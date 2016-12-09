Приключения искорки

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 01:22

Эвиллс Просмотров: 22 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 01:22 by

В сумрачном лесу, на большой поляне, горел разбойничий костёр. В антрацитово-чёрное небо взлетали сотни искорок, стоило кому-то из разбойников подкинуть хворост.И вот одна искорка взлетела выше всех! Её так вдохновляло чувство полёта! Малютка летела и думала: "А ведь я - частица огня. Значит, я и есть огонь? Я - огонь! Но почему же меня никто не замечает?".Летела искорка всё выше и выше. И ей становилось всё холоднее и холоднее. "Как же так?! - думала искорка. - Я - огонь. Мне нужно гореть и нести тепло. Почему мне так холодно?". И она стала пытаться разгореться, но у неё ничего не получалось.А внизу пылал костёр. Сёстры маленькой искорки, тоже искры, танцевали и пели в беспечном хороводе. Братья искорки, язычки пламени, подпевали им и мечтательно обволакивали всё новые ветки в костре. Огонь гудел басом своим детям про то, что не нужно улетать далеко от семьи, в мире так много опасностей! Мать, огненная фея, пела старинную песню их рода и задумчиво улыбалась звёздам. Звёзды хитро подмигивали сквозь вуаль сказочного тумана и наблюдали за маленькой искоркой, которая возомнила себя огнём.Но маленькая искорка - не огонь. И она стала гаснуть. Вместо полёта началось падение! Но искорке повезло. Она упала в воронье гнездо. Там были старые перья, сор и золотая серёжка, украденная когда-то вороной у девочки на прогулке. Самое главное - в гнезде были запасы волшебной сушёной травы! Ворона была ведьмой и держала дома припасы для колдовских зелий.Искорка начала пробовать волшебные травы. Она ярко вспыхнула и превратилась в огонёк! "Теперь я точно огонь! Не сам огонь, конечно, но всё же..."Ворона-ведьма тем временем подлетала к своему гнезду с авоськами, в которых лежали: тушка жирного зайца, новые травы с кореньями и очередная книжка о приключениях старого колдуна Владлена и его помощницы - чёрной кошки Даздрапермы.Увидев какой-то подозрительный огонёк у себя дома, ворона прокаркала:- Ёкар-р макарёкар-р! Это что же, гр-раждане, пр-роисходит?! Кар-раул! Пожар-р!Искорка-огонёк смутилась и сказала:- Извините, уважаемая ведьма, я не знала, что это ваше гнездо. А разве вороны летают по ночам?- Сама же назвала меня ведьмой и ещё удивляешься, почему я летаю по ночам? Кыш отсюда, хулиганка! Хватит уничтожать мои запасы волшебной травы! Убирайся, говорю, а то ты мне всё гнездо спалишь!Искорка-огонёк сердито вспыхнула, но перечить ведьме не стала. Слетела она в чащобу лесную. И оказалась на сухом старом пне.А в пне том был домик лесного гнома. Гному не понравилось, что с улицы доносится страшноватое потрескивание и пахнет гарью! Бородатый вылез из пня и потрясённо уставился на разрастающийся пожар.Старичок испугался и завопил:- Ай, беда! Пожар! Домик мой горит!Бросился гном со всей прыти к колодцу и начал доставать воду.Молодому огню, бывшей искорке-огоньку, не захотелось быть потушенным. Ярко полыхнув, он полетел прочь. Отчаянно ища своё призвание, молодой огонь летел всё быстрей! И нашёл он пещеру в глубине леса.А там было логово сказочных драконов. Папа-дракон где-то охотился. Мама-драконесса учила своего сынишку-дракончика дышать пламенем.Малыш недавно вылупился из яйца и ещё не умел летать, но дышать огнём его уже можно было научить. Мама-драконесса старалась изо всех сил научить дракончика выпускать огонь дыханием!Но малыш капризничал или просто ленился. В его дыхании возникали картинки с феями, разноцветными единорогами, смешными гоблинами и троллями; то фрукты и пирожные с конфетами сыпались из пасти; то блёстки и стразы с пуговицами; даже были драгоценные камни и золотые самородки. Но ни малейшей искорки огня! Дракончик улыбался и хихикал. А мама-драконесса хмурилась и грозилась всё рассказать папе-дракону, когда он прилетит с охоты.Молодой огонь вспомнил песню их огненного рода, которую напевала его мама огненная фея, и он стал петь.Мама-драконесса слушала и радовалась. А малыш-дракончик невероятно удивился и слушал, раскрыв пасть от потрясения!Молодой огонь закончил петь волшебную песню самого огня. И тогда произошло чудо! Малыш-дракончик выдохнул красивый огненный цветок!- Наконец-то мальчик мой научился дышать огнём! - восторженно закричала мама-драконесса. - Теперь, огненный певец, ты наш друг навсегда!Так маленькая искорка, пройдя путь исканий, стала огнём-певцом. Нашла и малая частица огня своё призвание! Теперь летает с концертами и выступает по всей Сказочной Стране. Красиво поёт огненные песни и приносит счастье. А пожаров не устраивает.Сказку эту мне огонь-певец напел. И велел передать: надо верить в себя и помнить песни предков, тогда возможно отыскать своё призвание!

Ключевые слова: Огонь дракон ведьма гном авторская история

Другие, подобные истории: