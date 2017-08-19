Аравия магна

Летяга Просмотров: 52 Комментарии: 4 +5 Вчера, 21:57 by

— …Деда-а-а-а, ну расскажи сказку! Только страшную! Ну пожалуйста! Ну расскажи!За окнами загородного поместья Фон Гернсбахов уже смеркалось, а это значило, что детям пора было укладываться спать. Служанки уже давным-давно приготовили постели, но неугомонные дети ни в какую не соглашались ложиться без сказки на ночь.В эту субботу в поместье было довльно шумно, но оно и понятно, ведь сегодня здесь, помимо юных внуков барона – Лукаса и Риты, - ночевали их друзья: Петер, Ганс, Иоанна, Яков и Ян. Комнат в доме было предостаточно, но дети настояли на том, чтобы им постелили у камина в большой зале. Поначалу гувернантка юных Гернсбахов Берта была против, но старый барон уговорил её, и ворчливой старушке ничего не оставалось, кроме как бубня что-то себе под нос, удалиться в гостевую комнату к остальным взрослым.Каждые выходные в поместье собирались взрослые, чтобы обсуждать всякие «важные дела», как объяснял дедушка Лукасу, но Лукас считал, что никакие они не важные, а очень даже скучные, и делился своими мыслями с друзьями.— Опять будут говорить про то, что цены на зерно и вино выросли, потом про то, что «скоро война начнётся, император в Параисе уже армию собирает», а потом про погоду. Скучно!Друзья одобрительно кивали, да и сам барон кивал украдкой. Нет, по-настоящему важные вещи должны были произойти здесь, в этой огромной зале, где полумрак рассеивался лишь у самого камина. Здесь дети готовились отправиться в мир сказок, а старик барон должен был стать их проводником. Лукас и Рита гордились своим дедом, ведь он знал историй и сказок больше, чем все взрослые на свете… ну, или так им казалось. Отто Фон Гернсбах взял с детей слово, что после сказок они немедленно лягут спать, хотя знал, что ещё до полуночи они будут болтать и шалить.— Дедушка знает кучу сказок! Прям кучу! Да он… да он даже книгу может написать! - провозгласил Лукас.— Подумаешь! – с недоверием ответил Ганс. –Мой отец знаешь где только не бывал! Он не только сказки знает, между прочим!Ганс был самым старшим из ребят. Его отец был одним из самых известных членов Имперской Торговой Гильдии, торговцем-мореплавателем, и из своих плаваний он всегда возвращался с экзотическими сувенирами и захватывающими дух историями, чем Ганс всегда хвастался.— Хех, ну, книгу я вряд ли напишу, но рассказать мне действительно есть что.Барон усмехнулся и подсел поближе к детям. Его густая седая борода и усы при первом же взгляде создавали впечатление добродушного старика, даже когда он сердился и хмурился.— Деда! – заныла Рита. – Деда, расскажи про каменных гар… гар… гулий, которые украли волшебство из Сен-Риона! И как бейлиф Родерик отправился за семь гор и семь морей, чтобы вернуть его!— Неее, это мы уже сто раз слышали! – запротестовал Лукас. – Лучше расскажи про то, как Янек Зверобой и его семь товарищей охотились на Болотного Шептуна!— Страшная зверюга! – обратился он к остальным детям. - Зубы – во! Весь лохматый и слепой, а нос добычу чует, что твоя борзая! А грива у него, как у льва! И морда у него, не то волчья, не то змеиная! Говорят, его Шептуном прозвали за то, что он, когда добычу настигает, гривой шуршит, как будто шепчет! Только Янек Зверобой хитрый был, они с товарищами на себя трещотки нацепили, и грязью обмазались, чтоб зверюгу с толку сбить. Только вот всё равно они не убили чудовище, Янек только один клык смог у него вырвать. Потому Шептун до сих пор и бродит по топям Арговии, отомстить Зверобою хочет.— Да глупости это всё, не существует никакого Болотного Шептуна, – дрожащим голосом пробормотал толстый Петер. Остальные дети подоткнули под себя одеяла. У Лукаса на лице расплылась довольная улыбка.— Может и не существует, - загадочно ответил барон. – Только вот сегодня мы послушаем с вами другие сказки. Такие, какие я ещё не рассказывал.В предвкушении дети замолчали и устремили свои взгляды на старого барона. Удовлетворённый, тот решил начать свой рассказ.∗ ∗ ∗…Далеко на юге, за границей Империи, за горами Галикарнасса, за морем Вир, раскинулась вечно жаркая и солнечная Аравия Магна. В землях тех зимы никогда не бывает, и люди там снега отродясь не видывали. Народ, живущий там, зовут аравийцами. Поистине, удивительный народ! Среди них можно найти и торговцев, и учёных, и ремесленников, и закалённых воинов. Вы ведь знаете, что придворный астроном Его Величества Иосифа IV родом из Аравии, да?..Купить в тех землях можно самые разные вещи. Самый большой алмаз в мире… да-да, тот, что в скипетре императора, именно оттуда и привезли купцы из Гильдии. Правят там аравийские короли – султаны, которым подчиняются наместники – халифы. Иногда в тех краях тишь да гладь, а иногда там все друг с другом воюют, и за пределы городов выходить небезопасно.Но самое ценное сокровище Аравии – это древние легенды и предания, связанные с ней. Страна эта поистине чудесна, вот и сказки её не менее чудесны. Вот, например, существует легенда, что на востоке, в Самосской пустыне, лежат руины древнего города. Название того города умерло вместе с теми, кто его построил. Найти его тяжело, а те, кто нашли, не осмеливаются войти внутрь. И ясно почему – стены там вышиной в тридцать три сажени, а проём ворот – все сорок. Представляете, кто мог в таком городе жить?Но приходят к стенам того города совсем не для того, чтобы полюбоваться на величественные стены или причудливые фрески на разрушенных дворцах, изображающие таинственные и непонятные истории из жизни их прежних обитателей. В центре того города выстроен чудесный фонтан, из которого, по легенде, бьёт живая вода…∗ ∗ ∗— Да-да, знаю я эту сказку, - отмахнулся Ганс. Все дети теперь смотрели на него. – Мой отец в Аравию сто раз плавал, и столько же раз мне её рассказывал. В центре города фонтан, в фонтане – живая вода, кто в ней искупается, тот обретёт бессмертие. И охраняет тот фонтан человек-змея, в семь сажен вышиной и три шириной. У него две пары рук, в каждой – по мечу аравийскому – скимитару. И чешуя у него бирюзовая, вот. Зовут того змея Г’ханду Карраш, что на аравийском значит «Страж Бессмертия». И охраняет он тот фонтан день и ночь, а кто хочет из него напиться, тот должен три загадки отгадать. Отгадает – человек-змея пустит его к фонтану, не отгадает – насмерть зарубит!При словах «насмерть зарубит» ребята вжались поглубже в одеяла, а девчонки разом пискнули. Ганс остался доволен реакцией публики, но встретив укоряющий взгляд барона, пролепетал: «Извините…».— Верно, - сказал барон. Только вот рук у змея не две, а три пары. И чешуя у него не бирюзовая, а белая, как снег. Имя этого змея знать невозможно, потому как язык тех, кто его создал, непостижим для человеческого уха и разума. И загадок он не загадывает. Ну, ты же ещё что-то хотел сказать? Говори, не тяни.Ганс удивился, что барон поправил его в таких подробностях, но продолжил:— Только вот это самая, что ни на есть, сказка… Мама говорила, что отец два года назад плавал в султанат Аль-Шараддин, пытался выведать у людей, не знают ли те дорогу в разрушенный город. Много денег предлагал, но никто не знал туда дороги. Он и другие взрослые, которые с ним в Гильдии работают, хотели найти живую воду, а змея того поймать, и императорскому двору его подарить…От стыда за свои манеры, Ганс замолчал и ни на кого не смотрел. Барон вздохнул.— Отцу твоему несказанно повезло, что халиф Сулейман умер с десять лет тому назад. Ибо Сулейман падок на золото, и единственный знал старика-отшельника, что живет у подножия горы Казиф. Старик тот был проводником опытным, куда угодно мог отвести того, кто ему сделает подношение.— А вы откуда знаете? – спросил старика Ян, до этого тихо сидевший поодаль.— Слыхал я, что двое – брат и сестра – попросили того старика их в древний город сводить. Семь дней они шли туда с завязанными глазами. Старик их дожидаться остался у ворот, пока они в город вошли. Сестра была очень умной девушкой, любила книги и знания всяческие искала, а брат её всё мечтал о славе и богатстве. И когда дошли они до центра города, взаправду нашли там фонтан, и змея-стража. Только вот, как я говорил, никаких загадок он не загадывал, а сразу же хотел их убить. Ещё семь дней они прятались в руинах и убегали от него, пока сестра, не перепробовав говорить на всех древних языках, не нашла тот, который змей понимал. Она умоляла его рассказать о городе, а взамен пообещала, что они с братом уйдут и никогда не вернутся, и всем будут говорить, что города того не существует.— И он согласился? – тонким голоском спросила Рита.— Удивительно, но да. Змей привёл их источнику жизни. И вода в нём была не кристально чистой. Нет, она была чёрной, как смола, и такой же вязкой. Стоило человеку подойти к фонтану, как у него начинала кружиться голова, ему начинали мерещиться голоса, зовущие его к той воде. Змей говорил, что вода эта не дарует бессмертие. Любое существо, выпившее её или искупавшееся в ней, становилось… другим. Обретало огромную силу, но при этом приносило с собой в этот мир что-то, чему быть здесь не следует. На вопрос, почему он сторожит фонтан, змей ответил, что он хранит не источник от людей, а людей от источника.— Что же было дальше? – спросил Лукас.— Да! Они уцелели? Они выбрались из города?Дети начали шуметь, и барон поспешил их успокоить.— Ну конечно они выбрались! Но брат, будучи молодым и глупым, всё же зачерпнул немного чёрной воды в пустой бурдюк. Змей, почуяв обман, погнался за ними, но они всё же сбежали от него. Ещё неделю они скитались по пустыне, а когда они наконец нашли людей, то оказалось, что их путешествие заняло не три недели, а три месяца!Дети сидели, разинув рты. История, услышанная ими, не была похожа на простую сказку. Первой голос подала Иоанна.— Но ведь это сказка, да? Никакого города, змея или чёрной воды не существует, правда?Барон промолчал. В зале воцарилась тишина. На улице было совсем темно. В пустых коридорах иногда раздавались шаги слуг и гостей, доносились голоса из гостевой комнаты. Атмосфера была немного гнетущей, даже пугающей.— …Ха-ха-ха, ну конечно же сказка! Вы бы видели свои лица!Дети радостно вторили гулкому смеху барона. Обстановка разрядилась и вновь стала уютной. Дети расслабились и вновь поудобнее устроились на своих лежбищах.— А ещё знаешь сказки? Ну расскажи, деда, пожалуйста!Внуки вновь принялись умолять барона, но в этот раз к ним подключились и остальные дети. Барон, впрочем, бы не против.— Ну хорошо. Итак, кто-то из вас слышал сказание о Чёрных караванах?Все посмотрели на Ганса, но тот лишь отрицательно замотал головой.— Ну, тогда слушайте.∗ ∗ ∗В южных землях Аравии, где народ не так богат, как в прибрежных городах, существуют легенды о Чёрных караванах. Люди там немного более жестких нравов, а потому легенды там страшнее.«Чёрными» караваны зовутся потому, что караванщики их облачаются в чёрные одежды. Может, кто-то из вас учил в кафедральной школе, что чёрное нагревается быстрее, чем белое, потому что чёрный - это цвет Дьявола и смерти, а белый – цвет Бога и жизни. Только вот от Чёрных караванщиков и днём, и ночью несёт замогильным холодом. Они никогда и ни с кем не разговаривают и сторонятся больших городов и скоплений людей. На саванах, укрывающих их телеги, нарисован чёрный треугольник – символ караванщиков.Несмотря на то, что они страшные, некоторые люди всё равно ищут встречи с ними, потому что считается, что у них можно купить всё, что угодно. Только вот цена бывает совсем разной. У кого-то они попросят сто мер золота, у кого-то – лишь одну, а кому-то может перепасть несчастье задолжать им своего первенца.Никто и никогда не видел, чтобы Чёрные караванщики что-либо ели или пили, или разговаривали друг с другом. Когда они обращаются к человеку, он не говорят ртом, но человек как будто бы сам понимает, чего они хотят. Южные халифы считают их слугами Дьявола, а потому там официально запрещено иметь с ними дела.Я говорю «запрещено», но на самом деле рассказы о них имеются лишь от отдельных людей, а потому их существование нельзя подтвердить, и халифы вводят этот запрет исходя лишь из собственных суеверий. Аравийцы – очень верующие люди, поэтому нечего тут удивляться. Считается, что Чёрные караваны появляются на дорогах в преддверии больших бед – войны или голода.Может, это и сказки, но с Чёрными караванщиками связано ещё одно поверие. Будто бы если человек получил от них что-то, но не вернул долг, на двери его дома появляется чёрный треугольник, тот самый, что караванщики рисуют на своих повозках. Треугольник этот смыть нельзя, а если поменять дверь, то на следующий день он появится снова. Люди начинают сторониться этого человека, чтобы не навлечь на себя гнев Нечистого или не «заразиться» проклятием. В конце концов, по преданиям, с этим несчастным случается что-то плохое, или же он вовсе исчезает, испаряется, как будто его и не было, и никто из его родных, друзей или просто знакомых не может его вспомнить.Один мудрец посвятил всю свои жизнь поискам знаний и истинного смысла жизни, но чем больше он узнавал, тем больше понимал, что на самом деле ни на шаг не приблизился к истине. Наоборот, мудрец понимал, что ему не хватит и десяти, и сотни жизней на то, чтобы узнать всё. Прознав про Чёрные караваны, он пустился в путь, чтобы найти их. Встретив один такой караван, он попросил караванщиков о знании. Он хотел выведать тайны Вселенной и мироздания, узнать, откуда всё пришло и куда всё уйдёт, как на самом деле устроен мир и в чём смысл существования человека. Караванщики ничего не попросили взамен, лишь вручили ему огромную чёрную книгу и отправили его домой. Три дня и три ночи мудрец не выходил из дома, изучая книгу. На четвёртую ночь жители его родного города проснулись от его диких криков и ужасного грохота, раздававшегося из дома мудреца. Никто не решился отправиться к нему, и лишь утром отряд добровольцев отважилась проверить, всё ли у него в порядке. Дом мудреца оказался в полном беспорядке. Сам он лежал посреди своего кабинета бездыханный, с выцарапанными глазами и разбитой головой. Никто так и не понял, что же произошло в ту ночь, но думается мне, что он узнал действительно всё, и не смог совладать с этим. А может, ему открылись вещи, которые не должны быть доступны человеку. Главное то, что всё знать нам не дано, да и не нужно это.Стоит ли говорить, что чёрную книгу не нашли, да и наверняка не искал её никто.А знаете, говорят, что однажды один из Чёрных караванов заключил сделку с целым городом. Город этот находился на границе со степями, где проживали кочевые племена, часто совершавшие на него набеги. Измотанные, жители попросили караван о защите. Десять лет никто не трогал город, он процветал и превратился в настоящую жемчужину пустыни, туда стекались люди и товары со всех концов света. Но когда пришла расплачиваться, горожане узнали, что каждому жителю надо отдать караванщикам свою левую руку. Самоуверенные жители прогнали Чёрных караванщиков, посчитав, что в случае чего смогут дать им отпор. Спустя день все жители, как зачарованные, покинули город и направились в сторону бескрайней пустыни, что находится южнее населённых земель Аравии. Гости города в страхе разбежались, а сам город поглотили пески.Был, правда, один человек, которому удалось получить кое-что от Чёрного каравана и при этом ничем не пожертвовать. Человек этот попросил у караванщиков самое ценное, что у них есть. Те дали ему неописуемой красоты золотую шкатулку, инкрустированную драгоценными камнями. В ней хранилось самое ценное, что было у караванщиков, но взамен он должен был никогда её не открывать. Не спрашивайте меня, я не знаю, открыл ли он её или нет, но почему-то мне не думается, что его ждёт участь не лучше, чем того мудреца.Я говорил, что жители того города ушли в бескрайнюю пустыню на юге, так? А знаете почему именно туда? Эта легенда – даже не легенда, а бессвязные бредни какого-то безумца. Он утверждает, будто пересечь бескрайнюю пустыню невозможно из-за вечной песчаной бури. Именно из этой пустыни и приходят Чёрные караваны. Там, за вечным песчаным штормом, находится царство вечной ночи. Посреди бесплодных земель расположился огромный город, выстроенный из слоновой кости. Во тьме он сияет, как путеводный маяк. В городе том стоит дворец, и чтобы попасть в него, нужно преодолеть десять тысяч ступеней. Главный зал дворца имеет восемьсот локтей в длину, но, чтобы пройти из одного его конца в другой, потребуется вечность, потому что время и расстояние там существуют по-другому, чем у нас. В конце зала стоит трон из чистого золота, на котором восседает, по словам сумасшедшего, Красный Наместник. Он облачён с ног до головы в красные одежды, а лицо его скрывает золотая маска в форме черепа, но не человеческого и не животного. Красный Наместник старше чем мы – люди, - старше нашего мира, а может быть, и самого времени. Ему ведомо всё, что было и всё, что будет. Он слушает ветер и читает звёзды. Безумец утверждает, что наместником его сделали древние боги, древнее нашего. Только не вздумайте упоминать это при родителях или в кафедральной школе, это должно остаться нашим с вами секретом. …Что он делает? Ведает течением времени и всего сущего. Древние боги почему-то ушли, но не навсегда. Когда придёт время, он встанет со своего трона, покинет дворец и станет Красным Пророком. А Черные караванщики… Наверное, они перестанут быть караванщиками и встанут под его знамёна.Нет, я не знаю, будет ли он сражаться за Бога или за Дьявола. Быть может их, да и нас с тобой к тому времени уже не станет. А может, он и не будет сражаться, потому что сражаться будет не с кем. Он не плохой и не хороший, просто он не от мира сего. Безумец считает, что Наместник ни жив и ни мёртв, потому что жизнь и смерть – это наши, человеческие понятия. Он существует по другим законам.Откуда тот безумец всё это узнал? Ну, он утверждает, будто бы смог добраться до города из слоновой кости и встретить самого Красного Наместника, который ему всё и рассказал.∗ ∗ ∗— Вот так вот. – заключил свой рассказ барон. Дети смотрели на него полными изумления глазами и с раскрытыми ртами. Было очевидно, что сказки пожилого барона взбудоражили их воображение до предела и порядком напугали.«Ну вот, отлично, теперь они точно не заснут» - укорил сам себя барон и тут же обратился к детям:— Так, детвора, а на сегодня сказок достаточно! Всем спать!Дети было опять принялись уговаривать его, уже с утроенной силой, но барон оставался непреклонен.— Уже очень поздно, ваши родители будут ругать меня, что я не даю вам спать. Если вам так уж понравилось, приезжайте в следующий раз опять. Может быть, расскажу вам сказку про Безымянного короля, что живёт в горах Винстрада и поклоняется Безликому богу. Или про монаха из монастыря, что рядом с Косной, который на самом деле не монах, а ключник Нечистого. Только вот если вы сейчас же не ляжете спать, ничего вам не расскажу!Довольный послушанием детей, барон зажёг керосиновую лампу и поспешил покинуть залу. Гости и так его, скорее всего, уже заждались. Уходя, он уловил обрывки перешёптываний детей.— …говорил, что он здоровские сказки сочиняет? А? Говорил?Это был голос Лукаса.— Ага, это точно. Только они немного страшные…Это, наверное, был Ганс.— Ха, обмочился? Спорим, твой отец таких сказок не знает!..— Сами же попросили, чтобы страшные были…Похоже, в защиту дедушки вступилась Рита.Расплывшись в улыбке, барон Отто Фон Гернсбах закрыл за собой дверь. Уже направившись в комнату для гостей, он на секунду задумался, и решил сначала заглянуть в свой кабинет.Кабинет располагался на последнем этаже особняка. Здесь недавно перестелили полы, и воздухе ещё витал едва ощутимый аромат дубовых досок. Барон зажёг несколько свечей и осмотрел кабинет. Это был на самом деле не столько рабочий кабинет, сколько личное пространство барона, заполненное как вещами для дел нынешних, так и вещами, напоминающими о делах минувших дней. Стены были увешены разного рода воспоминаниями. Вот в рамке висит грамота, «Почётному члену Картографического сообщества «Грифон» Отто Фон Гернсбаху за неоценимый вклад в исследование земель неизвестных, известных и не очень известных». Чуть левее была чёрно-белая фотография, на которой в три ряда расположились несолкько дюжин стройных солдат в полном обмундировании, подписанная «Пятый Имперский экспедиционный корпус, Сен-Монар». Прямо рядом с ней висела ещё одна. На ней был запечатлён рослый брюнет с кудрями и пышными усами, в той же форме, что и солдаты на предыдущей фотографии. Его уверенный вид и живость в глазах заставили барона усмехнуться. Фотография называлась «Капитан Пятого имперского экспедиционного корпуса Отто Фон Гернсбах».Барон прошёл в дальнюю часть кабинета, где располагались всевозможные трофеи, которые барон добыл за время своей жизни. Его взгляд упал на нечто на деревянной подставке, похожее на массивный бивень, по размеру как моржовый, но слишком уж острый для бивня.На подоконнике стоял стеклянный флакон, наполненный странноватого вида чёрной жидкостью. Подойдя к нему, барон почувствовал лёгкое покалывание в висках, но он уже давно к этому привык. Тут же, на подоконнике, лежала дорогая по виду золотая шкатулка, украшенная драгоценными камнями. Барон взял её в руки, покрутил немного и положил на место.Много чудных штуковин хранил у себя барон, но самое ценное своё сокровище он держал в нижнем ящике своего письменного стола. Несмотря на то, что вокруг поместья дежурила круглосуточная охрана и барон не опасался воров, эту вещицу барон упрятал надёжно. Открыв три замка, барон полностью вынул выдвижной ящик, нащупал фальшпанель и вынул то, что за ней хранилось.Белый круглый медальон, по виду сделанный из слоновой кости, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что это не так. Одна сторона медальона была необычной. Каждый раз, посмотрев на неё, человек видел новое изображение, и ни одно из них никогда не повторялось, сколько барон себя помнил. Изображения те очень редко бывали понятными человеку. На обратной стороне были выгравированы письмена, которые барон и не пытался расшифровать, зная, что это невозможно.С медальоном в руке, барон выглянул в окно. Ночь выдалась ясной, и небо за городом сияло мириадами звёзд. Глядя на них, барону подумалось, что в эту минуту, где-то далеко, кто-то ещё смотрит на такое же небо, и, удовлетворённый этой мыслью, он сам себе кивнул головой.

Ключевые слова: Сказка пустыня караванщики барон артефакты расплата

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