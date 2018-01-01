Кузнец и смерть

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 07:21

Причина: Авторская стилистика сохранена

Космонасть Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:21 by

За спиной у кузнеца вдруг раздался низкий, чуть хрипловатый голос:— Ты – кузнец?Кузнец, чье имя было Василий, от неожиданности вздрогнул и чуть не выронил молоток. Он не слышал, что кто-то зашел.— Стучаться не пробовали? — грубо спросил Василий, досадуя на себя и на шустрого клиента.— Стучаться? Нет, пока как-то не доводилось…Кузнец схватил со стола первую попавшуюся тряпку и вытер грязные от работы, мозолистые руки. Мысленно готовя в голове речь для нежданного незнакомца, Василий повернулся. И выронил кусок грязной ткани из рук. К нему заглянул весьма необычный клиент.— Косу мне не выправишь? — хрипловато произнесла гостья в черном.— Все? Конец? — бескровными губами тихо уточнил Василий.— Нет, но значительно хуже, чем раньше, — глубокомысленно изрекла Смерть.— Не поспоришь, — вздохнул кузнец. — Так что мне нужно сейчас сделать?— Привести мне косу в годное состояние, — терпеливо объяснила гостья.— А дальше?...— А дальше еще и наточи, если время останется.Василий осмотрел косу. И правда, есть что поправить — есть несколько выщербин, лезвие пошло волной.— Это я понял. Я спрашиваю, мне-то что делать? Вроде как не каждый день…кхм, на тот свет отправляешься.— А, ты об этом, — плечи смерти тихонько затряслись в беззвучном смехе. — Я не за тобой. Поправь, пожалуйста, косу.— Так я не умираю?!— Ну, на вид вроде здоровый мужик будешь. Как самочувствие? Нигде не болит? Руки-ноги целы?— Н-нигде, — запинаясь, ответил кузнец.— В таком случае, можешь не дергаться, — сказала Смерть и всучила мужчине косу.Взяв ее в моментально сделавшиеся ватными руки, кузнец прикинул: работы минут на 40, но с такой гостьей на все два часа потянет. А если она еще и за спиной стоять будет…— Не будете же вы все время стоять, — присаживайтесь, — участливо кивнул Василий на скамейку.— И то верно. В ногах правды нет, — усмехнулась Смерть, и бесшумно прошествовала к лавке.Работа практически была закончена.Кузнец бережно держал лезвие в руках.— Вы простите, но я просто не могу поверить, что держу в руках такое оружие. С его помощью было угроблено столько жизней… Ни одно другое на земле, наверное, не сравнится с ним.Смерть, сидевшая в непринужденной позе и разглядывавшая убранство кузницы, заметно напряглась от этих слов.— Что ты сказал? — темный капюшон медленно повернулся в сторону Василия.— Я сказал, что не верю своим глазам. У меня в руках оружие…— Ты сказал «оружие»?— Я, может, не совсем верно выразился, но…В секунду Смерть оказалась перед лицом побледневшего кузнеца. Капюшон зловеще подрагивал.— Сколько человек я, по-твоему, убила? — грозно спросила Смерть.— Я…не знаю, — пятясь, пролепетал Василий.— Отвечай сейчас же! СКОЛЬКО?! — крикнула Смерть ему прямо в лицо.— Да почем мне знать, сколько их было! — не своим голосом взвизгнул кузнец.Смерть отпустила рубашку мужчины, за которую крепко ухватилась, сама того не замечая. Неслышно отошла она к скамейке и присела на краешек.— Я тебе одну вещь скажу, кузнец. Представь себе, я никогда никого не убивала. Ни одного человека.— Но.. откуда же.. как..— Я скажу еще раз. Никогда. Никого. Зачем? Вы сами прекрасно справляетесь: можете убить ради удовольствия или ради каких-то несчастных бумажек. А когда вам становится этого мало, вы устраиваете войны, и гибнут тысячи, десятки тысяч людей. Вы стали зависимыми от чужой крови. А самое противное, что у вас даже не хватает смелости признаться себе в этом! Вы во всем вините меня! — Смерть умолкла. — Знаешь, какая я была раньше? Я была красивой, юной девушкой, я дарила людям цветы, провожая их на ту сторону, я пела им песни… Посмотри ж, что со мной стало!С последними словами Смерть вскочила и скинула капюшон.Пред взором кузнеца предстало дряхлое, испещренное морщинами лицо. Седые волосы клочьями свисали по бокам. Но самыми страшными были глаза. Абсолютно выцветшие, ничего не выражающие, они в упор уставились на Василия.— Вот, кем я стала, полюбуйся! А знаешь почему?!— Н-нет, — вжавшись в станок, ответил кузнец.— Конечно нет… Вы все ничего не знаете, ничего, кроме себя, не замечаете… Это вы, люди, сделали меня такой! Я видела, как мать убивает детей, как сын умерщвляет отца! Как брат душит брата. Я рыдала, я выла от отчаяния, не понимая вас…Глаза Смерти наполнились хрустальными слезами.— Тогда я сменила свое красивое платье на этот черный плащ, чтобы на нем менее заметна была кровь людей, которых я провожала. Я стала надевать капюшон, чтобы никто не видел моих слез… Вы сами превратили меня в чудовище и обвинили во всех своих бедах… Я не убиваю людей, я показываю им дорогу. Отдай мою косу, мне нечего больше сказать тебе, человек.Выдернув из рук кузнеца свою косу, Смерть направилась к выходу.— Ответь лишь на один вопрос! — послышалось сзади.— Любопытство берет верх, да? Ты хочешь спросить, зачем же мне тогда коса?..— Да.— Дорога в Рай уже давно заросла густой, высокой травой.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Смерть коса кузнец предрассудки рай

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