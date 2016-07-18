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Сказки

Страшная сказка о ведьме

Страшная сказка о ведьме

Сегодня решил вас познакомить с маленькой страшной сказкой, я уже как-то писал о страшных оригиналах всеми нами любимых детских милых сказок. Сегодня страшная сказка о ведьме. Несмотря на то, что это сказка, я много раз читал рассказы о подобных случаях в жизни.

Наверное, каждый из нас помнит и видел знаменитый в 80- х годах фильм «Вий», снятый по Н. В. Гоголю. Хочу представить вашему вниманию маленькую историю из этого жанра, вернее, сказку. Автора, к сожалению, я не знаю, но сказка показалась мне интересной, жаль, маленькая.

Застала одного казака ночь в дороге. Доехал он до первого попавшегося села, постучал в окно хаты, что с самого края стояла, и стал проситься на постой:
— Хозяева добрые, пустите ночь переждать!

А ему из окна в ответ:
— Заходи, если смерть не пугает.

Странными показались те слова казаку, но он въехал на двор, коня распряг, а сам в хату пошел.

Заходит и видит, что вся семья от мала до велика ревут и причитают. А как закончили, помолились на образа, оделись все в чистые белые рубахи.

— Что ж это у вас за дела такие творятся? – спросил казак.

И стал ему хозяин рассказывать про то, что беда у них в селе страшная: ходит смерть по ночам. В какую хату ни зайдет – все наутро мертвые бывают. А сегодня его семьи очередь.

— Не печалься, хозяин, — отвечает ему казак. – Спать ложитесь, а утром видно будет.

Уснула вся семья, а казак не спит, все в окно поглядывает. Как только полночь настала, окошко скрипнуло тихонько, и ведьма в белом показалась. Руку в окно сунула, а в руке кропильница. Да только она кропить собралась, как достал казак саблю свою острую и ударил ведьму. Да не просто ударил – отрубил ей руку! Завертелась ведьма, завыла, да и сгинула прочь.

Казак ту руку в шинель завернул, кровь смыл и заснул крепким сном.

Проснулись хозяева с утра. Всех пересчитали – никто не умер.

— Погодите радоваться, – говорит казак. – Созовите скорее десятников и сотников, пойдем смерть искать, я вам на нее укажу.

Собрались тут все и начали ходить по дворам. Тут не нашли, и там искали – нет, дошел черед до хаты, где пономарь жил.

— Все ли, хозяин, у тебя здесь собрались? – спрашивает казак.
— Нет, родненький! Дочка у меня заболела тяжело, на печке лежит, не встает.

Глянул казак на дочь - а руки у нее и нет! Все рассказал он тогда людям и руку из шинели вынул, показал. Всем миром его благодарили и денег в награду дали, а ведьму утопили.

Вот такая страшная сказка о ведьме.

Автор неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00 by Сделано_в_СССРПросмотров: 45Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Сказка казак ведьма в белом дочка пономаря благодарность

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Комментарии

#1 написал: Fleur Delacour
Сегодня, 16:30
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 50
Да, сказок похожих много) Алгоритм действий примерно одинаков:
1. Казак (добрый молодец) в пути
2. Наталкивается на нечистую силу (сам или через помощь другим)
3. ????????
4. PROFIT!
Злобная ведьма, чёрт, упырь и пр. побеждены, счастливый конец) Но почитать эти сказки всё равно всегда мило. У А. Белянина есть целый сборник под названием "Казачьи сказки". Не всё, я правда, оттуда прочитала.
Зарегистрирован: 18.07.2016
#2 написал: Эвиллс
Сегодня, 16:57
+1
Группа: Авторы
Репутация: (2554|2)
Публикаций: 191
Комментариев: 3 304
Руку отрубили да ещё и утопили... "Добрые" люди!
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
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