Охотник

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Давным-давно случилась эта история. Никто уже и не помнит, как называлось то государство и как звали его царя. Но передавали люди из уст в уста эту чудную сказку, о которой будет наше повествование. Искал тогда царь чудо богатыря самого сильного и самого зоркого во всем своем царстве. Чтобы воинов своих возглавить и отпор врагам давать. Богатырей и просто смелых было ой как много, да вот только царь все недоволен был. И, однажды, решил он поединок устроить и в честной схватке самого храброго-то и отметить. И понесли слуги царя по всему государству весть о поединке и о награде победителю. А государство то краев не имело, таким большим и великим было. Долго люди государевы по степям, да по селам и городам весть разносили. Пока, наконец, не попали трое гонцов в одну маленькую деревушку безымянную. А люди там наперебой о своем охотнике стали говорить. О победах его в лесах дремучих, о зорких глазах его и невероятной силище. Только сколько слуги не просили им богатыря показать, те все отмалчивались, да глаза прятали.- Нелюдимый он. Никого ни во двор не пускает и в люди сам не выходит. Вот так то, - ведали люди деревенские.- Так, как же мы его на поединок призовем, если даже не увидим его? - удивились гонцы.- Так стало быть и не призовете. Просто есть он. И все тут. А как беседу с ним завести, даже и не знаем, - крестьяне ответили гонцам и откланялись.Деревенька та была мал того меньше и искать двор охотника долго гонцам не пришлось. Только встретили их ставни на окнах заколоченные да собаки злющие. Не решились гонцы в гости к охотнику без приглашения наведаться да и побрели с миром.Решили они ночь переночевать да дальше двигаться, чтобы весть царя другим донести. А приютила их старая бабка Маримка в своем доме. Гостей от царя кушаньем потчевала да медовуху подливала.- Вот скажи, Маримка, есть у вас в деревне охотник один. Слава о нем на всю деревню известная. Только не можем мы к нему на разговор выйти, указ царя выполнить. - раздобрели гонцы после угощения и хозяйку стали расспрашивать.- Есть-то он есть, только вот как будто и нет его. Дела то его видны, а вот самого его уж давно никто не видал, - закачала головой Маримка.- Что же это получается? Может, и не он это вовсе дела смелые делает? Раз самого охотника не видно?- Ну как же не его? Вся деревня дом его знает. Только трудна да непосильна будет ноша, если встретитесь с ним с глазу на глаз. Знает он про грех свой, вот людям и не показывается, не хочет беду им нести, - вздохнула бабка, - А все дела свои делает, как грех замаливает.- Какой грех, Маримка? - напряглись ее гости, услышав такие вести.- Так, самый страшный. Невинную девушку ведь убил. И вот ходит она теперь за ним да приглядывает. Как только он в глаза кому посмотрит, так на следующий день то покойник, то увеченный. Да все на глаза. Ведь убил он ее как? Прямо в глаз попал стрелой своей острой.Призадумались гонцы да перекрестились, радуясь, что охотника не встретили. Засиделись гости до поздней ночи и решили по палатам спать расходится. Только постелила Маримка гостям не в доме, а в сарае рядом со скотиной. Слуги были хоть и государевы, да и на этом бабке благодарны были. Побрели они во двор темный к сараю, а раздобрев после хозяйкиной медовухи, просто упали без сил и заснули тяжелым сном.А как утро наступило, и собрались они дальше путь держать, вдруг заметили, что одного гонца с ними не было. Стали спрашивать Маримку про него, а она про него не слыхом не слышала и видом не ведала.- Так ведь и не было его никогда, вот вас двоих приютила, даже постель третьему не готовила. - Удивилась Маримка гостям.Переглянулись гонцы меж собою и решили третьего в деревне искать. Но кого бы ни спрашивали они, на все получали один ответ, их двоих видели, а кто был с ними еще, не знали.Целый день гонцы бродили по деревне все товарища своего искали, но найти его не могли. Так ноги их к дому охотника опять привели. Снова заколоченные ставни смотрели на них безжизненно, снова собаки залаяли. А вспомнив про грех охотника да про проклятие, гонцов страх окутал нечеловеческий, и побежали они от его дома в сторону дома Маримки. Ночь надвигалась, и им нужно было снова просится на ночлег. Бабка встретила их ласково да снова стол накрыла, медовуху выставила. Снова древними легендами об охотнике молву складывала. Раздобрели гонцы от медовухи еще больше чем прежней ночью. И расхрабрился один смелостью хмельной.- А что если сейчас к охотнику пойти? Чует мое сердце, что он про нашего товарища знает.И второй согласился на новость такую, и, откланявшись Маримке за угощение, гонцы снова ко двору охотника пошли. Дом глядел темными обветшалыми ставнями. Но сквозь доски небольшой огонек светил. А гонцы, раздобревшие от медовухи, силы и смелость почувствовали и прямиком в дом то и отправились. Не рычали злые собаки, да и дверь была не заперта. И направились гонцы в избу охотника, даже обрадовавшись, что увидят они, наконец, хозяина. Распахнули они двери дубовые из сеней да в первую комнату и застыли оба от ужаса. Посреди той комнаты стоял стол накрытый, а за столом сидела бабка Маримка. Как и не уходили они никуда.- Что? Вернулись, путники? Да так скоро?Дрожь окутала гонцов до самых их конечностей. Все храбрость их от вида такого потерялась. Обернулись они друг на друга с ужасом и выскочили из дома на двор. Набежали собаки злющие и лаем их прогнали за ворота. Отдышавшись уже на улице, снова они обернулись на дом охотника, но ни единого лучика света сквозь ставни они не увидели.- Уж, не знаю, что это за дом. Но держаться бы нам от него подальше да и от Маримки тоже, - только и смог молвить один из гонцов.Хмель улетучился, и только страх заставлял их бежать, что есть силы от проклятого дома. Решили гонцы напроситься на ночлег в другой дом. Открыл им дверь старичок. Долго в дверях держать гостей он не стал и в дом пустил.- Ну, раз пришли, так и к нашему столу. Гостям мы всегда рады. - Старичок проковылял к лавке, - Вот уж один гость есть, так и вы присоединяйтесь.Оглянулись гонцы и обомлели. За столом сидел их третий товарищ. Только руками они развели, сказать ничего не могли. А товарищ ухмыльнулся да глаза отвел.- Куда же ты делся? Мы тебя целый день искали, - обратился к нему один.- Так, стало быть, вы мне и сказали сюда идти. Все сижу да вас жду. Вот уже день целый, - недовольно ответил третий гонец.- Да когда такое было? Мы как у Маримки заснули, так и потеряли тебя тут же.Засуетился вдруг старичок. Крестится начал и молитву читать. Обернулись на него гости и понять ничего не могли.- Что случилось с тобой, хозяин ласковый?- Так ведь всегда молится причитается, когда покойных поминают. Маримка та уж покойница. А то что виделись с ней так уж это совсем не к добру.Оба гонца так на лавку и присели.- А как видели ее? Зрячую или слепую? - старичок шептал да занавесь на окнах задергивал.- Зрячую, - еле молвил один из гостей.- Ох, беда. Не видали мы лиха долго, да куда уж от его денешься. Вот ведь как охотник тогда промахнулся и в глаз ей стрелу вонзил, так и ходит теперь Маримка, людей стращает. Только если слепой человеку привидится, то болезнь того одолевает, а если зрячей, то и смерти тому не миновать.Закрестились оба гостя да слова боялись произнести.- Вот тебе и охотник. - Старик продолжал молвить,- Ведь зоркий глаз его через версты видеть мог, а тот случай всю судьбу ему искалечил.И застыли путники, слушая рассказ.- Голод морил всю деревню нашу в тот год, только и спасались, что зверями лесными. А уж ему все по силам было. И утку в небе подстрелит, и лося голыми руками завалит, вот и ходили к нему люди за помощью, помирать то никто не хотел. А Маримка та знатной невестой была. Красивой, статной. Все парни вокруг нее крутились, только она все на охотника смотрела, никого к себе не подпускала. В лес за ним бегала, все подглядывала. А бабка ее ведующая была, все Маримку учила премудростям. Как охотник в лес, так Маримка ему зверя и выводила, как колдовала. Он зверя подстрелит, а она радуется, что помогла. Вот так и добегалась. Вот тогда кабана на него вывела и все любовалась охотником, а он стрелу пустил и не видал ее. А на ту пору яблони уж во всю спели, так одно яблоко ему как раз на стрелу и попало. А рука у охотника была, ой, какой сильной, как тетиву натянет, так летит его стрела многие версты. Вот и всю эту силищу яблоко то от кабана и отвернуло да прямо в кусты, где Маримка сидела. Стрела прямо в глаз ей и угодила да насмерть. Всей деревней тогда сбежались, Маримку в дом бабки ее отнесли да к похоронам стали готовится, а на следующий день пропала Маримка. А бабка ее онемела в тот же день да и с ума сошла. Сам охотник как в лес ушел так и не вернулся. А кто видел его в том лесу с глазу на глаз так и помирал на следующий день. Только было это уж лет сто назад не меньше. Вот вам и история.- Что же тогда люди об охотнике как о живом говорят? - начал один из гонцов.- Так то и говорят, что животных лесных он нам до сих пор таскает. Как утро, так то ни кабан, так лисица, и всегда в аккурат в глаз убитые.- Ну, и история. А, когда, говоришь, Маримка в последний раз виделась? - зашептал один из гонцов.- Так давно уж. Мы уж было стали думать, что успокоилась она. А вон и нет. Чем же не приглянулись вы ей? Не пойму. - Старик только горько покачал головой да откланялся спать.Гости все трое сидели задумавшись. Что за беда ждала их в том месте безымянном? Страшно им было да боязно, только просидев пол ночи и не надумав ничего, увалились они спать по лавкам.А как утро наступило, обнаружили они одного из гонцов, кто прошлой ночью в дом охотника первым вызвался идти, мертвым да без глаза правого. Кровь залила его лицо перепуганное, как будто видел он что-то нечеловеческое перед смертью. Подскочили двое других с лавок своих и хозяина стали звать. А хозяин не шел да не шел, так и решили они сами старика поискать. Вышли во двор и от ужаса на крыльцо обмякшими ногами да и присели. А сидели они ни где-нибудь, а во дворе дома охотника. И смотрели на них люто все те же собаки, которые вчера гнали их прочь лаем да воем.- Что это за место такое заколдованное? Куда ни иди, все к нему возвращаешься, - еле молвил второй гонец.А собаки, тем временем, скалясь да рыча, на гостей надвигались, готовые кинуться. Ничего не осталось им делать, как снова в дом забежать да от собак спрятаться. Отдышались гонцы уж в комнате, где товарища мертвого оставили, только снова диво случилось, напугав их до седых волос. Комната пустой оказалась, а от товарища даже капли крови на полах не осталось.- Чертовщина какая то, - закрестился один да на лавку от страха присел. - Где же нам его теперь искать? Да и бежать отсюда надобно. Подобру да по-здорову, пока не сгинули.И решили они дом обойти да товарища найти, а как найти, убегать из дома проклятого да и из деревни той подальше. А дом тот совсем обветшалый был, с каждым шагом то половица скрипнет, то доска провалится. Все уж покрылось пылью вековой и давно он перестал на дом походить. Только ножи да луки охотника напоминали им о прежнем сильном хозяине. Но заметили вдруг гонцы лук один. На стене он висел с колчаном кожаным. Все кругом старое да пыльное было, а он так начищен был, как будто его только сейчас подвесили. Удивились гости и к луку ближе подошли. И только один из них к нему руку протянул, как толкнул его кто да так сильно, что тот на пол упал да про все на свете забыл. А второй как завороженный на него смотрел да с места не двигался. Обернулись они через время на стену, а луч пропал. Только и видели его.- Вот ведь охотник. Какой быстрый даже разглядеть не успел, - удивленно молвил гонец, поднимаясь с пола.А второй только молчал да тяжело дышал. А потом повернулся к товарищу и тихо -тихо зашептал.- Не охотник то был.- А кто же?- Товарищ наш мертвый.Ни минуты они решили не оставаться в том доме. Выскочили так быстро из него и двор пересекли, даже на собак внимания не обратив. И бежали они по деревне, забыв про усталость и самих себя. Только на окраине решили остановится да отдышаться. Пали прямо на траву и дух переводили от страха и от усталости. И пролежали они так несчетное время, пока вдруг не услышали голос со стороны.- Что же вы ребята на сырой то земле кости отлеживаете? Коли не приютил ни кто?Поднялись гонцы с земли и ахнули. Старичок тот, что прошлой ночью им кров предложил, прямо над ними стоял да посохом тело подпирал.- Что же ты, отец, и не помнишь нас? Может не помнишь в чьем доме нас встречал? А сейчас еще диву даешься, что смогли сбежать оттуда? Что за деревня эта проклятая? Что это за место, которое товарища нашего забрало? - не сдержался один из гонцов и в сердцах все старику высказывал.- Может и деревня проклятая, а может и место. Кто же его знает? - старик не спешил с уговорами.- Так может скажешь нам, где нам товарища искать?- Известно где. В лесах дремучих. Стало быть, теперь он - наш охотник.- Говоришь ты, отец загадками. Не понять тебя.- А что тут понимать. Место и впрямь заколдованное. Да и деревни давно нет.- Как же нет? А люди? Кто нам все время встречался?- Так и людей уж давно нет. Все призраки. Ведь, когда охотник промахнулся да стелу свою в ведьмину внучку пустил, заговорила она его на умопомешательство. Отомстить хотела. А он, заговоренный всех людей в деревне взял и перебил на следующий день. Только душа Маримкина успокоится не могла да по лесам скиталась. Охотника искала. А пока охотник жив был, так и душа была спокойной, а как помер он, да в другой мир ушел, Маримка стала ведьму доставать, ночами являлась да в душу лезла. Вот и надумала ведьма другого охотника найти, чтобы Маримку утешить. Как кто из путников в деревню заходил так и мутила их разум. Покойных крестьян поднимала да гостей легендами убаюкивала. Медовуху с зельем подливала. Кто слабее был, так тот охотником и становился.Опустились гонцы в траву снова от слов таких страшных. В сердце с товарищем своим стали прощаться. А пока думали над словами старика, испарился он как и не было его никогда. Обернулись они в сторону деревни, и холод побежал по их спинам. Деревни той и след простыл, а смотрел на них из леса дремучего только дом с обветшалыми ставнями да собаками злыми.Автор - Nyasha.

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