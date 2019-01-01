Аномальные истории

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 46 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:48 by

Вспомнила аномальные истории, которые произошли одним летом. Были мы подростками и всё лето на даче проводили (Карелия), компании у нас большие были из разных кооперативов. И друг к другу в гости ходили, слонялись по ночам, до утра.В том году лето было жарким, до +35*С, вода в озере прогрелась до стадии "парное молоко", волны на озере в жаркую погоду были большими и было ощущение, что мы на море. Хотя это маленькое закрытое озеро, куда не втекает ни одна река.Эпизод 1.В августе озеро слабо запахло сероводородом, такого даже старожилы не припомнили. То место в принципе считается аномальным, много загадочных случаев там происходило. Как-то ночью мы собрались компанией человек 10-12 на пирсе, сидели, болтали. И вдруг резко подул ветер, пошли волны, но не к берегу, а параллельно берегу с севера на юг. И тут, смотрим, на черном звездном небе огромная белесая "капля"огромных размеров. Ветер стих. И через какое-то время снова подул с новой силой. И эта плывущая "капля" как бы раздвоилась изнутри. И потом еще третья волна. И всё стихло. Мы завороженно смотрели на это, предполагая, что, может, это ракеты с Плесецка, хотя между нами 680 км и типичного шлейфа от ракеты не было.Эпизод 2.Однажды вечером в темноту я с собакой лайкой пошёл на берег озера. Чтобы к берегу попасть, надо пройти метров 100 через лесополосу. Подошли мы с ней к этому леску, и собака встала, навострила уши, принюхалась и как залает, холка вздыбилась. Я ей говорю, мол, что встала, не бойся, пойдем. Но сдвинуть с места её не могла, лаяла неистово, никогда её такой не видела. Собака не из трусливых, всегда была готова к бою даже с крупными псами. А уж людей никогда не боялась. Стало быть не человек там прятался в зарослях. Я предпочла ретироваться.Эпизод 3.Такой же темной звездной теплой ночью мы с друзьями собрались на берегу озера. Луна была круглой и оранжевой. В какой-то момент она начала двигаться влево и вправо, потом вверх и вниз. Продолжалось это около минуты. Все присутствующие испытали страх, потому как это необъяснимо. Хотя это можно объяснить преломлениями слоев атмосферы, как некую иллюзию. Больше танцующей Луны я никогда не видела.Эпизод 4.Случился, когда ночи этим летом ещё белые. Опять же нас компания 7 человек подростков шли по улице, разговаривали. Вдруг все услышали звук с неба, будто летит огромные бумеранг. Смотрим в небо, а ничего нет. Небо светлое, голубое, чистое, ветра нет. А звук приближается. Мы, не сговариваясь, пригнулись, присели, инстинкт сработал. Пролетело нечто невидимое над нами в сторону леса. По ощущениям на высоте метров 10. Страх нас охватил сильный, потому что звук есть, а объекта нет.Эпизод 5.Историю рассказали две подруги. Гроза надвигалась на дачи. Они шли по дороге мимо полей, за которым лес. Ветер поднялся, небо стало черным, где-то вдали грохотало. Неожиданно одна из подруг увидела, как вдалеке в поле "горящий стог" с большой скоростью хаотично передвигается над землёй. Толкнула подругу, та тоже увидела это странное зрелище. Драпали они оттуда по домам со свистом. Может, это и шаровая молния была, но они утверждают, что это было именно "левитирующее" пламя в форме стога.Много ещё неизведанного таит эта планета...Автор - Ronya.

Ключевые слова: Карелия белесая капля нечто в лесу луна страх необычный звук горящий стог

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