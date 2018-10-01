ПотенциалСветловолосая
Маленькая ножка проскользнула в хрустальную туфельку, которая пришлась как раз ей впору. Придворные ахнули. Сестры зарыдали в голос. Мачеха пробормотала себе под нос что-то неприличное. Принц нежно взял избранницу за руки:
- Ты – самая удивительная девушка на свете! Но зачем ты скрывалась от меня, прекрасная принцесса?
Черноволосая
Рыдающие громы крепче прижали к груди свои колпаки. Принц, роняя слезы, склонился над бледной девушкой, чтобы подарить ей свой прощальный поцелуй. И едва он коснулся ее губ, как те стали алыми, словно кровь, девушка вздохнула и открыла глаза.
- Она жива! – закричал кто-то из гномов.
- Жива!
Рыжая
Медальон разбился вдребезги, и заключенный в нем голос золотой струей вернулся к русалочке, тут же рождая волшебную песню.
- Нет! – закричала колдунья.
- Ты? Ты можешь говорить?! – воскликнул принц.
Светловолосая
- Какая принцесса?! – закричала мачеха. – Она всего лишь прислуга!
- Что? – Принц в недоумении сдвинул брови.
- Да! Она убиралась в наших комнатах. Готовила есть. – Подхватила старшая сестрица.
- И зовут-то ее Золушка, потому что спала на кухне в золе! – добавила младшая.
- Так ты не принцесса? – принц выпустил ее руки и сделал шаг назад.
- Вы посмотрите не нее, ваше высочество, она безродная замарашка! – не унималась мачеха.
- Так это был обман? – его высочество всем своим видом выказывал недовольство и гнев. – Ты водила меня за нос? Выдавала себя за высокородную леди, а сама дружишь со сковородками и метлой?! Ты аферистка!
Черноволосая
- О! Она ожила! Ты спас ее своим поцелуем! – гномы радостно запрыгали.
А принц побледнел, словно полотно.
- Мой любимый… - прошептала Белоснежка, поднимаясь из гроба.
- Нет! Нет! – закричал принц, закрываясь руками и пятясь назад. – Не приближайся! Нет!!!
- Ты разбудил меня!
- Ты зомби! Прочь! Прочь, упырица!!!
Рыжая
- Это я спасла тебя, мой принц! – воскликнула русалочка, подбегая к нему.
- Погоди радоваться! – захохотала колдунья. – Солнце зашло, и третий день подошел к концу.
Ариэль выскользнула из рук любимого, хвост, покрытый блестящей чешуей, ударил по палубе.
- Что? Ты не человек?! – принц брезгливо поморщился. – Рыба? Ты… просто говорящая скользкая рыба…
Светловолосая
- Не просто аферистка, - спокойным уверенным тоном заявил человек в черной мантии, выступая вперед из-за спины принца. – Не просто аферистка, ваше высочество. Хуже.
- Что вы хотите сказать, инквизитор Вито?
- Откуда у домашней забитой прислуги королевское платье? – Он взял в руки хрустальную туфельку. - И такая обувь? Не говоря уже о карете, породистых лошадях, кучерах, пажах. Что ты нам на это скажешь, Золушка?
Золушка опустила глаза.
- Мне помогла моя фея-крестная…
- Что ты сказала? Фея? И как она помогла?
- Превратила тыкву в карету… Мышей – в лошадей. Крысу – в кучера. И платье… А туфельки… Они волшебные…
- Колдовство! – инквизитор поднял вверх указательный палец. – Эта девушка, ваше величество, общается с представительницей нечистой силы, которую еще и смеет называть своей крестной. Она околдовала вас, используя дьявольские предметы, созданные при помощи богомерзких магических ритуалов!
Черноволосая
- Нет! Спасите меня кто-нибудь! – орал принц не своим голосом, а гномы пытались его успокоить.
Белоснежка вылезла из гроба и тянула к нему руки.
- По-мо-ги-те! – голос принца срывался на петушиный крик.
Темная фигура в капюшоне вынырнула из-за деревьев.
- Успокойтесь, ваше высочество, - произнес мягкий, но уверенный голос. – Оставьте это дело мне.
- Кто? Кто вы?.. - дрожащим голосом вопрошал принц.
- Я инквизитор Вито. Работа у меня такая – принцев спасать.
- Она – упырица!
- Знаю. Знаю, ваше высочество. Всем давно известен способ, как определить ведьму. Нужно дать ей отравленное яблоко – если съест и умрет – значит не ведьма. А если не умрет – ведьма. Перед вами особо хитрая и изворотливая представительница колдовской гильдии.
Рыжая
- Колдовство! Во всем виновато колдовство! – заявил инквизитор Вито, выходя из каюты и оттесняя принца.
Старая морская колдунья, увидев его, тут же сиганула за борт.
Он медленно подошел к русалочке, присел на корточки.
- А ты, нечисть подводная, на что рассчитывала?
- Эта рыба, - принц скривился, как будто только что съел лимон, - пыталась женить меня на себе.
- Вы избегли страшного несчастья. А ее я забираю.
Инквизитор
Все трое были обвинены в колдовстве, объявлены ведьмами и заперты в подземелье в ожидании казни.
Инквизитор Вито с удовольствием наблюдал, как три головки: черная, белая и рыжая, склонились от тяжести навалившегося горя, и как слезы капают из трех пар прекрасных глаз.
- Я не ведьма! Прошу вас, инквизитор, отпустите! – умоляла Золушка.
- Я сама пострадала от чар колдуньи! Я ни в чем не виновата! – утверждала Белоснежка.
- Я только хотела обрести счастье с любимым! – заламывала руки Ариэль.
- Мы не ведьмы! – кричали они в один голос.
- Вот это и плохо, - тихо сказал инквизитор, раскуривая трубку. – Но все можно исправить.
- Что вы имеете в виду? – заинтересовалась русалочка.
- Мне нужны три ведьмы: блондинка, брюнетка и рыжеволосая. Классика. Понимаете?
- Нет, – отозвалась Золушка.
- Вы очень подходите. И не только цветом волос. У вас потенциал, девушки. Ты, Золушка, - он указал длинным пальцем на рыдающую измазанную в золе блондинку, - наделена даром от природы. Иначе не смогла бы столько времени, до полуночи, поддерживать иллюзию, созданную твоей феей-крестной.
- Я? Наделена даром?
- Да-да. А ты, Белоснежка, имеешь способность влиять на вибрации магических зеркал. У тебя сильнейшая энергетика. Ведь не думаешь же ты, в самом деле, что мачеха завидовала тебе из-за красоты?
- Но… Из-за чего еще?..
- Ты можешь стать более сильной ведьмой, чем она! Поэтому ей и нужно было твое сердце. Когда ты лежала в гробу, она ждала с ритуальным ножом в руках, когда уйдут гномы. И ты, Ариэль, - он повернулся к плачущей в бочке с водой рыженькой, - дочь морского царя! Самого Тритона! Обладательница исцеляющего голоса! Если бы ты знала всю его силу, то не стала обращаться к всяким морским шарлатанкам.
- Неужели, я могу голосом превратить хвост в ноги? – удивилась русалочка.
- И наоборот, - кивнул Вито.
- Но… Вы же хотите нас сжечь! – укорила Белоснежка.
- Я хочу разбудить в вас спящую силу.
- Зачем это вам? – подозрительно сощурилась Золушка.
Вито ухмыльнулся, помолчал, пуская кольца сизого дыма к каменному своду темницы, а затем ответил:
- Я уже не молод. Всю свою жизнь я посвятил борьбе со злом. А откуда берется зло? Откуда появляются все эти черные колдуньи и злобные ведьмы? Все начинается одинаково. Вначале какая-нибудь принцесса, ну или почти принцесса, наделенная определенными способностями, о которых и не догадывается, мечтает о любви и счастье, верит всем сердцем в чудо. И чудо с ней приключается. Платье, карета и туфельки, - Он кивнул Золушке.
– Воскрешение благодаря одному поцелую. – Вито улыбнулся Белоснежке, затем протянул русалочке хрустальную туфельку, которая оказалась в кармане его мантии. - Ножки вместо хвоста. Но чудеса не дают настоящего счастья. Вы ожидаете, что принцы, в которых вы влюблены, страшно обрадуются и сразу на вас женятся? И вдруг сталкиваетесь с ней – НАСТОЯЩЕЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ! Принцы оказываются высокомерными, трусливыми и брезгливыми. Нетерпимыми. Неверными. Глупыми. Суеверными. Снобами. Фанатиками. Ведь ведьмам не везет в любви. Или любовь – или способности. И сказка кончается. Что было бы, не забери я вас сюда, в тюрьму? Каждая из вас затаила бы злобу на своего избранника, и росток горечи от неразделенной любви рано или поздно вырос бы в дерево тьмы в вашей душе.
Ты, Золушка, освоив азы трансформации, превратила бы мачеху с сестрами в мышей, да и скормила бы их коту. А принца заманила в темный лес, снова став прекрасной незнакомкой в хрустальных туфельках теперь уже собственного производства. Его бы так и не нашли. А потом стали бы пропадать богатые и красивые молодые люди по всему королевству и за его пределами. Твоя месть не знала бы ни пощады, ни насыщения.
Ты, Белоснежка, отвергнутая всеми и объявленная упырицей, нечистью, восставшим из мертвых ужасом, устав оправдываться, в самом деле стала бы таковой. Ты гуляла бы по всем зеркалам королевства, проникая в мысли и в жизни, убивая вначале тех, кто распространяет черные слухи о тебе, затем тех, кто верит в них, а потом всех подряд. Стараясь превзойти мачеху, ты стала бы самой великой и самой темной из всех знаменитых ведьм.
Твой удел, Ариэль, бури и шторма. С той страстью, с которой ты любила людей, ты бы их возненавидела. И немало прекрасных юношей, королевского и не только происхождения, нашли бы свою гибель на дне океана.
- Нет! – Золушка принялась грызть ногти. – Нет… Мы бы так не сделали!
- Сделали… - вдруг сказала Белоснежка, после долгого молчания. – Он должен был защитить меня от мачехи, а сам бежал, поджав хвост…
- Да… - кивнула русалочка. – Он назвал меня скользкой рыбой, а я ведь спасла ему жизнь…
- Ему нужно было только королевское происхождение, - прошептала Золушка.
- Вашей силе суждено было проснуться, и она проснулась, - продолжал Вито. – Но направиться в русло зла и тьмы, я ей не дам. Когда-то давно, я изобрел новый революционный способ борьбы со злом. Мое высокое руководство меня в этом поддержало, при условии, что все останется в глубочайшей тайне. И теперь я нахожу молодых ведьм и помогаю стать им на ноги, чтобы впоследствии, обретя силу, они служили во имя добра.
- Но разве ведьмы могут служить добру? – спросила Золушка.
- А разве ты незнакома со своей феей-крестной? – ответил вопросом на вопрос Вито.
Тридцать лет спустя
Три прекрасные женщины - светловолосая, черноволосая и рыжая, сидели под луной на крыше великолепного собора – самого высокого в королевстве, болтали ногами и глядели в небольшое волшебное зеркальце.
- А покажи моего! – сказала блондинка Зóлла.
В зеркале появился лысый располневший тип в ночном колпаке и рубахе. На лбу он держал холодную примочку.
- Какой из тебя правитель? Ты просто ничтожество! – слышался раздражительный женский голос. – Говорила мне мать, что не стоит выходить за человека, чей род на два поколения моложе, чем твой собственный. Да и кто были твои предки? Обычные варвары! В то время, как мой пра, пра, пра, прадед уже вовсю пользовался канализацией, твой – ходил в кустики и подтирался листиком! Ты даже не можешь обеспечить мне бриллиантовое платье!
- Ну, пожалуйста, замолчи…
- Я просила тебя купить мне хрустальные башмачки. И вот, ты уже тридцать лет обещаешь!
- Да заткнись ты уже! Голова раскалывается! Лучше подай микстуру…
- Я что, служанка тебе, микстуру подавать?..
- Лучше моего покажи! – рыженькая потянула зеркало к себе. И в отражении появились вначале камни, поросшие колыхаемыми подводным течением водорослями. Затем яркие юркие рыбки. Потом облепленный ракушками и полипами остов затонувшего судна. И наконец, скелет, давно обглоданный рыбами. На лысом черепе красовалась не нужная никому золотая корона.
- Да что на него смотреть, Арри?! – фыркнула брюнетка Белла. – Он не меняется вот уже двадцать лет. А что там мой зомбифоб?
Зеркало тут же отреагировало на вопрос хозяйки, показав дрожащего истощенного человека, который суетился с какими-то амулетами и свечами. Вся его комната была изрисована защитными рунами, символами и знаками. Всюду стояли изображения святых, кованая железная дверь была заперта на десять замков и засовов, а на окнах красовались такие частые решетки, что в комнату едва проникал дневной свет.
- Пережить бы ночь… Одну ночь… - шептал он, листая трясущимися руками псалтырь.
Раздался стук в дверь, от которого мужчина подскочил на месте, перекрестился, а только потом спросил:
- Кто там?
- Ваше величество, вам нужно поесть.
- Ты вампир?
- Нет, ваше величество, я ваш преданный слуга – первый министр.
- Нет! Ты оборотень! Оборотень! Уходите! Убирайтесь! Во-о-он!!!
Из-за двери послышался тяжелый вздох и бормотание:
- Он окончательно сошел с ума. Уже третьи сутки ничего не ест.
- И мы ведь ничего им не делали, - заметила Золла.
- Жизнь сама отомстила. Стоило просто все пустить на самотек, - пожала плечами Арри.
- И справедливость восторжествовала без всякого вмешательства, - добавила Белла. – Засиделись мы, девочки. А нам еще с черным колдуном разобраться нужно.
- Ну что, погнали? – Арри взяла прислоненную к горгулье метлу, оседлала ее и вихрем слетела с крыши.
За ней последовали Золла и Белла.
- Да, без всякого вмешательства, - инквизитор Вито криво ухмыльнулся, накрыл хрустальный шар, через который наблюдал за ведьмами, подошел к алтарю, где горело две свечи из трех. Та, что стояла на подставке с подписью «Эрик», уже давно не знала огня.
- Прощай, Фердинанд, - сказал он, туша среднюю свечу.
Вито направился к письменному столу и принялся выводить на белом листке бумаги:
«Жасмин
Покахонтас
Тиана»
- Нужно попробовать объединить восточную эзотерику, вуду и наследие поухатанов, - довольно ухмыльнулся инквизитор.
Автор - Владислав Скрипач
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Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 00:44
Сегодня, 00:44 by КосмонастьПросмотров: 28Комментарии: 0
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