Колечко

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:03

Сделано_в_СССР Просмотров: 22 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:03 by

Давным–давно жила одна Добрая Волшебница. Всех обласкать старалась. И печугу малую, и зверя лесного, даже цветики полевые.А уж как людям помогала! Что бы ни случилось, все к ней идут, защиты просят от сил злых и коварных, от болезней странных, а бывало - и от собственной дурости… Всех принимает, выслушивает, помогает. Где советом, где наставлением, а где и волшебством, самым настоящим.Не носила она никаких украшений, кроме как колечка на пальчике из злата червонного, необыкновенной силой наделённого.И решила однажды эта Волшебница сделать подарок женщинам. Но не всем, конечно, а тем, кто этого заслуживает. Пошептала на колечко заговоры, сняла его с пальчика, да и кинула на тропинку.И покатилось это колечко по путям–дорожкам. Не одну сотню лет хозяек меняет, в жизни помогает…В город после долгих ожиданий пришла весна. Птицы, навёрстывая упущенное время, заливались трелями почти круглосуточно. Грязные сугробы, чувствуя свою ненужность, обиженно таяли, превращаясь в ручейки, а то и сразу впитываясь в оттаявшую землю.Всё вокруг как-то повеселело, заискрилось, наполнилось надеждами…Маша, тяжело ступая, тащила две большие сумки. Она уже ни на что не надеялась. Перемены к лучшему – не для неё. Ни осенью, ни зимой. И весна не поможет.«Муж – дармоед. Работы нет и не ищет особо, сын тоже шляется где попало, спросишь, только и буркнет что-то, мол, не лезь не в своё дело. Никакого просвета, никакой надежды… А ведь какой красавицей была! Сглазили, наверное… Да тысячи женщин так живут - и ничего», - часто думала она, успокаивая взбунтовавшееся чувство справедливости.Перед тем, как зайти в подъезд и подняться в квартиру на седьмом этаже с неподъёмными сумками, наполненными продуктами, Маша села на лавочку отдохнуть. Лифт опять не работал, уже неделю. Соседи жаловались во все инстанции, но это не помогало. Только вместо одного объявления появилось целых три. Но ни в одном не сообщалась дата окончания ремонта.Женщина поставила сумки на свободное место возле себя. И тут её взгляд упал на какой-то предмет - от попадающих на него лучей он переливался и блестел. Маша взяла его в руки.«Вот это находка! - чуть не закричала от радости. - Неужели и со мной может произойти что-нибудь хорошее?!». На открытой ладошке лежало колечко и будто просилось на пальчик.Надевая его, Маша всё же усомнилась: «Наверное, не золотое, сейчас подделок много, не отличить». Женщина хотела уже примерить на другой палец, но колечко не желало сниматься.Оно пришлось впору на средний палец левой руки, точно по размеру. Маша посмотрела по сторонам, никого нет, даже лицо любопытной и вездесущей соседки с первого этажа не виднеется в окне.Дверь подъезда распахнулась, и запыхавшийся муж с улыбкой кинулся к ней:- А я с балкона увидел, что ты идёшь, решил помочь сумки донести…Он неумело ткнулся ей в щёку губами, изображая поцелуй, и смутился.- С чего это вдруг такая забота? Коля, смею напомнить, зарплата у меня только через неделю, - удивилась Маша.Никогда до этого ничего похожего не происходило. Обычно сама тащилась на верхний этаж с сумками, а муж, с трудом оторвавшись от телевизора, обнаруживал её на кухне только тогда, когда оттуда начинали вытекать и распространяться по квартире ароматные запахи почти готового ужина.- Да помню я про твою зарплату, - отмахнулся он, - не в ней дело. Просто хочу проявить заботу о родном человеке. Думаешь, я не вижу, как тебе тяжело и на работе, и дома. Димка, вон, совсем не помогает.Муж, подхватив сумки, пошёл чуть впереди, предусмотрительно открыв дверь и пропустив первой в подъезд Машу.От неординарности ситуации женщина растерялась и совсем забыла о своей недавней находке. Она молча поднималась следом за мужем по лестнице, когда почувствовала, что колечко отчего-то потеплело и приятно согревает палец.- Ничего не скажу Николаю, а сам не заметит, - решила Маша, с любовью посматривая на левую руку.- Мам, пап, - послышался голос сына снизу, - подождите! Я вас догоню.Димка, перепрыгивая через две ступеньки, остановился рядом. Отдышавшись, торжественно сообщил:- А я на секцию баскетбола записался. С первой тренировки иду.- Слава Богу! А я уже и не чаяла, что ты за ум возьмёшься, - мать потрепала сына по голове.И, открыв двери квартиры, вся семья в полном составе переступила через порог - в новую жизнь.В этот вечер Маше пришлось не раз удивиться. Оказывается, Коля умел замечательно готовить, а Димка справился с уборкой за сорок минут.Через месяц женщину не узнавали на работе коллеги. Она расцвела и загадочно улыбалась, когда её спрашивали о причинах таких разительных перемен.Женщины больше, чем мужчины, склонны к мистике, поэтому для себя Маша давно поняла, что замечательные жизненные изменения - только из-за счастливой находки и никак иначе!Но странное дело, кроме неё, колечко как будто никто больше не замечал. Только однажды в поезде метро к ней подсела хорошо одетая женщина и, таинственно улыбнувшись, взглядом указывая на Машину левую руку, произнесла:- Какое необычное у вас колечко. У меня тоже было очень похожее…Выходя на своей остановке, незнакомка по-дружески подмигнула Маше и помахала рукой.Колечко пропало ровно через полгода. Маша развешивала бельё на балконе. Встряхнув мокрую наволочку, почувствовала, что колечко легко соскользнуло с пальца и упало вниз.Маша поняла, что искать его бесполезно. Видимо, ещё кому-то понадобилась помощь. В ней уже поселилась твёрдая уверенность, что всё будет хорошо.Каждый вечер, отдыхая от дел насущных, Волшебница смотрела в своё зеркало. Ей нравилось наблюдать за переменами, которые, благодаря её заговорам и чудесному колечку происходят с разными женщинами. И не нужна никакая благодарность! Пусть только на лицах лучшей половины человечества сияют счастливые улыбки! Они это заслужили!Автор - Евгения Светланова.

Ключевые слова: Подарок колечко весна новая жизнь счастливые улыбки

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