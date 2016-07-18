Страшная сказка о ведьме

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:00

Сделано_в_СССР Просмотров: 45 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 16:00 by

Сегодня решил вас познакомить с маленькой страшной сказкой, я уже как-то писал о страшных оригиналах всеми нами любимых детских милых сказок. Сегодня страшная сказка о ведьме. Несмотря на то, что это сказка, я много раз читал рассказы о подобных случаях в жизни.Наверное, каждый из нас помнит и видел знаменитый в 80- х годах фильм «Вий», снятый по Н. В. Гоголю. Хочу представить вашему вниманию маленькую историю из этого жанра, вернее, сказку. Автора, к сожалению, я не знаю, но сказка показалась мне интересной, жаль, маленькая.Застала одного казака ночь в дороге. Доехал он до первого попавшегося села, постучал в окно хаты, что с самого края стояла, и стал проситься на постой:— Хозяева добрые, пустите ночь переждать!А ему из окна в ответ:— Заходи, если смерть не пугает.Странными показались те слова казаку, но он въехал на двор, коня распряг, а сам в хату пошел.Заходит и видит, что вся семья от мала до велика ревут и причитают. А как закончили, помолились на образа, оделись все в чистые белые рубахи.— Что ж это у вас за дела такие творятся? – спросил казак.И стал ему хозяин рассказывать про то, что беда у них в селе страшная: ходит смерть по ночам. В какую хату ни зайдет – все наутро мертвые бывают. А сегодня его семьи очередь.— Не печалься, хозяин, — отвечает ему казак. – Спать ложитесь, а утром видно будет.Уснула вся семья, а казак не спит, все в окно поглядывает. Как только полночь настала, окошко скрипнуло тихонько, и ведьма в белом показалась. Руку в окно сунула, а в руке кропильница. Да только она кропить собралась, как достал казак саблю свою острую и ударил ведьму. Да не просто ударил – отрубил ей руку! Завертелась ведьма, завыла, да и сгинула прочь.Казак ту руку в шинель завернул, кровь смыл и заснул крепким сном.Проснулись хозяева с утра. Всех пересчитали – никто не умер.— Погодите радоваться, – говорит казак. – Созовите скорее десятников и сотников, пойдем смерть искать, я вам на нее укажу.Собрались тут все и начали ходить по дворам. Тут не нашли, и там искали – нет, дошел черед до хаты, где пономарь жил.— Все ли, хозяин, у тебя здесь собрались? – спрашивает казак.— Нет, родненький! Дочка у меня заболела тяжело, на печке лежит, не встает.Глянул казак на дочь - а руки у нее и нет! Все рассказал он тогда людям и руку из шинели вынул, показал. Всем миром его благодарили и денег в награду дали, а ведьму утопили.Вот такая страшная сказка о ведьме.Автор неизвестен.

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