Сокровищем меня называет. Костяшка ты ж моя ненаглядная.И тогда улыбается Кощей, плечами пожимает:- А может, и не отдам тебя Горынычу. Хозяйственная баба самому нужна.- Еще и с головой, - добавляет Яга.- И с головой, - соглашается Кощей.- А за смерть свою не волнуйся. Эт я не той иголкой штопаю. Твою я надежно спрятала.- Куда это?- А в секретное место. Только я тебе про него не скажу. А иначе какое я сокровище, если ценной информацией не владею?- Ух, карга!Так и жили. И еще тыщу лет проживут. Пока кто-нибудь Кощееву смерть не отыщет. А это вряд ли, ведь сама Яга прятала. Спрятала и, скажу вам по секрету, запамятовала где. Да и сам Кощей забудет через день, что иголка, которой Яга носки штопает, – не его смерть. Не молодые ведь уже – память не та. И все сначала начнется. Ну а что? Милые бранятся – только тешатся.Автор - Владислав Скрипач.

Ключевые слова: Сказка дед Кощей баба Яга игла смерть брань

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