Потенциал

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 00:44

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Маленькая ножка проскользнула в хрустальную туфельку, которая пришлась как раз ей впору. Придворные ахнули. Сестры зарыдали в голос. Мачеха пробормотала себе под нос что-то неприличное. Принц нежно взял избранницу за руки:- Ты – самая удивительная девушка на свете! Но зачем ты скрывалась от меня, прекрасная принцесса?Рыдающие громы крепче прижали к груди свои колпаки. Принц, роняя слезы, склонился над бледной девушкой, чтобы подарить ей свой прощальный поцелуй. И едва он коснулся ее губ, как те стали алыми, словно кровь, девушка вздохнула и открыла глаза.- Она жива! – закричал кто-то из гномов.- Жива!Медальон разбился вдребезги, и заключенный в нем голос золотой струей вернулся к русалочке, тут же рождая волшебную песню.- Нет! – закричала колдунья.- Ты? Ты можешь говорить?! – воскликнул принц.- Какая принцесса?! – закричала мачеха. – Она всего лишь прислуга!- Что? – Принц в недоумении сдвинул брови.- Да! Она убиралась в наших комнатах. Готовила есть. – Подхватила старшая сестрица.- И зовут-то ее Золушка, потому что спала на кухне в золе! – добавила младшая.- Так ты не принцесса? – принц выпустил ее руки и сделал шаг назад.- Вы посмотрите не нее, ваше высочество, она безродная замарашка! – не унималась мачеха.- Так это был обман? – его высочество всем своим видом выказывал недовольство и гнев. – Ты водила меня за нос? Выдавала себя за высокородную леди, а сама дружишь со сковородками и метлой?! Ты аферистка!- О! Она ожила! Ты спас ее своим поцелуем! – гномы радостно запрыгали.А принц побледнел, словно полотно.- Мой любимый… - прошептала Белоснежка, поднимаясь из гроба.- Нет! Нет! – закричал принц, закрываясь руками и пятясь назад. – Не приближайся! Нет!!!- Ты разбудил меня!- Ты зомби! Прочь! Прочь, упырица!!!- Это я спасла тебя, мой принц! – воскликнула русалочка, подбегая к нему.- Погоди радоваться! – захохотала колдунья. – Солнце зашло, и третий день подошел к концу.Ариэль выскользнула из рук любимого, хвост, покрытый блестящей чешуей, ударил по палубе.- Что? Ты не человек?! – принц брезгливо поморщился. – Рыба? Ты… просто говорящая скользкая рыба…- Не просто аферистка, - спокойным уверенным тоном заявил человек в черной мантии, выступая вперед из-за спины принца. – Не просто аферистка, ваше высочество. Хуже.- Что вы хотите сказать, инквизитор Вито?- Откуда у домашней забитой прислуги королевское платье? – Он взял в руки хрустальную туфельку. - И такая обувь? Не говоря уже о карете, породистых лошадях, кучерах, пажах. Что ты нам на это скажешь, Золушка?Золушка опустила глаза.- Мне помогла моя фея-крестная…- Что ты сказала? Фея? И как она помогла?- Превратила тыкву в карету… Мышей – в лошадей. Крысу – в кучера. И платье… А туфельки… Они волшебные…- Колдовство! – инквизитор поднял вверх указательный палец. – Эта девушка, ваше величество, общается с представительницей нечистой силы, которую еще и смеет называть своей крестной. Она околдовала вас, используя дьявольские предметы, созданные при помощи богомерзких магических ритуалов!- Нет! Спасите меня кто-нибудь! – орал принц не своим голосом, а гномы пытались его успокоить.Белоснежка вылезла из гроба и тянула к нему руки.- По-мо-ги-те! – голос принца срывался на петушиный крик.Темная фигура в капюшоне вынырнула из-за деревьев.- Успокойтесь, ваше высочество, - произнес мягкий, но уверенный голос. – Оставьте это дело мне.- Кто? Кто вы?.. - дрожащим голосом вопрошал принц.- Я инквизитор Вито. Работа у меня такая – принцев спасать.- Она – упырица!- Знаю. Знаю, ваше высочество. Всем давно известен способ, как определить ведьму. Нужно дать ей отравленное яблоко – если съест и умрет – значит не ведьма. А если не умрет – ведьма. Перед вами особо хитрая и изворотливая представительница колдовской гильдии.- Колдовство! Во всем виновато колдовство! – заявил инквизитор Вито, выходя из каюты и оттесняя принца.Старая морская колдунья, увидев его, тут же сиганула за борт.Он медленно подошел к русалочке, присел на корточки.- А ты, нечисть подводная, на что рассчитывала?- Эта рыба, - принц скривился, как будто только что съел лимон, - пыталась женить меня на себе.- Вы избегли страшного несчастья. А ее я забираю.Все трое были обвинены в колдовстве, объявлены ведьмами и заперты в подземелье в ожидании казни.Инквизитор Вито с удовольствием наблюдал, как три головки: черная, белая и рыжая, склонились от тяжести навалившегося горя, и как слезы капают из трех пар прекрасных глаз.- Я не ведьма! Прошу вас, инквизитор, отпустите! – умоляла Золушка.- Я сама пострадала от чар колдуньи! Я ни в чем не виновата! – утверждала Белоснежка.- Я только хотела обрести счастье с любимым! – заламывала руки Ариэль.- Мы не ведьмы! – кричали они в один голос.- Вот это и плохо, - тихо сказал инквизитор, раскуривая трубку. – Но все можно исправить.- Что вы имеете в виду? – заинтересовалась русалочка.- Мне нужны три ведьмы: блондинка, брюнетка и рыжеволосая. Классика. Понимаете?- Нет, – отозвалась Золушка.- Вы очень подходите. И не только цветом волос. У вас потенциал, девушки. Ты, Золушка, - он указал длинным пальцем на рыдающую измазанную в золе блондинку, - наделена даром от природы. Иначе не смогла бы столько времени, до полуночи, поддерживать иллюзию, созданную твоей феей-крестной.- Я? Наделена даром?- Да-да. А ты, Белоснежка, имеешь способность влиять на вибрации магических зеркал. У тебя сильнейшая энергетика. Ведь не думаешь же ты, в самом деле, что мачеха завидовала тебе из-за красоты?- Но… Из-за чего еще?..- Ты можешь стать более сильной ведьмой, чем она! Поэтому ей и нужно было твое сердце. Когда ты лежала в гробу, она ждала с ритуальным ножом в руках, когда уйдут гномы. И ты, Ариэль, - он повернулся к плачущей в бочке с водой рыженькой, - дочь морского царя! Самого Тритона! Обладательница исцеляющего голоса! Если бы ты знала всю его силу, то не стала обращаться к всяким морским шарлатанкам.- Неужели, я могу голосом превратить хвост в ноги? – удивилась русалочка.- И наоборот, - кивнул Вито.- Но… Вы же хотите нас сжечь! – укорила Белоснежка.- Я хочу разбудить в вас спящую силу.- Зачем это вам? – подозрительно сощурилась Золушка.Вито ухмыльнулся, помолчал, пуская кольца сизого дыма к каменному своду темницы, а затем ответил:- Я уже не молод. Всю свою жизнь я посвятил борьбе со злом. А откуда берется зло? Откуда появляются все эти черные колдуньи и злобные ведьмы? Все начинается одинаково. Вначале какая-нибудь принцесса, ну или почти принцесса, наделенная определенными способностями, о которых и не догадывается, мечтает о любви и счастье, верит всем сердцем в чудо. И чудо с ней приключается. Платье, карета и туфельки, - Он кивнул Золушке.– Воскрешение благодаря одному поцелую. – Вито улыбнулся Белоснежке, затем протянул русалочке хрустальную туфельку, которая оказалась в кармане его мантии. - Ножки вместо хвоста. Но чудеса не дают настоящего счастья. Вы ожидаете, что принцы, в которых вы влюблены, страшно обрадуются и сразу на вас женятся? И вдруг сталкиваетесь с ней – НАСТОЯЩЕЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ! Принцы оказываются высокомерными, трусливыми и брезгливыми. Нетерпимыми. Неверными. Глупыми. Суеверными. Снобами. Фанатиками. Ведь ведьмам не везет в любви. Или любовь – или способности. И сказка кончается. Что было бы, не забери я вас сюда, в тюрьму? Каждая из вас затаила бы злобу на своего избранника, и росток горечи от неразделенной любви рано или поздно вырос бы в дерево тьмы в вашей душе.Ты, Золушка, освоив азы трансформации, превратила бы мачеху с сестрами в мышей, да и скормила бы их коту. А принца заманила в темный лес, снова став прекрасной незнакомкой в хрустальных туфельках теперь уже собственного производства. Его бы так и не нашли. А потом стали бы пропадать богатые и красивые молодые люди по всему королевству и за его пределами. Твоя месть не знала бы ни пощады, ни насыщения.Ты, Белоснежка, отвергнутая всеми и объявленная упырицей, нечистью, восставшим из мертвых ужасом, устав оправдываться, в самом деле стала бы таковой. Ты гуляла бы по всем зеркалам королевства, проникая в мысли и в жизни, убивая вначале тех, кто распространяет черные слухи о тебе, затем тех, кто верит в них, а потом всех подряд. Стараясь превзойти мачеху, ты стала бы самой великой и самой темной из всех знаменитых ведьм.Твой удел, Ариэль, бури и шторма. С той страстью, с которой ты любила людей, ты бы их возненавидела. И немало прекрасных юношей, королевского и не только происхождения, нашли бы свою гибель на дне океана.- Нет! – Золушка принялась грызть ногти. – Нет… Мы бы так не сделали!- Сделали… - вдруг сказала Белоснежка, после долгого молчания. – Он должен был защитить меня от мачехи, а сам бежал, поджав хвост…- Да… - кивнула русалочка. – Он назвал меня скользкой рыбой, а я ведь спасла ему жизнь…- Ему нужно было только королевское происхождение, - прошептала Золушка.- Вашей силе суждено было проснуться, и она проснулась, - продолжал Вито. – Но направиться в русло зла и тьмы, я ей не дам. Когда-то давно, я изобрел новый революционный способ борьбы со злом. Мое высокое руководство меня в этом поддержало, при условии, что все останется в глубочайшей тайне. И теперь я нахожу молодых ведьм и помогаю стать им на ноги, чтобы впоследствии, обретя силу, они служили во имя добра.- Но разве ведьмы могут служить добру? – спросила Золушка.- А разве ты незнакома со своей феей-крестной? – ответил вопросом на вопрос Вито.Три прекрасные женщины - светловолосая, черноволосая и рыжая, сидели под луной на крыше великолепного собора – самого высокого в королевстве, болтали ногами и глядели в небольшое волшебное зеркальце.- А покажи моего! – сказала блондинка Зóлла.В зеркале появился лысый располневший тип в ночном колпаке и рубахе. На лбу он держал холодную примочку.- Какой из тебя правитель? Ты просто ничтожество! – слышался раздражительный женский голос. – Говорила мне мать, что не стоит выходить за человека, чей род на два поколения моложе, чем твой собственный. Да и кто были твои предки? Обычные варвары! В то время, как мой пра, пра, пра, прадед уже вовсю пользовался канализацией, твой – ходил в кустики и подтирался листиком! Ты даже не можешь обеспечить мне бриллиантовое платье!- Ну, пожалуйста, замолчи…- Я просила тебя купить мне хрустальные башмачки. И вот, ты уже тридцать лет обещаешь!- Да заткнись ты уже! Голова раскалывается! Лучше подай микстуру…- Я что, служанка тебе, микстуру подавать?..- Лучше моего покажи! – рыженькая потянула зеркало к себе. И в отражении появились вначале камни, поросшие колыхаемыми подводным течением водорослями. Затем яркие юркие рыбки. Потом облепленный ракушками и полипами остов затонувшего судна. И наконец, скелет, давно обглоданный рыбами. На лысом черепе красовалась не нужная никому золотая корона.- Да что на него смотреть, Арри?! – фыркнула брюнетка Белла. – Он не меняется вот уже двадцать лет. А что там мой зомбифоб?Зеркало тут же отреагировало на вопрос хозяйки, показав дрожащего истощенного человека, который суетился с какими-то амулетами и свечами. Вся его комната была изрисована защитными рунами, символами и знаками. Всюду стояли изображения святых, кованая железная дверь была заперта на десять замков и засовов, а на окнах красовались такие частые решетки, что в комнату едва проникал дневной свет.- Пережить бы ночь… Одну ночь… - шептал он, листая трясущимися руками псалтырь.Раздался стук в дверь, от которого мужчина подскочил на месте, перекрестился, а только потом спросил:- Кто там?- Ваше величество, вам нужно поесть.- Ты вампир?- Нет, ваше величество, я ваш преданный слуга – первый министр.- Нет! Ты оборотень! Оборотень! Уходите! Убирайтесь! Во-о-он!!!Из-за двери послышался тяжелый вздох и бормотание:- Он окончательно сошел с ума. Уже третьи сутки ничего не ест.- И мы ведь ничего им не делали, - заметила Золла.- Жизнь сама отомстила. Стоило просто все пустить на самотек, - пожала плечами Арри.- И справедливость восторжествовала без всякого вмешательства, - добавила Белла. – Засиделись мы, девочки. А нам еще с черным колдуном разобраться нужно.- Ну что, погнали? – Арри взяла прислоненную к горгулье метлу, оседлала ее и вихрем слетела с крыши.За ней последовали Золла и Белла.- Да, без всякого вмешательства, - инквизитор Вито криво ухмыльнулся, накрыл хрустальный шар, через который наблюдал за ведьмами, подошел к алтарю, где горело две свечи из трех. Та, что стояла на подставке с подписью «Эрик», уже давно не знала огня.- Прощай, Фердинанд, - сказал он, туша среднюю свечу.Вито направился к письменному столу и принялся выводить на белом листке бумаги:«ЖасминПокахонтасТиана»- Нужно попробовать объединить восточную эзотерику, вуду и наследие поухатанов, - довольно ухмыльнулся инквизитор.Автор - Владислав Скрипач

Ключевые слова: Сказка принцессы обман инквизитор магическая сила

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